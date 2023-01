Astrofísico tiene una teoría: extraterrestres no nos visitan porque no somos suficientemente inteligentes

El problema no es que no exista vida en otros planetas, sino que no seríamos capaces de comprender a los extraterrestres mucho más inteligentes que nosotros.

Durante siglos, los seres humanos han especulado sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Hace 70 años, Enrico Fermi formuló una teoría que podría explicar por qué en todo este tiempo no hemos tenido pruebas tangibles de haber sido visitados por extraterrestres (y aquí te damos nueve posibles soluciones a la paradoja de Fermi).

Ahora, un astrofísico abona a esta hipótesis y cree que la verdadera razón por la que los alienígenas no han llegado a la Tierra es que no somos suficientemente inteligentes: podrían visitarnos... pero no lo hacen porque no somos intelectualmente dignos de su presencia.

¿Por qué los aliens no nos visitan?

Amri Wandel, astrofísico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sugiere que el problema no es que no exista vida en otros planetas. De hecho él cree que hay vida inteligente en toda la galaxia, pero no hacen el intento de comunicarse con nosotros para no desperdiciar valiosos recursos de comunicación.

Es decir que, para los alienígenas con tecnologías avanzadas, somos una especie de microorganismo incapaz de comprender su lenguaje. Algo así como si intentáramos establecer comunicación con organismos unicelulares. Carl Sagan y Stephen Hawking ya hablaron al respecto en una ocasión y, mientras Sagan se mostraba emocionado por contactar a otras civilizaciones, Hawking no creía que fuera tan buena idea.

Por otro lado, esos intentos de comunicación podrían tardar mucho tiempo en llegar a la Tierra. Si tomamos en cuenta que fue apenas en el siglo pasado cuando los seres humanos comenzamos a enviar ondas de radio detectables desde el espacio, podríamos recibir respuestas solamente de estrellas que se encuentren a menos de 50 años luz de distancia.

Amri Wandel explica que, por esa razón, no es poco probable que exista vida extraterrestre en alguna parte del universo. O no han intentado comunicarse con nosotros porque no vale la pena... o su respuesta sigue en camino y todavía no nos llega. En ese caso, todo lo que necesitamos es ser pacientes.

