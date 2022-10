Apps de citas para ligar jugando y encontrar el amor

Con estas aplicaciones te será más fácil encontrar a esa persona especial.

Tinder revolucionó el mundo de las citas online en 2012 y nos mostró una manera distinta de poder conocer personas que quizá nunca hubiéramos podido encontrar, de no ser por la ayuda que la tecnología trajo al mundo del dating.

En ese tiempo aún existían muchos prejuicios acerca de utilizar estas apps, que si “eran para gente desesperada”, “para delincuentes” o que “solo encontrabas personas que querían sexo”, pero la realidad es que en los últimos años, y gracias a la pandemia de COVID-19 que nos tuvo encerrados casi por dos años, este tipo de aplicaciones se convirtieron en una herramienta para relacionarse.

La cuarentena le dio un nivel de exposición mayor a otras dating apps como Bumble y Adopta un chico, las cuales también empezaron a enfocarse en que las mujeres tomaran el control de la situación y se animaran a dar el primer paso.

Estos elementos contribuyeron a que personas que habían jurado que no usarían la tecnología cayeran en este divertido juego y ahora es bastante común escuchar de personas que se van a casar y se conocieron en estas apps.

Sabemos que no todo es encontrar el amor verdadero, algunas veces no sabemos lo que queremos y conocer gente para ligar es lo único que nos interesa. Por esta razón y si te gusta experimentar, te presentamos otras opciones más allá de Tinder, para que te diviertas, y por qué no, quizá encuentres a alguien especial.

Off the Grid

Esta app es perfecta para los viajeros que buscan un alma aventurera con quien explorar el mundo. Conecta a los usuarios con otras personas que tienen intereses similares a la hora de viajar, pues permite que compartan fotos y videos de todos sus viajes para que juntos descubran experiencias nuevas.

Además de tener las funciones que ya todos conocemos, esta aplicación también te permite organizar reuniones con otros viajeros para descubrir lugares juntos.

Badoo

Ya tiene más de 400 millones de usuarios por todo el mundo, y funciona igual que todas, a excepción que aquí no debes recibir un “match” para poder chatear con quien te atrae, por lo que para muchos es atractivo.

Meetic

Aquí lo que se busca es conseguir parejas estables, por lo que las personas que la descarguen, deben de saber que los encuentros casuales no van aquí.

Her

Es una app para la comunidad Queer y de lesbianas. Funciona igual que todas las demás, solo que va enfocada a un público específico de personas.

