Adicciones y fama: la historia de un doloroso amor entre Whitney Houston y Bobby Brown

La historia de Whitney Houston y Bobby Brown, un tóxico amor basado en adicciones y violencia.

La historia de Whitney Houston y Bobby Brown es mucho más dolorosa de lo que pensábamos, pese a que la cantante tenía una vida rodeada de fama, lujos y reflectores, atravesaba por un infierno al llegar a casa y lidiar con su matrimonio junto al también cantante.

Whitney Houston fue nombrada le mejor voz de su generación y, hasta la actualidad, ha sido una de las mejores cantantes de la historia de la música; de acuerdo con el Libro Guinness, Whitney es una de las artistas más premiadas hasta hoy en día y una gran inspiración para las nuevas generaciones de músicos. Sin embargo, no todo fue éxito en su vida, pues ella también tuvo un amor tormentoso que, en lugar de aportar, le restaba… y le restó mucha tranquilidad y felicidad.

Historia de Whitney Houston y Bobby Brown

Whitney Houston y Bobby Brown se conocieron en 1989 en los premios Soul Train y su primer encuentro fue, literalmente, un golpe, pues la cantante golpeó al músico “accidentalmente” para llamar su atención… hasta que lo logró.

“Le pegué en la cabeza. Yo estaba hablando con unos amigos, los Winans, que estaban sentados detrás de él. Yo los abrazaba y golpeaba a Bobby en la cabeza. Y Robyn, mi asistente ejecutiva, se da la vuelta y me dice: ‘Deja de golpear a Bobby en la cabeza. No creo que le guste’. Lo miré, se dio la vuelta con esa frialdad que tenía y le dije: ‘Bobby, lo siento mucho’. Él dijo: ‘Está bien’. Y así fue”, narró la cantante en alguna entrevista.

Después de ese primer encuentro, la cantante invitó a Bobby a su fiesta de cumpleaños número 26 y luego él le pidió que lo acompañara a un concierto. Fue ahí donde Whitney creía haber encontrado al hombre indicado… hasta que no lo fue.

Se trataba de la unión de dos de los artistas más famosos famosos de la época, Whitney era la grande cantante de aquel entonces y Brown era el artista más vendido del momento. Estaban en el mejor momento de sus carreras y, así como aumentaban los ceros en su cuenta bancaria, también lo hacían sus gastos y lujos.

Bobby encasillaba todos los estereotipos de “chico malo” y Whitney se sentía atraída ante eso, incluso, el cantante contaba que de adolescente le metieron un tiro en la rodilla por seducir a una chica con novio, además, a los 23 años ya tenía tres hijos y se dice que tuvo algunos amoríos con Janet Jackson y con Madonna.

La pareja se casó el 18 de julio de 1992, justo después de que Kim Ward, madre del segundo hijo del músico, quedara embarazada al mismo tiempo que Brown se comprometía con Whitney. Eso no fue impedimento, la pareja de músicos decidieron continuar con sus planes y, la verdad, ambos se veían muy felices.

Houston lució un vestido de encaje francés de 40 mil dólares y un casquete que marcó tendencia en ese entonces. Fueron 800 invitados los de aquella fiesta, entre ellos Donald Trump y Gloria Stefan, entre otras personalidades reconocidas.

Al mismo tiempo que Whitney Houston vivía su matrimonio con Bobby Brown, surgieron los rumores de que la cantante era bisexual y que él era adicto al crack. Ambos negaban ambas polémicas. Años más tarde, Bobby Brown contó que fue el día de su boda la primera vez que vio a Whitney consumiendo cocaína, ella le habría ofrecido, sin embargo, él se habría negado, mientras la cantante justificaba su consumo porque se encontraba nerviosa.

Las adicciones de ambos famosos eran cada vez más notorias, incluso después de que Whitney y Bobby perdieran a su primer hijo en la temporada en la que la cantante se encontraba grabando ‘El guardaespaldas’, hasta que en 1993 lograron darle a la bienvenida a su única hija juntos Bobbi Kristina Brown.

