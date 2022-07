Lo que pensaba Carl Sagan sobre la vida después de la muerte

El astrofísico y divulgador científico estadounidense murió de neumonía en diciembre de 1996 convencido de que no volvería a ver a sus seres queridos vivos, mucho menos a sus padres ya muertos.

“Mis padres me enseñaron que a pesar de que se trata de una condición efímera, estar vivo es algo profundamente bello por lo cual cada uno de nosotros debe sentirse muy agradecido. Si viviéramos para siempre, no sería tan maravilloso”, dijo Sasha Sagan, hija de Ann Druyan y Carl Sagan, el famoso astrofísico que demostró por qué la tierra es redonda, explicó a la perfección la cuarta dimensión, destrozó la “pseudociencia de la Astrología”, habló sobre la vida extraterrestre y por qué somos polvo de estrellas.

Cuando Carl Sagan y Ann Druyan decidieron casarse en 1981, comenzaron un viaje lleno de mucho amor en el que ambos no solo conectaron emocionalmente durante 20 años, sino también de manera intelectual al trabajar en conjunto. Su conexión fue tan fuerte y pura, que incluso compartían la misma visión sobre la vida y la muerte.

En una entrevista para la revista Skeptical Inquirer en 2003, Ann Druyan reveló cómo vivió el 20 de diciembre de 1996 el fallecimiento del científico, quien no era creyente de la vida después de la muerte.

“Cuando mi esposo murió, era tan famoso y conocido por no ser creyente, que muchas personas me preguntaron –y todavía me pasa a veces– si Carl había cambiado y se había convertido al final en un creyente en la vida después de la muerte. También me preguntaron con frecuencia si creo que lo volveré a ver. Carl se enfrentó a su muerte con coraje y tenacidad y nunca buscó refugio en ilusiones. La tragedia fue que los dos sabíamos que nunca nos volveríamos a ver”, dijo.

La escritora y activista, mencionó que en definitiva no espera volver a reunirme con Carl, ya que ambos tenían un concepto objetivo de los breve que es la vida y lo importante que es apreciarla mientras existe.

“Eso es algo que me sostiene y que es mucho más significativo... la forma en que me trató y en que lo traté, la forma en la que nos cuidábamos el uno al otro y a nuestra familia mientras vivió. Esto es mucho más importante que la idea de que lo volveré a ver algún día. No creo que vuelva a ver a Carl nunca más. Pero lo vi. Nos vimos el uno al otro. Nos encontramos el uno al otro en el cosmos, y eso fue maravilloso”, afirmó.

Y la visión del astrofísico y divulgador ante la vida después de la muerte estaba tan clara, que en alguna ocasión cuando su hija le preguntó por qué no conocía a sus abuelos, Sagan simplemente le respondió: “Por que murieron”. Aunque afirmó que deseaba ver de nuevo a su padre y su madre, el científico estaba seguro que eso ya no volvería a pasar. De hecho, le explicó a su hija lo peligroso que podía ser “creer cosas sólo porque queramos que sean verdad”.

“Si tenemos en cuenta el número casi infinito de posibilidades y caminos que conducen a nacer a una sola persona, debes estar agradecida de ser tú misma este preciso instante”, dijo Sagan a su hija.

