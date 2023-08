El próximo debate presidencial será el domingo por la noche, precisamente a la hora en que uno no sabe si ya irse a dormir o esperar a que salga el siguiente capítulo de la serie de Luismi. En un horario tan inconveniente, no es de extrañarse que ni los candidatos quieran ir, incluso ya hubo quién prefirió dejar la contienda que seguirse desvelando los domingos. Pero para Sergio Arau, el candidato independiente de los independientes, éste no será un problema porque ha anunciado que ganará el debate sin salir de su casa.

Sergio Arau confía en que recostado en el sillón de su casa, en Los Ángeles, hará un mejor papel que cualquiera de los candidatos, y puede que tenga razón. Es más carismático que Anaya, más enérgico que AMLO, más guapo que Meade y llegó a la contienda con más legitimidad que El Bronco. Por eso ahora hemos recapitulado todas las razones que lo convierten en el mejor candidato a la Presidencia aunque no tenga experiencia política, residencia en México ni ganas de explicar por él mismo por qué quiere ser Presidente:

–

Aunque vive en Los Ángeles, es Mexa de pies a cabeza

Sus orejas están ataviadas con plata de Taxco y su cabello es un homenaje al penacho del líder al que aspira emular, el gran Moctezuma. Una de sus palabras más usadas es “transa”, un concepto tan mexicano que no tiene una traducción precisa en ningún otro idioma.

–

Es un político nato

Descubrió su talento para la política tras varios años de victorias en las partidas de Monopoly. Convencido de que sus habilidades para distribuir la riqueza no podían limitarse a un juego de mesa, se visualizó en Palacio Nacional.

–

Hará algo respecto a la corrupción

Orgulloso de sus raíces mexas, Sergio propone organizar el caótico sistema de corrupción nacional retomando una figura icónica de nuestra cultura: la pirámide. Siguiendo este orden propone que la base de la pirámide le dé la mitad de lo que tiene al escaño de arriba y así sucesivamente hasta llegar a la punta. En palabras del candidato: “Así todos ganamos”.

–

Sabe que las drogas son malas, pero promete mejorarlas

Sergio está convencido de que si los trabajadores del campo tienen Seguro Social, vacaciones pagadas y aguinaldo, la producción y calidad de las drogas mejorará considerablemente. También está considerando la opción de iniciar pláticas con Monsanto para crear y distribuir mejores semillas. En sus palabras: “Sembrar calidad para cosechar calidad”.

–

Es el más honesto

Sergio Arau destaca del resto de los candidatos por su transparencia y veracidad. En su más reciente spot afirmó que: “Sí, soy corrupto, sí, voy a robar lo más que pueda, pero no digo que haré lo contrario y eso es honestidad.” Declaración que, si bien es controversial, proyecta justo lo que la ciudadanía espera de la clase política.

–

Es multitalentoso

Además de los talentos indispensables para la política: mentir descaradamente, pensar exclusivamente en sí mismos, asumirse con derecho a exigir el poder, entre muchas otras. Sergio Arau mostró sus dotes de cantante en su himno “Yo quiero ser presidente” y ahora sabemos que con él podemos esperar un México con los mismos escándalos de corrupción, pero con mejores espectáculos de distracción.

–

Su esposa

Yareli Arizmendi, musa, asesora y compañera de vida de Sergio ha estado a su lado en todo su camino a la Presidencia y juntos se han propuesto superar a sus predecesores en aspectos tan trascendentes como el tamaño de sus propiedades. La Casa Blanca que tienen en la mira no sólo será más grande que la de La Gaviota, también será más grande que la del Presidente de los Estados Unidos. “Yo sólo me regreso a México al Castillo de Chapultepec” ha declarado Yareli.

En resumen, Sergio Arau, ha presentado el proyecto de nación más congruente a la realidad del país. Por eso no necesitamos verlo en el debate para convencernos de que, de llegar a la Presidencia, Sergio Arau hará todos los cambios necesarios para que todo siga igual.