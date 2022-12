Village People, una historia que todo fan de la música debería conocer

Village People es uno de los más grandes grupos de música disco, icono de la comunidad LGBT y creadores de la coreografía más bailada en la historia de las bodas.

La música disco no sería el legado setentero que representa hoy sin Village People. La agrupación nos trajo joyas (clásicas de las bodas) como “Y.M.C.A” o (clásicas LGBT+) como “Macho Man”. Y su historia empezó en Nueva York en 1977 con dos compositores franceses: Jaques Morali y Henri Belolo.

Morali y Belolo eran precursores de la música disco y crearon Village People con el objetivo de atraer al público gay con su música. Morali descubrió a Felipe Rose, quien solía bailar en vestimenta de indio americano en Greenwich Village, y a Victor Willis y Alex Briley, dos bailarines de Broadway.

Los tres miembros originales de Village People, Rose, Willis y Briley, fueron descubiertos por Morali. La otra mitad del grupo se unió después de un exhaustivo casting. Glenn Hughes, David Hodo y Randy Jones llegaron a completar la banda. Prefabricada, sí, pero también brillante.

La estética y el sonido de Village People estaban inspirados por el ambiente gay de Greenwich Village, aunque algunos de sus miembros eran heterosexuales. Cada uno tenía un personaje, una personalidad y una vestimenta predeterminados y representaba algún estereotipo de macho: policía, constructor, vaquero, motociclista, soldado e indio americano (este último especialmente problemático por la apropiación cultural, pero eso es tema de otro momento).

Fue en 1977, un año glorioso en la historia de la música, que Village People lanzó su primer disco: ‘Village People’. Este incluyó grandes canciones como “San Francisco (You’ve Got Me)”, “In Hollywood (Everybody is a star)”, “Fire Island” y “Village People”. Un año después vino ‘Macho Man’ con la canción del mismo nombre, que los lanzó a la fama definitivamente.

“Y.M.C.A”, su otro gran éxito, se convirtió en un clásico de la música disco y también trajo controversia con la misma YMCA. La Young Men’s Christian Association que, como su nombre lo dice, era una asociación cristiana, no apreció que se le relacionara con un grupo que celebraba lo gay. Demandaron al grupo, pero después retiraron la demanda. Gracias a eso también podemos seguir bailando la característica coreografía en bodas y XV años.

Otro gran éxito de Village People fue “In The Navy”, que la Marina de Estados Unidos incluso quiso usar en una campaña de reclutamiento. Henri Belolo aceptó a cambio de ayuda para filmar el video musical, que terminó rodado en la Base Naval de San Diego, California. Los miembros del grupo usaron buques de guerra, aviones y marineros para la producción.

El problema fue que los medios comenzaron a cuestionar el uso del dinero de los contribuyentes en un video musical y, peor aún, el video musical de un grupo que había escandalizado a las mentes más conservadoras. La Marina canceló la campaña pero, afortunadamente, ese escándalo volvió aún más famosa la canción.

Después de eso, Village People formó parte de la película ‘Can’t Stop the Music’, con una canción del mismo nombre. Aunque la película fue un fracaso, el sencillo fue uno de sus más grandes éxitos.

La década de los 80 no fue tan amable con Village People, sobre todo porque el auge de la música disco ya había quedado en el pasado. La agrupación intentó cambiar su sonido, sin éxito, para adaptarse a los nuevos tiempos, con sus siguientes materiales ‘Renaissance’ de 1981, ‘Fox on the box’ de 1982, ‘In the street ‘ de 1983 y ‘Sex over the phone’ de 1985.

Se separaron en 1986 pero en 1988 ya estaban juntos de vuelta. 1994 fue uno de los años más importantes de su historia, pues durante el mundial en Estados Unidos grabaron el himno de la Selección Alemana de Futbol.

