Todas las canciones que empoderaron a mujeres tras una ruptura amorosa

La música es sanadora y una clara muestra son las siguientes canciones que hicieron aún más ‘bichotas’ a mujeres que sufrieron una decepción amorosa.

Parece ser que ahora las rupturas amorosas cada vez son más normalizadas, sobretodo porque ya nos dimos cuenta que de amor no morimos, si no, pregúntenle a Shakira, quien ya está facturando el dolor que le dejó su ex pareja, Gerald Piqué.

¿Y cómo sanar un corazón roto? Es fácil, con la magia de la música y sus letras empoderadoras que han hecho sentir a muchas mujeres aún más bichotas de lo que son como nuestra querida Shaki, quien construyó todo un fenómeno mediático y muy polémico al hacer catarsis.

Canciones empoderadas en español

‘Tusa’ de Karol G

2021 fue el año de Karol G, pues lanzó este rolón que hizo cantar y bailar a toda bichota en proceso de olvidar al ex, incluyendo a la propia cantante, quien terminó su relación con Anuel AA.

‘Despechá' de Rosalía

La cantante española lanzó en 2022 este éxito bastante bailable dirigido a todas las mujeres que deciden disfrutar la vida con sus amigas tras una decepción y además ni piensan volver para nada con el ex.

Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

La cantante colombiana sí que le ‘tiró' a su ex con esta canción con la que muchas mujeres que sufrieron de una infidelidad se identificaron.

‘Me voy’ de Julieta Venegas

Una canción que, si bien se lanzó en el 2009, sin duda sigue llegando a las entrañas, pues el mensaje es muy claro: “Me despido de ti y me voy”.

‘Estoy lista’ de Natalia Lafourcade

Una canción con un toque bastante melancólico, pero que al mismo tiempo envía un mensaje muy poderoso, pues habla de una mujer que está lista para desprenderse de sus miedos y su ex pareja y finalmente continuar con su vida.

‘Hawái’ de Maluma

Si bien no es interpretada por una mujer, sin duda esta canción de Maluma Baby llegó al corazón de cualquiera que sufrió una ruptura como el mismo cantante, quien sostuvo una relación con Natalia Barulich, quien inició una relación con Neymar Jr. y hasta se fue de vacaciones a... exacto, a Hawái.

‘Ahora te puedes marchar’ de Luis Miguel

‘Si no supiste amar, ahora te puedes marchar’, dijo Luis Mi en la década de los ochenta y ahora todas las personas con el corazón roto sin importar género.

‘Te Quedó Grande La Yegua’ de Alicia Villareal

A esta lista no puede faltar esta clásica ranchera para despechadas que terminaron por decirle adiós a ese ex.

