Referencias que pocos notaron en ‘TQG’, la nueva colaboración de Shakira y Karol G

Ya se estrenó la colaboración de las colombianas y todo indica que tiene dedicación especial

Por fin se estrenó ‘TQG’ (Te quedó grande), de Shakira y Karol G, una de las colaboraciones más esperadas, ya que mucho se especulaba que este tema fuera una bomba de indirectas para Anuel AA y una vez más para Piqué.

Las colombianas no nos quedaron mal, pues realmente este éxito contiene una serie de mensajes y referencias ‘basadas en hechos reales’. Es una historia de desamor y despecho, pero al mismo tiempo, las cantantes nos recuerdan que es posible volver a empezar aun con el corazón deshecho.

Ambas han demostrado que la música es la mejor forma de desahogarse, sobre todo, en los peores momentos, como cuando sus ex parejas, a quienes más amaron, las engañaron sin importar la bonita historia que estaban escribiendo.

Cada una lo había hecho por su lado, pero ahora decidieron unir sus voces para enviar uno que otro mensajito a quienes las hicieron sentir que la ‘Monotonía’ era culpable de su ruptura o que hay alguien ‘Más Viral’ en su lugar.

Referencias ocultas a Piqué y Anuel AA en ‘TQG’

Shakira y Karol G plasmaron varias indirectas bien directas para Piqué y Anuel AA. ¿Lograste identificarlas? Aquí te las dejamos:

Infidelidad

Ambas famosas sufrieron una traición por parte de sus exs, Piqué con Clara Chía y Anuel AA con ‘Yailin, la más viral’, lo que confirman con la frase: ‘Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia.

Nuevamente, y aunque no se ha comentado explícitamente, se hace presente la posible intención de sus exs por regresar con: ‘Lo que ella no sabe es que tú todavía estás viendo todas las historias’.

Felices con la amante

Hace un par de semanas, Piqué publicó la primera foto con Clara Chía en su cuenta de Instagram, haciendo más que oficial su relación, y en ‘TQG’ se escucha cantar a Shakira: ‘Verte con la nueva me dolió, pero estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido’.

Esta frase también encaja perfecto con Karol G. Anuel AA, después de terminar, siguió su relación con Yailin, con quien se casó y ya esperan a su primer bebé.

‘Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía…’.

Más ‘bichotas’ que nunca

Obvio una ruptura siempre es dolorosa; sin embargo, ambas famosas nos han demostrado que se vale llorar, pero lo importante es aprender de esa mala experiencia.

‘Hasta la vida me mejoró, por acá uste’ ya no es bienvenido’, canta Shakira en TQG.

Karol G hace referencia a que es mejor sacar provecho a lo sucedido, tal como cuando su compañera dijo que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’, en ‘Session #53′.

‘No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambie mi norte haciendo dinero como deporte’, canta ‘La Bichota’.

Un recuerdito para la ‘otra’

Tanto Shakira como Karol G, además de enfrentar la infidelidad, tuvieron que ‘soportar’ los ataques y burlas de las mujeres con quienes las engañaron, lo que clara-mente plasman en su colaboración.

Shakira canta: ‘Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me rio’.

‘Dile a tu nueva bebé que por hombre yo no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenia bonito’, se escucha en ‘TQG’.

Sin culpas

La nueva canción de las colombianas también hace referencia a la canción ‘Monotonía’, que Shakira lanzó tras anunciar su ruptura con Piqué.

Sin embargo, esta vez lo hace para destacar que ya se dio cuenta de que la ‘Monotonía’ no fue la culpable de su separación, sino que hubo una ‘tercera en discordia’.

‘Tú buscando por fuera comida y yo diciendo que era la monotonía’.

Ya no duele como antes

Finalmente, podemos destacar que a pesar del dolor que les causó la traición de Piqué y Anuel AA, ya han logrado superarlo, incluso, aseguran que después de eso les fue mucho mejor.

‘Te fuiste y yo me puse Triple M: más buena, más dura, más level. Volver contigo, never. Tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven’.

Así que entiendan, Anuel AA y Piqué, no hay más oportunidad para ustedes, disfruten de su decisión de estar con alguien más, incluso si ya terminaron.

’TQM (te quiero mucho), pero TQG (te quedé grande)’.

