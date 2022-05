Vangelis: El compositor que dio vida a los soundtracks de ‘Blade Runner’ y ‘Carros de Fuego’

La música de Vangelis trascenderá las barreras del tiempo y el espacio.

El 19 de mayo de 2022, el mundo supo de la muerte de Vangelis: uno de los músicos más importantes de la historia. El compositor fue la mente musical detrás de soundtracks inolvidables como el de ‘Blade Runner’ de 1982 y ‘Carros de Fuego’ de 1981: ese último ha tenido un impacto tan grande que su icónica pieza del mismo nombre ha sido reproducida y parodiada en incontables ocasiones en la cultura pop. Si por alguna razón no la recuerdas, seguro lo harás cuando la escuches a continuación:

Vangelis, The Forminx y Aphrodite’s Child

Antes de convertirse en un compositor reconocido a nivel mundial, Vangelis Papathanassíou nació en Volos, Grecia el 29 de marzo de 1943. Para cuando tenía seis años, ya era uno de los primeros que poseían un sintetizador en su país natal y daba conciertos en los que interpretaba sus propias composiciones. Su primera banda fue The Forminx, en la que él compuso la mayoría de los temas, incluidos sus éxitos “Jeronima Yanka” y “Jenka Beat”. Eran contemporáneos de los Beatles y, aunque mostraban una enorme calidad musical, sus canciones no alcanzaron la misma fama que el Cuarteto de Liverpool. The Forminx se separó en 1966.

Vangelis fue parte de Aphrodite’s Child, la banda de rock progresivo, junto con Demis Roussos y Lucas Sideras. Entre otras muchas composiciones que les llevaron a la fama en Europa está el polémico disco ‘666 (The Apocalypse of John, 13/18)’, también conocido, simplemente, como ‘666′. De ahí se desprende “The Four Horsemen”, un tema de 1971 sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis.

Además de las referencias a temas considerados “satánicos”, el álbum fue controversial porque incluyó una pieza en la que la actriz Irene Papas simula un orgasmo, además de que incluía una extraña nota en la portada: “Este disco fue grabado bajo la influencia del Sahlep”. Muchas personas pensaron que el Sahlep era una droga, pero en realidad era una bebida tradicional de Grecia y Turquía. Otro tema, “Do It”, fue censurado en Estados Unidos; es una referencia al libro ‘Do It!’ de Jerry Rubin, en el que relata la historia del Partido Internacional de la Juventud en Chicago.

Vangelis y su carrera como solista

Antes de dejar Aphrodite’s Child, Vangelis ya tenía trabajos como solista. El mundo del pop le resultaba, en sus propias palabras, “muy aburrido”. Rechazó el puesto de Rick Wakeman en Yes y, en su lugar, se mudó a Londres y obtuvo un contrato con RCA Records (más tarde, sin embargo, fundó con Jon Anderson de Yes el dúo Jon & Vangelis). Sus discos ‘Heaven and Hell’ de 1975 y Albedo 0.39 de 1976 se colaron en el Top 40 de Reino Unido. El primero, por ejemplo, se volvió aun más popular porque musicalizó la serie ‘Cosmos’ de Carl Sagan.

Vangelis compuso la música de grandes cintas de los años 70 y 80. La película ‘Charriots of Fire’ de 1981, mejor conocida como ‘Carros de Fuego’ en Latinoamérica, con su icónica escena en cámara lenta, grabó su música por siempre en nuestras mentes. Por ese score ganó el Óscar a la Mejor Banda Sonora en 1982.

Más tarde, en 1982, ‘Blade Runner’ de Ridley Scott trajo al mundo una visión futurística y distópica que solo podía ser musicalizada por Vangelis.

Volvió a trabajar con Scott para ‘1492: Conquest of Paradise′, la película de 1992. También compuso el soundtrack de la desgarradora cinta de Roman Polanski, ‘Bitter Moon’, y otros documentales de Jacques Cousteau. El mundo deportivo tampoco estuvo exento de la visión musical de Vangelis: si ya tenías uso de razón cuando ocurrió Sydney 2000, seguramente recuerdas el soundtrack que el músico compuso para esa edición de los Juegos Olímpicos. También estuvo a cargo de la música de la Copa del Mundo de 2002 en Corea del Sur y Japón y más tarde hizo lo propio para los Juegos Olímpicos de 2004.

Vangelis y la NASA

La música de Vangelis ha sido relacionada con sonidos “espaciales”, al menos a lo que el inconsciente colectivo considera que suena la música espacial. Además de componer diversos soundtracks para películas de ciencia ficción y la famosa serie de Carl Sagan, también trabajó directamente con la NASA: su música estuvo presente en importantes misiones de la agencia espacial.

En 2021, Vangelis compuso ‘Juno to Jupiter’, un álbum inspirado en la sonda de la NASA que estudia el planeta Jupiter. Antes de eso compuso ‘Rosetta’ de 2016 dedicada a la sonda espacial del mismo nombre y en 1993 escribió ‘Mythodea’, que fue seleccionada para la misión Mars Odissey de 2001.

