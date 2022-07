Zoe Gotusso: Sigo disfrutando de mi disco, año y medio después

Entrevista exclusiva para Cultura Colectiva

Poco antes de realizar su primera presentación oficial -por su cuenta- en la Ciudad de México, la cantante y compositora argentina, Zoe Gotusso, nos dio detalles sobre la gira que realiza actualmente, y con la que busca terminar de consolidarse en los terrenos del pop alternativo, también gracias a la promoción de: Mi primer día triste (Sony, 2020), su disco debut, con el que ha cosechado éxito a nivel continente.

La nominada al Grammy Latino, habló sobre la influencia de su familia dentro de sus gustos musicales, los cuales, de forma ecléctica, abarcan nombres que van de Mercedes Sosa, Caetano Veloso y Fito Páez, pasando por Foo Fighters y Julieta Venegas, derivando en un disco que, de un momento a otro, transporta a la canción tradicional latinoamericana; al Brasil de finales de los ‘50 e inicios de los ‘60 o a la escena musical de mexicana, en la primera década del siglo XXI, la cual fue dominada por artistas femeninas, hoy consagradas. A continuación, nuestra charla con Zoe.

-Acabas de terminar tu gira por Colombia, ¿Cuál fue la reacción del público en Bogotá y Medellín?

¡Muy caliente, muy bien! Estoy muy sorprendida y conmovida, por la recepción que tengo, ¡cada show es especial a su manera! Y digo calientes porque la gente terminaba bebiendo aguardiente y brindado, ¡estuvo increíble! Estoy muy agradecida y feliz, me la estoy pasando espectacular y creo que se me nota.

-Vas a presentarte por primera vez en la ciudad de México, ¿Cómo te sientes al respecto?

Es mi primera presentación, no he ido antes, ni sola, ni con Salvapantallas; con ese proyecto, fui una vez a Uruguay y a Chile, pero no tuvimos tanto tiempo como para salir de gira internacionalmente. Cuando comencé como solista, vi a muchos colegas que viajaban y dije tengo que hacerlo también, más si estoy empezando un proyecto de cero, vale igual que empiece a poner semillas en Argentina, que en todo el mundo, obviamente tengo un equipo y el apoyo de Sony, además de mis ganas de hacerlo y también las ganas de la gente de venir, que hacen que esto sea posible, porque sino no podría hacerlo.

-Es un gran augurio para tu carrera, el que tu primera presentación, sea en el Foro Indie Rocks!, tiene mucha onda y ha sido un gran impulso para los artistas, ya que después suelen presentarse en lugares más grandes

¡Aprecio tu sinceridad! En verdad quiero congeniar y conectar con ustedes, es una ciudad que me gusta habitar, más allá del concierto; he estado varias veces de visita. Me saqué un pasaje y fui a conocer, el interés de un artista y de un músico, empieza por el habitar, o sea, si quiero ir, hábito, me junto con músicos y voy a conciertos.

Cuando fui, no había nada por la pandemia, pero no se me quitaron las ganas. Regresé a abrirle un concierto a Daniela Spalla, que es amiga mía de Córdova, pero éste es mi primer shows y que sea un Indie Rocks!, no es menor, ¿viste? Es una buena primera vez, ¿Qué espero de esto? Mis expectativas están cumplidas, pero probablemente me sorprenda, lo digo porque confío mucho en mi música en mis canciones, en mí y en mi plática de esa noche.

Estoy bien, feliz, eso se transmite, va a venir gente, no importa cuántos seamos, la vamos a pasar increíble, porque así me siento cuando subo a tocar, se transmite eso. Voy en formato acústico, no porque sea más fácil, sino porque me gusta darme a conocer así, estar casi desnuda, me da el lugar que necesito. No he tocado mucho con banda, empecé de dúos y acústicos, en ese formato soy como un pez en el agua, para mí, es una gran forma de romper el hielo, ¡hablo, miro a los ojos, freno; hago un poco lo que quiero, subo a cantar gente, deshago un poco el esquema típico del escenario, espero poder jugar y lograrlo.

-Es curioso lo de lo minimalista en tus presentaciones, porque el álbum, refleja lo opuesto, por la variedad de influencias y elementos, lo que lo hace sumamente ecléctico, pero con la suficiente carga de elementos pop, para ser un referente del momento exacto en el que sale, porque hay espacio para lo acústico, el electro pop, el bossa nova, el bolero y hasta Paul Simon.

En mi infancia hubo muchos discos, no solo en casa, habitaba lugares que estaban infestados de arte, mis padres tenían contacto con ello, eso me dio amplitud de elegir que me gustaba. Mi mamá escuchaba desde Foo Fighters hasta Norah Jones, además Charly García y música clásica, muy ecléctico.

Creo mucho en que, entre más estímulos, hay más libertad de elección. En ese elegir, me enamoré de Brasil y su bossa -aunque va cambiando, ahora estoy enamorada de otras cosas-, me conmovió la calma con la que cantan y de su guitarra clásica; fui mucho con mi familia y comprábamos discos de: Caetano Veloso y Paulino Moska, entre otros; llegamos a Jorge Drexler en Uruguay y al príncipe Gustavo Pena, me movió mucho la escritura y la humildad de Jorge; de México, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, me marcaron mucho.

