Videos musicales que fueron inspirados en películas de culto

Las ideas de los directores de videoclips musicales a veces están inspiradas en cine de arte y aquí tenemos la clara muestra de ello.

A lo largo del tiempo, los videos musicales se han encargado de contar con mucha creatividad lo que hay detrás de las historias de las canciones y, de no existir, posiblemente algunas bandas o solistas pasarían desapercibidos (no siempre) al no darle ese extra visual que atrape a sus fans.

Es por eso que muchos músicos deciden darlo todo en sus videoclips y para ello necesitan contratar a directores apasionados que entiendan a la perfección la esencia de la canción y hay quienes -inspirados en películas de culto- hasta buscan darle un toque artístico como los siguientes ejemplos.

‘The Kill’ de 30 seconds to Mars

¿Te suena la frase: ‘Red rum, red rum’? Ajá, esa que dio mucho miedo en la película de Stanley Kubrick inspirada en el libro de Stephen King, The Shinning.

Bueno, pues la banda liderada por Jared Leto hizo referencia a esta cinta de terror psicológico en el video de su canción ‘The Kill’.

‘The Universal’ de Blur

Otra banda que rindió homenaje un clásico de Kubrick fue Blur, quien hizo referencia a la exitosa cinta de culto llamada A Clockwork Orange o La Naranja Mecánica.

La parte que más destaca del video es la que muestra la icónica escena en la que cuatro jóvenes vestidos de blanco están sentados en un bar completamente blanco también. Otro de los guiños del director del videoclip fue que el maquillaje que usó el vocalista, Damon Albarn, el cual es similar al que usa el personaje principal de la cinta.

‘Blue Velvet’ de Lana del Rey

La referencia de Johan Reck, director del video ‘Blue Velvet’ de Lana del Rey es clara, ya que muestra escenarios y personajes muy parecidos a la cinta de David Lynch que lleva el mismo nombre.

Por si fuera poco, sobra decir que la canción es precisamente un cover de la pieza que salió en la cinta.

‘Fancy’ de Iggy Azalea

Aunque quizá Clueless no es una película de culto (o sea no, pero sí porque es muy popular), la quisimos añadir a esta lista, ya que es un clásico de comedia noventera imperdible que además tuvo su referencia en el éxito de Iggy Azalea.