En 1994, Whitney Houston tuvo su primera sobredosis durante el rodaje de ‘Esperando un respiro’ y más tarde la propia cantante confesó para Oprah Winfrey que su dependencia a las sustancias había aumentado luego del nacimiento de su hija.

“Pasaba los días y las noches drogándome con Bobby, mirando televisión. Estuve siete meses sin sacarme el pijama…”, confesó la artista.

Por desgracia, las adicciones de la pareja iban en aumento; en 1999, Houston canceló cinco conciertos y un año más tarde la pareja fue detenida porque le encontraron marihuana en el aeropuerto de Hawai, aunque lograron volar antes de que la policía llegara. En marzo de 2000, Whitney iba a cantar ‘Somewhere over the rainbow’ en los Oscar, sin embargo, durante el ensayo se mostró desorientada y no logró acordarse de la letra, por lo que fue eliminada de la programación.

En 2002, Whitney Houston confesó en una entrevista con Diane Sawyer que sí consumía cocaína y marihuana, pero no crack.

“Dejemos algo en claro: el crack es barato. Gano demasiado dinero como para consumir crack. Eso nunca”, reveló la cantante.

Bobby Brown fue condenado a 90 días de prisión en el 2000 por no pagar durante meses la manutención de sus hijos mayores. Al mismo tiempo, Whitney ingresó a una clínica de rehabilitación por primera vez para someterse a un programa de desintoxicación, sin embargo, se fue a los cinco días.

“Los últimos años que pasamos juntos fueron terribles. O estábamos los dos tratando de salir juntos del atolladero, o uno de nosotros se encontraba mal y tenía que dedicarse por completo a recuperarse. Nunca hubo un momento de normalidad”, confesó Bobby Brown en una entrevista en ABC.

Asimismo, expresó que le habría gustado que ambos famosos hubieran sido mejores padres para su hija Bobbi, quien falleció a los 22 años de edad en julio de 2015.

“Whitney solía encerrarse en una habitación durante horas para consumir todo tipo de sustancias mientras que Bobbi, siendo un bebé, estaba en el cuarto de al lado con la niñera dándole de comer. El caso es que yo siempre traté de que nunca nos viera haciendo esas cosas, pero la verdad es que no fuimos buenos padres, deberíamos haber sido mejores padres con ella”, reveló.

Bobby Brown aceptó en varias ocasiones sus infidelidades a Whitney Houston, incluso se justificaba diciendo que era débil y las chicas se “echaban encima”.

“Las mujeres siempre te echan encima. Solo soy humano, así que a veces mordía el anzuelo y cometía errores. Dejaba que la testosterona se hiciese cargo”.

En 2005 lanzaron Being Bobby Brown, un reality protagonizado por ambos, donde mostraban que en su matrimonio había todo menos amor y respeto. Whitney contó en alguna ocasión que había aceptado a hacer el reality por amor a su marido y “hacía cualquier cosa que pidiera porque era su mujer”, sin embargo, se negó a salir en la segunda temporada e impidió que se editara en DVD.

Finalmente, la pareja se separó en septiembre de 2006, aunque su divorcio se hizo efectivo hasta el 24 de abril de 2007 y fue la propia Houston que calificó su relación con Brown como “emocionalmente abusiva” y admitió que, en realidad, el músico era su adicción.

“Bobby era mi droga. Yo no podía hacer nada sin él. No me drogaba por mí misma, lo hacíamos juntos. Fuimos compañeros”, confesó Whitney Houston.

Tras su divorcio, Whitney Houston se convenció de continuar con su vida, recuperar su carrera y comprometerse con la rehabilitación. Se mudó a California con su hija y parecía que, poco a poco, tomaba las riendas de su vida.

Hasta que, en 2012, dos días después de ensayar para la fiesta de los Grammy de aquel años, la cantante fue encontrada sin vida en la bañera de su hotel. Intentaron reanimarla durante 20 minutos, pero no funcionó.

Whitney Houston falleció, pero su paso en la música sigue vigente hasta la actualidad.

