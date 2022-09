Wake Me Up When September Ends: La historia detrás de la canción de Green Day

Seguramente conoces la famosa canción pero, ¿sabes qué hay detrás de ella?

Si eres un idiot (fan de Green Day) de hueso colorado o un fan del punk-rock en general, seguramente has escuchado más de una vez la famosa canción “Wake Me Up When September Ends” de la famosa banda Green Day. Pero, ¿sabías la historia que hay detrás de ella? Bueno, pues hoy voy a contártela, y si tú tampoco quieres ser un idiota americano, quédate para saber la historia de esta gran canción.

American Idiot

En septiembre del ahora lejano 2004 se estrenaba el álbum American Idiot. Este fue del agrado de críticos y fans por igual, catapultando a una gran fama a la banda liderada por Billie Joe Armstrong.

Wake me up When september ends

Una de las canciones que destacan del álbum, fue “Wake Me Up When Semptember Ends” una canción que está llena de una gran carga emocional. La razón principal es que en septiembre de 1982, cuando tenía solo 10 años de edad, Billie perdió a su padre. En el funeral, un pequeño Billie Joe no podría contener el dolor y sus emociones por el terrible suceso, por lo que entre lágrimas, salio corriendo hasta llegar a su casa y se encerró en su habitación. Mas tarde su mamá llegaría a su casa y llamaría a la puerta para hablarle y consolarle. Pero Billie solamente contestó “Despiértame cuando septiembre acabe”. Frase que aquel niño, jamás imaginaria que 20 años después sería el nombre de uno de sus sencillos más exitosos.

Shenanigans

El single Wake me up when september ends, estaba previsto que formara parte del álbum Shenanigans en 2002, pero Billie Joe no se sentía emocionalmente listo para poder lanzar el sencillo, por que decidió que dos años después, en 2004 fuera parte del álbum “American idiot”, que gozó de mucha fama y éxitos durante el lanzamiento y que sigue siendo de los favoritos de los fans de Green Day. Fue lanzado el 4 de septiembre de 2004.

Seven years has gone so fast

Para el video musical se le encargó el trabajo a Samuel Bayer, quien anteriormente había trabajado en otros videos musicales para Metallica y Nirvana.

Dentro de la letra de la misma, podemos ver referencias hacia la vida de Billie, la frase “Seven years has gone so fast” hacen referencia al tiempo que pasó desde que se juntó con el bajista Mike Dirnt, para formal la banda que ahora conocemos como Green Day. Mientras que lo ultimo en la canción; “Like my father’s come to pass, Twenty years has gone so fast” hacen referencia al tiempo que había pasado desde el fallecimiento del padre de Billie y de esta manera, él se despedía nuevamente.

Summer has come and passed

La canción cosechó varios éxitos a nivel mundial inmediatamente después de su estreno, posicionándose en el numero 6 del Billboard Hot 100, en Estados Unidos, mientras que, en Bélgica, UK y Nueva Zelanda, entró en la mencionada lista, pero en donde alcanzó el numero 1 en la lista, fue en República Checa.

La canción también ha sido un referente para un gran numero de momentos y situaciones a lo largo de la historia, el sencillo fue dedicado a los afectados por el huracán Katrina en septiembre de 2005, también fue dedicada a las víctimas del atentado terrorista de las Torres Gemelas en 2001 durante un evento conmemorativo a dicho suceso.

Actualmente, el single es el más recordado y querido por los fans de Green Day, y vaya que el “American Idiot” nos entregó canciones totalmente memorables, siendo este catalogado como el mejor álbum de la agrupación a la fecha. Tú que dices: ¿Ya conocías esta historia? ¿Hay otro dato que no mencioné? ¿Cuál es tu canción favorita del American Idiot?

Recuerda, no despiertes hasta que septiembre acabe.

