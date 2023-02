Un sueño hecho realidad: Thom Yorke de Radiohead visitará la CDMX con The Smile

¡The Smile en México! Thom Yorke y Jonny Greenwood darán un concierto en la CDMX en 2023 y esto es todo lo que debes saber.

Las plegarias fueron escuchadas y aunque Radiohead no visitará México, The Smile, el proyecto alternativo de Thom Yorke y Jonny Greenwood sí lo hará y no podemos de la emoción, pues todo lo que hacen estos másters musicales es una garantía.

De acuerdo con la revista The Rolling Stone, la banda de rock alternativo conformada también por Tom Skinner confirmó su gira por Estados Unidos, Canadá y Ciudad de México para promocionar su disco debut ‘A Light For Attracting Attention’.

Esta sería la primera presentación del grupo en el país, así que ve rompiendo el cochinito para no perderte el concierto.

The Smile en México fecha y boletos

The Smile visitará la CDMX el próximo 22 de junio de 2023 y aunque hasta ahora no se sabe si habrá preventa de boletos, la banda anunció que la venta general será el 3 de febrero.

No viene Radiohead a 🇲🇽



Pero viene The Smile el 22 de junio.



La banda de Thom Yorke es una chulada. pic.twitter.com/55XmstoMxz —  Emmanuel Gutiérrez (@gymbooroso) January 30, 2023

Reacciones en redes y memes

Por supuesto que esta noticia volvió locos a los seguidores de Thom Yorke y Radiohead, quienes inmediatamente llenaron las redes con memes para mostrar su emoción.

Eso sí, como la mayoría de los países de Latinoamérica quedaron excluidos como lo hizo RBD, tampoco faltaron las graciosas quejas de los fans.

Es la mejor maldita noticia del mes. 🇲🇽🥹😭🔥 pic.twitter.com/GOLKkg2w9o — Shamy Arenas 👁 (@ArenasShamy) January 30, 2023

Bueno... en el próximo anuncio sale Argentina, nocierto? pic.twitter.com/fvgat3uwnX — pABLO (@yanosoypol) January 30, 2023

Yo con el anuncio de The SMILE en Mexico pic.twitter.com/MZ4Vgldu3n — Elihú Vázquez (@elihuvarq) January 30, 2023