De lo nacional, Fito Páez, Mercedes Sosa; también productores, por ejemplo, el cruce de Julieta componiendo con Coti y con “Cachorro” López produciendo, eso me llegaba. Juan Campodónico, fue el que hizo mi disco, porque produjo a Jorge Drexler y por eso lo elegí. Creo que de todo lo que escuché, Río de la Plata, condombe, bossa nova, México y Argentina, como que sin pensarlo, llegué a hacer todo eso pop, creo eso hace es referente al pop, pero con todas estas cosas que lo hacen ser genuino.

-No es un secreto que, a nivel América Latina, el género que predomina, es el urbano, Argentina, no es la excepción, ¿cómo logras mantener íntegra y fresca tu propuesta ante eso?

¡Me halaga que digas eso! Es re loco, porque hay una contradicción en ello. En Argentina, hay una escena de música urbana muy fuerte, siento que tiene que ver más con hacer música desde la computadora o el celular, para mí, la música es más importante, porque están los que innovan y los que escuchan mucho el pasado, pero innovan con eso, yo me siento más de los ancestrales que hacen que eso siga estando en el futuro, así me siento, porque termino siendo vanguardista, por ser una cantautora con guitarra, ¿me explico?

Quizá estoy como muy soberbia y sumergida en quien soy y me siento algo bárbaro y no lo soy, pero me pasa que por ahí voy a una entrega de premios y veo que los mas jóvenes, son muy urbanos, ¡y me encanta! Pero toqué sola con mi guitarra, muy crudo y era distinto, creo que eso hace que la música y la esencia sea rica, creo que ocupo ese lugar en la escena.

-¿Cómo llevaste el lanzamiento de tu disco en medio de la pandemia?

Me molesté con la situación, venía de Salvapanatllas, qué encima, estaba en un gran momento, de acá para afuera, pero de acá para adentro, yo me sentía en otra cosa, ¡imagina todo el miedo que tuve y las desiciones que tomé para romper con el dúo! Al final, me esforcé mucho para hacer mi disco sola; viajé, lo generé y cuando estoy por lanzarlo, se corta el mundo.

Me encapriché con la situación, pero después de eso, me di cuenta de que tenía una percepción muy egoísta, estaba pasando eso en todo el mundo y había gente que la estaba pasando peor, como que después el tiempo me enseñó a ser paciente y que el álbum iba a salir, tuvo un año de pandemia y cuando salí a tocar, de repente un montón de gente había escuchado el álbum y se había convertido en su cura de pandemia o en su momento familiar.

Al inicio, mi plan era grabar, sacar el disco, debutar en Lollapalooza con una banda y no se dio, pero cuando me adapté al cambio, a ser paciente, a no estar apurada, incluso superó todas mis expectativas y mira que manejo buenas expectativas y el resultado está muy bien, o sea, el disco me insertó como una artista internacional y eso es muy loco, ¡lo digo así crudo, porque obvio que no soy una estrella, soy una persona que estoy comenzando invirtiendo y creciendo!

Al final, todo salió bien, el disco me enseñó que si el mundo cambia, cambiamos y sale bien, estuve feliz después de que se me pasó el enojo, también es re difícil cuando estás trabajando en algo, el día de sacarlo es muy difícil, porque pensamos que tenemos que estar felices y no siempre es posible. Sigo disfrutando ese disco un año y medios después, digo, ya estoy pensando en otro, pero sigo despidiendo éste.

-¿Te impactó recibir dos nominaciones al Grammy Latino, con un primer álbum solista?

¡Me olvidé de los premios! Cuando me llaman y me dicen que tengo dos nominaciones, pensé que ya no había nada, es decir, no trabajo para los premios. Me había olvidado de cuando eran; ahora, cuando me lo dijeron, me dio una gran alegría, lloré y me emocioné, porque el reconocimiento es muy bueno, es hermoso que alguien lo reconozca.

Vamos a analizarlo, los premios argentinos, los Latin Grammys, representando a la música latinoamericana, no dejan de ser la industria, los colegas y los músicos generando el espacio para que se genere la vidriera y para reconocer, se me dio un reconocimiento y eso me parece increíble, después me invitaron a tocar, eso está doblemente increíble, porque me dieron el lugar para ir y a tocar lo que hago, para mí, el impacto final que tiene, no es como tal el agradecimiento, que es lo típico, te podría decir que sí, estoy agradecida, sobre todo que porque me invitaron a tocar mi música ahí, a mí me motivó mucho, porque no es que haga música para un premio, pero como te dije, estos son colegas avalándome y avalando que yo haga lo que se me cante.

Nunca miré al costado para hacer música, miro al costado para inspirarme y a veces me puedo caer en comprar, pero siempre vuelvo a mi eje, y digo no, para, ésta es tu búsqueda, ¿viste?, o sea hago la música que quiero y me dieron un reconocimiento por hacer lo quiero y por lo que me gusta, entonces, como que para mí el reconocimiento significa hacer lo que quieras, ¿viste?, ve haciendo lo que quieras, que te vamos a apoyar, ¡y es me encanta.









