Tiny Tim: El músico que se hizo viral en TikTok, pero fue objeto de burla durante su triste vida

Tal vez lo recuerdes por Bob Esponja o por los videos de misterio y terror que rondan el Internet, pero Tiny Tim fue un talentoso músico cuya carrera nunca despegó realmente.

En 1999, la primera temporada de Bob Esponja llegó al mundo para convertirse en un éxito mundial. Uno de los episodios con los que muchos millennials conocieron a la esponja amarilla fue el de su llegada al Crustáceo Cascarudo, cuando Bob Esponja salva el restaurante de una horda de anchoas hambrientas. ¿Recuerdas esa escena? La música de ukelele, muy acorde con el tema marino de la serie, es interpretada por Tiny Tim: uno de los músicos más importantes del siglo XX. Lamentablemente él no llegó a presenciar el éxito de “Living in the Sunlight” en la caricatura, pues murió tres años antes de que esta se estrenara.

Hoy en día, otra canción de Tiny Tim es utilizada para añadir un aura de misterio a los videos. Se trata de “Tiptoe Through the Tulips”, que seguramente has escuchado hasta el cansancio en TikTok. Curiosamente, esa fue la última canción que el músico tocó antes de su repentina muerte, con un ukelele en las manos, en 1996. Pero, ¿quién fue Tiny Tim y cómo surgió su música? ¿Es un caso similar al de Vincent Van Gogh, un artista menospreciado cuyo arte se valoró años después de su fallecimiento?

Los inicios de Tiny Tim

Herbert Butros Khaury, mejor conocido en el mundo del espectáculo como “Tiny Tim”, nació el 12 de abril de 1932 en Nueva York, Estados Unidos. Desde muy temprana edad, el pequeño Herbert se obsesionó con la música y demostró un gran talento para los instrumentos de cuerdas: a los seis años ya sabía tocar la guitarra y copiaba partituras de libros musicales que encontraba en la biblioteca para llevarlas a casa y aprenderlas. El cantante y saxofonista estadounidense Rudy Vallée fue una de sus principales influencias: Tiny Tim llegó a decir que fue gracias a una de sus canciones, en la que cantaba en falsetto, que él mismo descubrió que podía alcanzar notas muy agudas. “Fue algo así como una revelación”, dijo en entrevista en 1969.

A Herbert Khaury no le interesaba la escuela. En cuanto tuvo oportunidad, dejó la preparatoria para dedicarse a trabajar y, al mismo tiempo, hacer música en su ukelele. Antes de ser Tiny Tim, Herbert fue múltiples personajes: Texarkana Tex, Judas K. Foxglove, Vernon Castle, Emmett Swink y uno de los más importantes, Larry Love, the Singing Canary. Él se tomaba muy en serio su carrera musical: quizá no era el más virtuoso intérprete de ukelele, pero tenía un conocimiento musical enciclopédico y una excéntrica personalidad que lo diferenciaba del resto del mundo.

En su primera presentación en televisión, Herbert ya había adoptado el nombre artístico de “Tiny Tim”: pretendía que el apodo fuera irónico, pues él medía más de 1.80 metros, que contrastaban con su aguda voz y el diminuto ukelele con el que interpretó la canción “A-Tisket, A-Tasket” y “On the Good Ship Lollipop” en Laugh-In de Dick Martin y Dan Rowan. Tiny Tim toca su canción ante las risas del auditorio, mientras que el host lo mira anonadado:

Fue en ese mismo programa, en su tercera aparición, donde Tiny Tim interpretó el clásico “Tiptoe Through the Tulips”. El músico ya se había convertido en un número cómico en el que, mientras él tocaba el ukelele y cantaba, el host lo miraba con desconcierto y, en momentos, un evidente deseo de que terminara la canción:

Dios bendiga a Tiny Tim

En 1968, Tiny Tim lanzó su primer disco titulado ‘God Bless Tiny Tim’, con una versión de “Tiptoe Through the Tulips” que fue un éxito en Estados Unidos. En 1969 publicó un disco infantil llamado ‘For All My Little Friends’, con el que fue nominado a un Grammy. El cantante se codeaba con artistas como Bob Dylan (con quien llegó a tocar a dueto una versión de “Like a Rolling Stone”), George Harrison, Zaza Gabor, Jim Morrison y Jimi Hendrix (quien también llegó a declararse gran fan de Tim). Sin embargo, en el siglo XX nunca quedó claro si la fascinación por Tiny Tim provenía de un genuino aprecio por su talento musical o una especie de burla televisiva.

La televisión fue muy importante en la vida de Tiny Tim. Tanto así, que se casó con su primera esposa, Vicki Buddington (también conocida como Miss Vicky), en vivo en el Tonight Show de Johnny Carson, frente a más de 40 millones de televidentes, el 17 de diciembre de 1969. Ella tenía 17 años y él, 37. Más tarde tuvieron una hija, se divorciaron y él se casó dos veces más en 1984 y en 1995: su tercera esposa había sido su fan desde que ella tenía 12 años.

El cantante continuó con su esporádica carrera en el cine, que había iniciado en ‘Normal Love’ de 1963 y continuó con ‘You Are What You Eat’ de 1968, donde también cantó clásicos como “Be My Baby” de las Ronettes y “I Got U Babe” de Sonny y Cher. Sin embargo, a diferencia de la década de los 60, cuando las cuerdas eran parte importante del sonido folk que predominaba en Estados Unidos durante la época, en los 70 la tendencia viró hacia la música disco y los sintetizadores: una estética en la que Tiny Tim ya no encajaba.

¿Cómo murió Tiny Tim?

A finales de los años 80 e inicios de los 90, Tiny Tim era un artista de culto que tenía apariciones esporádicas en televisión, como esta de 1991 en el show del Dr. Demento. Aquí el artista no canta con su característico falsetto sino con una voz más grave, en un momento de su vida en el que rondaba los 60 años:

Tiny Tim siguió cantando hasta el final de su vida. El 28 de septiembre de 1996 sufrió un ataque cardiaco en un festival de ukelele en Montague, Massachusetts. Permaneció hospitalizado durante tres semanas y los médicos lo dieron de alta, no sin antes advertirle que tenía serios problemas de hipertensión y sobrepeso, además de recomendarle que no volviera a presentarse en vivo por el riesgo que eso representaba.

No obstante, amaba la música y adoraba presentarse en vivo. Murió a mitad de su último concierto. El 30 de noviembre de ese mismo año, Tiny Tim no se sentía bien, pero aun así se presentó en una gala del Women’s Club of Minneapolis porque no quería decepcionar a sus admiradores. Mientras tocaba “Tiptoe Through the Tulips”, ukelele en mano, sufrió otro ataque al corazón. Su tercera esposa, Susan Khaury (Miss Sue), intentó ayudarlo, pero él nunca despertó y fue declarado fallecido ese mismo día en el Hennepin County Medical Center.

“No creo que haya tenido tiempo de sentir dolor”, dijo Miss Sue, de acuerdo con el New York Daily News. “Murió cantando ‘Tip Toe Through the Tulips’ y lo último que escuchó fue el aplauso del público, y lo último que vio fue a mí”. Los restos de Tiny Tim descansan en el cementerio Lakewood en Minneapolis.





