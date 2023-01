Abran paso a la Reina: Madonna se va de gira por sus 40 años y ya hay países confirmados

¡Atención, fans de la Reina del Pop! Aquí les contamos todo lo que se sabe sobre la gira de 40 aniversario de Madonna para que anoten las fechas y disfruten el show.

Madonna está lista para tirar la casa por la ventana por el 40 aniversario de su carrera artística, y lo demostró sorprendiendo a todos anunciando un tour que contempla un montón de localidades. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre la gira de 40 aniversario de Madonna para que estés atent@ y te prepares para festejar con ella a lo grande.

Madonna se va de gira por sus 40 años y ya hay países confirmados

Le pese a quien le pese, Madonna ya cumple 40 años de sorprender al público con su talento musical, su presencia y su trabajo en escenarios, y como muchos de sus fans ya lo estaban esperando, la Reina del Pop decidió festejar el cuarto piso de su carrera con una gira que cuenta con más de 30 localidades y fechas, como lo hizo constar Variety.

Desafortunadamente, ni México ni país alguno de América Latina fueron incluidos en el tour, aunque hay varios lugares del Sur de Estados Unidos al que muchos de nosotros podríamos viajar con tal de ver a la Reina dando uno de sus shows más espectaculares prometidos hasta el momento.

“Madonna: The Celebration Tour” es el nombre de la gira, anunciada este martes con un clip que hizo un guiño a la película que estrenó en los 90: “Madonna: Truth or Dare”, para el cual la cantante pidió el apoyo de artistas como Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Kate Berlant, Bob the Drag Queen, y Amy Schumer.

A partir del 15 de julio, Madonna recorrerá casi todo Estados Unidos, parte de Canadá y varias ciudades Europa para poner a sus “súbditos” a bailar y cantar muchos de sus temas más icónicos en los 40 años de su carrera; de hecho, en el anuncio oficial se dijo que hará una especie de homenaje a Nueva York en el show, ya que ahí fue donde arrancó su labor artística.

Live Nation será la productora de esta gira mundial, que arrancará justamente el 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver, en Canadá, para luego hacer parada en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Detroit, Chicago y, por supuesto, Nueva York.

Después, viajará hasta Europa para presentarse en Barcelona, Estocolmo, Londres y París, siendo Ámsterdam, en Países Bajos, el último punto del tour con un show que dará el próximo 1 de diciembre de este año.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fans el show que han estado esperando”, comentó Madonna en el anuncio oficial, difundido a través de sus redes sociales.

Se ha confirmado que Bob the Drag Queen, cuyo nombre real es Caldwell Tidicue, será el invitado especial en todos los conciertos de la Reina, aunque puede que la cantante también decida dar más sorpresas con otras estrellas invitadas.

Fechas y compra de boletos para “Madonna: The Celebration Tour”

Desde la mañana del próximo viernes 20 de enero se pondrán a la venta las entradas para la gira a través del sitio madonna.com/tour, aunque los tarjetahabientes del banco Citi podrán acceder a compra en preventa desde la tarde de este martes (a partir de las 14:00 horas del Este de Estados Unidos) y hasta el jueves 19 de enero (a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos) gracias al programa Citi Entertainment.

No obstante, todos los miembros del Club Oficial de Fans de Madonna podrán realizar su preventa de boletos desde este martes a partir de las 12:00 horas del Este de Estados Unidos, y tendrán hasta el 18 de enero a las 17:00 horas del Este de Estados Unidos para todos los shows de Norteamérica.

En cambio, si quieren adquirir boletos para Europa, tendrán sólo la oportunidad de hacerlo en preventa el 18 de enero desde las 10:00 horas del Centro de Europa y hasta las 18:00 horas del Centro de Europa.

Las fechas confirmadas para la gira son las siguientes:

Sábado 15 de julio: Vancouver, British Columbia, Canadá - Rogers Arena

Martes 18 de julio: Seattle, Washington DC, Estados Unidos - Climate Pledge Arena

Sábado 22 de julio: Phoenix, Arizona, Estados Unidos - Footprint Center

Martes 25 de julio: Denver, Colorado, Estados Unidos - Ball Arena

Jueves 27 de julio: Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos - BOK Center

Domingo 30 de julio: St. Paul, Minnesota, Estados Unidos - Xcel Energy Center

Miércoles 2 de agosto: Cleveland, Ohio, Estados Unidos - Rocket Mortgage Fieldhouse

Sábado 5 de agosto: Detroit, Michigan, Estados Unidos - Little Caesars Arena

Lunes 7 de agosto: Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos - PPG Paints Arena

Miércoles 9 de agosto: Chicago, Illinois, Estados Unidos - United Center

Domingo 13 de agosto: Toronto, Ontario, Canadá . Scotiabank Arena

Sábado 19 de agosto: Montreal, Quebec, Canadá - Centre Bell

Miércoles 23 de agosto: Nueva York, Nueva York, Estados Unidos - Madison Square Garden

Jueves 24 de agosto: Nueva York, Nueva York, Estados Unidos - Madison Square Garden

Miércoles 30 de agosto: Boston, Massachusetts, Estados Unidos - TD Garden

Sábado 2 de septiembre: Washington, DC, Estados Unidos - Capital One Arena

Martes 5 de septiembre: Atlanta, Georgia, Estados Unidos - State Farm Arena

Jueves 7 de septiembre: Tampa, Florida, Estados Unidos - Amalie Arena

Sábado 9 de septiembre: Miami, Florida, Estados Unidos - Miami-Dade Arena

Miércoles 13 de septiembre: Houston, Texas, Estados Unidos - Toyota Center

Lunes 18 de septiembre: Dallas, Texas, Estados Unidos - American Airlines Center

Jueves 21 de septiembre: Austin, Texas, Estados Unidos - Moody Center ATX

Miércoles 27 de septiembre: Los Ángeles, California, Estados Unidos - Crypto.com Arena

Miércoles 4 de octubre: San Francisco, California, Estados Unidos - Chase Center

Sábado 7 de octubre: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos - T-Mobile Arena

Sábado 14 de octubre: Londres, Reino Unido - The O2

Sábado 21 de octubre: Amberes, Bélgica - Sportpaleis

Miércoles 25 de octubre: Copenhague, Dinamarca - Royal Arena

Sábado 28 de octubre: Estocolmo, Suecia - Tele2

Miércoles 1 de noviembre: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Lunes 6 de noviembre: Lisboa, Portugal - Altice Arena

Domingo 12 de noviembre: París, Francia - Accor Arena

Lunes 13 de noviembre: París, Francia - Accor Arena

Miércoles 15 de noviembre: Colonia, Alemania - Lanxess Arena

Jueves 23 de noviembre: Milán, Italia - Mediolanum Forum

Martes 28 de noviembre: Berlín, Alemania - Mercedes-Benz Arena

Viernes 1 de diciembre: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

¿A qué fecha y localidad te apuntarías para disfrutar cómo Madonna se va de gira por sus 40 años? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

