Ya están aquí: Apple presenta los nuevos iPhone 14 y 14 Plus

En nuevos colores y con nuevas funciones de seguridad, como crash detection y conexión vía satélite con servicios de emergencia.

El Apple Event de este 7 de septiembre nos trajo el primer vistazo a los nuevos iPhone 14 y 14 Plus. Uno de los avances más significativos de este y otros productos de Apple tiene que ver con la seguridad: con el monitoreo de los signos vitales y la salud menstrual o en circunstancias que requieren de atención más inmediata, como un accidente automovilístico.

Hay dos nuevas características de seguridad de iPhone 14. La primera es el crash detection o detección de choques. Los accidentes automovilísticos son una de las primeras causas de fallecimiento a nivel global y la mayoría ocurren en áreas rurales, como señalan los ingenieros de Apple. Este sistema notifica a los servicios y a tus contactos de emergencia, sin que tengas que mover un dedo, cuando detecta que estuviste en un choque. Y puedes cancelarlo en cualquier momento.

La otra es que si por alguna razón estás off the grid, en algún área remota donde te es imposible comunicarte con servicios de emergencia a través de los métodos móviles “tradicionales”, iPhone 14 tiene ahora una funcionalidad de emergencia SOS vía satélite. Los nuevos modelos tienen software específico para conectar las antenas de iPhone 14. Esto funciona apuntando el teléfono directamente hacia un satélite: si está despejado, es una tarea sencilla que tomar alrededor de 15 segundos; si está nublado o hay condiciones climáticas adversas, puede tomar unos minutos más. De cualquier manera, es una herramienta útil para quienes practican el alpinismo o se aventuran en tierras no exploradas.

Esta función también te hace preguntas a través del teléfono similares a las que te haría una persona a través de la línea si llamaras al 911, de manera que los servicios de emergencia tengan la información completa: si estás por tu cuenta o en compañía de alguien o si hay una persona que requiera atención con heridas de gravedad. Claro que no funciona solamente en situaciones de vida o muerte: también puedes usarlo si quieres ir a pasear al monte y a través de Find My necesitas que tus seres queridos sepan dónde estás.

¡Mira, mamá, sin tarjeta SIM!

Los iPhone 14 y 14 Plus son resistentes al agua y al polvo, tienen una batería que aseguran te durará todo el día (y que es la mejor que se ha lanzado en un iPhone). En materia de performance, iPhone 14 viene con el procesador a15 Bionic y GPU de cinco núcleos que ofrece mejores gráficos, además de una neural engine que impulsa los límites del machine learning.

Con eSim, iPhone 14 ya no necesita de una tarjeta SIM. Al menos no de forma física. La configuración se puede realizar de forma completamente virtual y además se pueden hacer llamadas, enviar mensajes y navegar sin necesidad de tener una conexión WiFi.

La cámara de iPhone 14 es uno de sus fuertes. Tiene el sensor más grande que jamás haya tenido un iPhone, lo que se traduce en imágenes más detalladas, texturas y colores más vivos, además de low light improvement: una mejora del 49% en condiciones de poca luz. La cámara frontal también mejora en un 38% para que tomes mejores selfies en poca luz y fotos grupales superiores.

iPhone 14 y 14 Plus estarán disponibles los próximos 16 de septiembre y 7 de octubre, respectivamente, con precios iniciales de 799 dólares y 899 dólares.

