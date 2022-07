El verdadero significado de “Wonderwall”, la canción que Oasis no soporta

El mundo cree que es una canción de amor para la exesposa de Noel Gallagher, pero él desmintió eso después de su divorcio. Entonces, ¿para quién es?

En 1995 Oasis lanzó uno de los álbumes más importantes de su discografía: ‘What’s the Story? (Morning Glory)’. Entre otros tres temas que se convirtieron en clásicos, “Some Might Say”, “Roll With It” y “Don’t Look Back in Anger”, está el cuarto sencillo: “Wonderwall”. Hoy, casi 30 años después, la canción es un meme, pues es el equivalente de la latinoamericana “Lamento boliviano”: esa que toca tu amigo el de la guitarra acústica en las fiestas a la menor provocación. “Anyway, here’s ‘Wonderwall’” (o “Bueno pues, aquí les va ‘Wonderwall’”) es la frase que acompaña al intro del tema noventero.

Pero antes de eso, “Wonderwall” fue un himno. Es una de las canciones más importantes de la década de los 90 (y del siglo XX). Miles de personas alrededor del mundo se la han dedicado a sus significant others y cientos de bandas la han covereado: desde los que llevaban su guitarra a la prepa hasta Ryan Adams. Sin embargo, pocos conocen su verdadero significado: aunque la mayoría cree que se trata de una canción de amor romántico, Noel Gallagher dice que ni al caso.

¿Qué significa “Wonderwall”?

El nombre original de la canción era “Wishing Stone” (o “piedra de los deseos”, en español). Noel Gallagher, el guitarrista de la banda, ha dicho que la compuso después de pasar una noche con una chica que conoció tras un concierto en Glasgow. Ella llevaba una piedra en el bolsillo, una especie de amuleto, y se la regaló a él, quien inmediatamente pensó en la letra de una canción sobre una piedra mágica, un objeto que te da suerte o un “algo” a lo que te aferras en la vida.

Gallagher decidió cambiar el nombre a “Wonderwall” por influencia de George Harrison y ‘Wonderwall Music’, su álbum debut como solista. El “wonderwall” representa a alguien que te salvará de ti mismo, y para su compositor fue una manera de conectar su obra con la de los Beatles.

Hay quienes dicen que Noel Gallagher la escribió para su entonces novia, Meg Mathews, una publirrelacionista que trabajaba de cerca con Oasis. Y es que él mismo lo dijo en entrevista con NME en 1996. No obstante, años después se desdijo y, en 2002, dijo que todo había sido una malinterpretación de los medios: “El significado de esa canción me fue robado por los medios que se abalanzaron sobre él. Y, ¿cómo le dices a tu esposa que no se trata de ella una vez que leyó sobre eso?”. Cuando se divorciaron, a Gallagher ya no le importó seguir guardándose el verdadero origen y lo dijo todo.

¿Por qué Noel Gallagher odia “Wonderwall”?

La versión que todos conocemos tiene a Liam Gallagher en la voz. Su hermano le dio a elegir entre “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”: una la cantaría Noel y la otra Liam. La ganadora para él fue “Wonderwall”, aunque a él no le encantaba la canción: la cantó sin ganas y sin sentimiento, al menos sin el feeling que Noel se imaginó cuando compuso la letra.

En 2001, Ryan Adams hizo un cover de la canción que sería parte del disco ‘Love is Hell’ de 2004. Noel Gallagher ha escuchado ese tema con mucha atención y ha declarado, sin miedo a lo que piense su hermano, que Adams es el único que ha cantado “Wonderwall” como debe de ser. A él nunca le gustó la interpretación de Liam e incluso ha dicho que Ryan Adams puede quedársela, que es suya.

A partir de la versión de Ryan Adams, Oasis cambió su propia versión y comenzaron a tocarla así en sus conciertos de la gira de 2008. En la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012 (donde también escuchamos una rara versión de “Running Up That Hill” de Kate Bush), Liam Gallagher interpretó la canción con su banda Beady Eye. Su hermano Noel, por supuesto, se burló de eso: en un concierto posterior, le dedicó la misma canción a “la mejor banda tributo a Oasis de Stratford”, una clara indirecta a Beady Eye.

Letra de “Wonderwall” de Oasis

Today is gonna be the day that they’re gonna throw it back to you

And by now, you should’ve somehow realised what you gotta do

I don’t believe that anybody feels the way I do about you now

And backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out

I’m sure you’ve heard it all before, but you never really had a doubt

I don’t believe that anybody feels the way I do about you now

And all the roads we have to walk are winding

And all the lights that lead us there are blinding

There are many things that I would like to say to you, but I don’t know how

Because maybe

You’re gonna be the one that saves me

And after all

You’re my wonderwall

Today was gonna be the day, but they’ll never throw it back to you

And by now, you should’ve somehow realised what you’re not to do

I don’t believe that anybody feels the way I do about you now

And all the roads that lead you there were winding

And all the lights that light the way are blinding

There are many things that I would like to say to you, but I don’t know how

I said maybe

You’re gonna be the one that saves me

And after all

You’re my wonderwall

I said maybe (I said maybe)

You’re gonna be the one that saves me

And after all

You’re my wonderwall

I said maybe (I said maybe)

You’re gonna be the one that saves me (saves me)

You’re gonna be the one that saves me (saves me)

You’re gonna be the one that saves me (saves me)

