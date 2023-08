La pantalla se abre como un párpado. Se va revelando la figura de una mujer atractiva. La imagen se intercala con la silueta de un despampanante cuerpo que provoca oleadas en una tina de agua cristalina. De pronto el protagonista del video, el reguetonero colombiano Maluma —quien bien podría ser autor de una de esas canciones perfectas para arruinar el año—, irrumpe con el estribillo y el coro: “Ya no sé que hacer / No sé con cuál quedarme / Todas saben en la cama maltratarme / Me tienen bien, de sexo me tienen bien / Estoy enamorado de cuatro babies / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone peros”. A estas alturas de la canción muchos podrían preguntarse qué tiene de normal el reggaetón.

La respuesta podría derivar en largas y espinosas discusiones. Al fin y al cabo cada quien es libre de forjarse argumentos válidos para escuchar reggaetón. Más allá de los gustos, de los prejuicios y de los juicios de valor, tanto estéticos como morales, en Cultura Colectiva sostenemos que la prioridad en este tipo de temas es la visión antropológica y sociológica. De hecho, en este caso hay claramente una oportunidad para indagar en el tema desde una perspectiva peculiar.

Todo surge a raíz del sencillo “4 Babys”, de Maluma, en colaboración con Noriel, Bryan Myers y Juhn, el cual tomó por asalto las radios comerciales a finales de 2016 y al mismo tiempo disparó la creatividad e iniciativa de Luna Viper y Sirena (Sharon Ruiz de Velasco). Suele decirse que la parodia es la mejor forma de homenaje, aunque también vengan otras intenciones incluidas. Con “5 nenes” Luna y Sirena retan o responden a la imagen falocéntrica de la canción de Maluma, construida a partir de una letra que podría tildarse de misógina y machista. Pero ese tipo de crítica parece la más fácil y evidente. El enfoque de este dúo de féminas en realidad escoge otros campos de acción. En el tema original es evidente la hipersexualización masculina como concepto dominante y de poder: el cantante y sus amigos se presentan a sí mismos como superamantes endiosados y adorados por sus mujeres, capaces de derretirlas a su antojo con el poder de su masculinidad sexualizada.

“Me están enamorando de 5 nenes / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguno me pone peros / Dos no me llenan / Tres quieren en serio / ¿Y por qué elegir si los cinco me dan lo que quiero?”, canta Luna. Es una transformación ingeniosa de la letra, adaptada para que una mujer de sexualidad abierta cante su pensamiento liberador a los cuatro vientos. Según ella, “muchos medios [para describir el video] han usado ‘atacar, vengar, contestar, criticar…’, y no van por ahí los tiros. Simplemente queremos igualar la libertad de expresión del hombre. La solución es empoderarnos mediante la palabra, no reprimir o prohibir al hombre que se exprese. No puedes luchar por libertades y luego negárselas a otros”.

En un sentido amplio, es importante tomar en cuenta que este estilo musical pertenece a una cultura ligada a factores sociales, económicos e históricos, por lo que luce como un camino peregrino —por no decir clasista— intentar deslegitimarlo desde ese ángulo. Tal vez ese tipo de campañas en contra del reggaetón terminan siendo una cura peor que la enfermedad. Sirena y Viper se adentran en el terreno del propio género y de la subcultura para reclamar un espacio con un mensaje claro: “Darle la vuelta a términos como ‘puta’ o ‘zorra’ que representan a la mujer y que se usan siempre de manera despectiva […] Tampoco tenemos absolutamente nada en contra del reggaeatón. Al revés, a mí me parece estupendo que se expresen tan abierta y explícitamente. El sexo se ha demonizado durante miles de años, siendo una de las cuatro cosas más naturales de nuestra existencia, entre ellas comer, cagar y dormir. Es hora de empezar a ver las cosas por lo que son y no por cómo nos lo han vendido… Como algo sucio, prohibido, pecaminoso”.

Más que una parodia o una crítica, “5 nenes” es un reclamo en cuanto expone abiertamente una posición de privilegio para la sexualidad femenina en un mundo que prioriza, tanto simbólica como realmente, al hombre. Se trata en definitiva de un planteamiento, aunque no lo parezca, feminista: el derecho de las mujeres a explotar su sexualidad sin ser juzgadas, algo a lo que no están acostumbrados los hombres, quienes sí pueden alardear de su insólita vida sexual de sementales, sin ser tildados de ninfómanos o denigrados por amorales.

El proyecto, bajo el lema “Knowthyself”, que significa “conócete a ti mismo”, se concibió y conceptualizó en febrero de 2017 y para finales de marzo ya estaba en YouTube, desde donde ha llamado la atención de varios medios y dado algo para mascar a la sociedad. Como toda iniciativa, se consolidó con el apoyo de amigas, amigos y allegados. El productor Snowman, de Snowman Records, fue esencial durante todo el proceso, así como Ezri, quien se encargó de la vestimenta y de “los nenes”. Sirena, quien tiene cierto reconocimiento público en Cancún, movió sus contactos y consiguió el paseo en yate, que es el que sale en el video. Una iniciativa prácticamente modesta y espontánea con un mensaje claro. Después de todo, si ellos pueden con cuatro, ellas pueden con cinco o más.

***

