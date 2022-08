Cult of the Lamb: El videojuego donde puedes crear una secta que la está rompiendo

Cult of the Lamb es un videojuego que trae un propuesta al estilo mezcla de roguelike con dungeon crawler y gestión que lo han posicionado como los más interesantes (y descargados) del año, en este tomarás el rol de un pequeño y tierno cordero que sobrevive al sacrificio de un culto gracias una deidad que quiere ser liberada y le da los poderes para que cree su propia secta y pueda ayudarlo.

El culto que vas formando crece y mejora conforme avanzas en cruzadas que se construyen al modo mazmorra y se desarrollan en las regiones de las deidades que quisieron sacrificarte, para ir derrotando enemigos, jefes y sobre todo obtener recursos (OJO AQUÍ, los recursos son fundamentales), recompensas y miembros para crecer poco a poco tu pequeño y “tierno”grupo religioso.

Para pelear tendrás armas, beneficios y habilidades aleatorios y otros... no tanto, así que tendrás que elegir con sabiduría que escogerás para enfrentarte al jefe final, que aunque no tienen tanta complejidad, te puedan llevar al inframundo bastante rápido, pero no te preocupes, la muerte no te afecta ya que eres un elegido “de un dios”. Otro punto importante a destacar es que las mazmorras no se sienten eternas como en otros juegos y se pueden pasar hasta en 10 o 15 minutos, por lo que sentirás la dinámica bastante bien construida.

Uno los aspectos destacables de este juego, es que al puro estilo Animal Crossing puedes personalizar tu “aldea” y poner decoraciones, mejoras, sistema de agricultura , minería y hasta una cárcel, porque como toda buena religión habrá quien en algún momento se oponga a ti y necesite ser castigado.

Y no creas que es cosa nada más de arreglar bonito, tienes que mantener felices a tus fieles y sobre todo mantener sus niveles de fe, que por cierto así es como es fácil elevarlo... también lo es disminuirlo, así que evita morir en las cruzadas, no cumplir sus peticiones, dejarlos a que mueran de hambre o descuidar tu secta por exceso de misiones en las otras regiones del mundo.

Aunque esto te puede sonar bastante adorable y divertido, poco a poco descubrirás los tintes oscuros de Cult of the Lamb conforme va avanzando, y verás que puedes hacer oficiar misas, hacer rituales y declarar mandamientos que pueden ir desde hacer funerales o permitir el sacrificio de tus sectarios, lo cual, por cierto, no hará felices a todos los miembros.

Cada uno de los fieles a tu culto tendrá características distintivas, o sea que tendrán gustos y necesidades diferentes, por lo que tendrás que atenderlos individualmente. Así como el que un súbdito muera puede bajar el nivel de fe de uno, puede aumentar la del otro, por lo que tienes que se cuidadoso y saber que tiene en mente cada uno y sí tiene alguna petición que hacerte, al final del día ostenta una imagen todopoderosa y no puedes decepcionar a los creyentes.

También tengo que adelantarte o más bien advertirte que NO debes encariñarte de ningún súbdito como si fuera un tamagotchi, ya que su tiempo de vida es limitado y llegan a la vejez muy rápido (o tendrás que sacrificarlos) y aunque está muy padre ponerles nombre y personalizarlos, lamentablemente no durarán para siempre.

Cult of the Lamb sin duda ha sido de las grandes sorpresas del año, así que sí disfrutas los juegos de mazmorras y gestión, este juego es para ti y estamos seguros que seguirá dando de que hablar.













