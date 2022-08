Duocon 2022: Todo lo que se dijo en el evento más importante de Duolingo

Se ha llevado a cabo la cuarta edición de la Duocon organizada por Duolingo. ¡Aquí te traemos lo que hubo en este evento!

Desde hace cuatro años, Duolingo lleva a cabo un evento virtual en que muestra lo que vendrá próximamente para la aplicación líder en el aprendizaje de idiomas. Varios ponentes explican lo nuevo que llega, las estrategias que implementarán y el aprendizaje que han adquirido con el feedback de miles de usuarios.

CLas conferencias se dan de forma virtual. Si deseas ver el resumen de las diferentes charlas que se dieron y resúmenes de las conferencias de los años pasados, te dejo un enlace aquí. De igual forma, al final de la nota te dejaré un enlace para ver la conferencia completa, que se grabó y se subió al canal de YouTube de Duolingo.

“Duolingo, la plataforma de aprendizaje móvil líder en el mundo, organiza hoy su cuarto Duocon anual, el evento global gratuito más grande en la intersección del idioma, el aprendizaje y la tecnología. La conferencia de este año se expande más allá del idioma con la participación de celebridades mundiales y expertos en comida, matemáticas y danza. Por primera vez los personajes mundiales de Duolingo, Lily y Zari, actuarán como presentadores animados de la conferencia transmitida en vivo”.

Duolingo ABC

Durante las diferentes charlas que se llevaron a cabo podemos destacar en la que se presentó Duolingo ABC, una app derivada de la aplicación base que estará enfocada en fomentar la lectura en niños de tres a ocho años de edad, en donde se les pretende inculcar el hábito de la lectura mediante historias en las que serán protagonistas personajes conocidos de Duolingo y otros nuevos para contar las historias. El enfoque de esta app tendrá varios elementos: enseñar a leer, mejorar la capacidad lectora y fomentar el habito de la lectura en los más pequeños de la casa. Duolingo ABC ya se encuentra disponible para iOS y Android. Por ahora solo puede descargarse en Estados Unidos y otros territorios, pero se espera que la app llegue pronto a México.

“Estamos orgullosos de presentar Duocon virtualmente para que personas de todo el mundo puedan sintonizar y escuchar cómo estamos mejorando la aplicación Duolingo y expandiéndonos más allá de los idiomas, tuvimos más de 130 000 estudiantes de más de 150 países transmitiendo el evento del año pasado, con grandes audiencias sintonizando desde India y Brasil. Esperamos que Duocon de este año ayude a las personas de todo el mundo a sentirse más conectadas y comprometidas con la comunidad de aprendizaje de Duolingo”, dijo Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de Duolingo.

Duolingo Math

Otra parte destacable de la Duocon de este año es Duolingo’s Path to math, otra apuesta de Duolingo que se enfocará en la enseñanza de matemáticas en distintos niveles, enfocados para estudiantes, o cualquier persona que desee practicar y mejorar sus matemáticas. Según Duolingo, este tendrá dos enfoques: uno para ayudarte a mejorar y otro para perderle el miedo a las matemáticas y fortalecer tu aprendizaje matemático. Todo esto se hará mediante ejercicios sencillos y divertidos de realizar, para no hacer tan tediosa la tarea de aprender matemáticas. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero te dejo aquí un enlace para que puedas registrarte a la prueba beta de Duolingo Math para por si te interesa conocer más de la propuesta de duolingo y mejorar tus habilidades matemáticas.

Rediseño

Otro aspecto a destacar es que Duolingo recibirá un lavado de cara, ya que se ha confirmado que se mejorará la interfaz de usuario y el diseño en general de la app, para darle otro look y mejorar la experiencia visual del usuario.

Aún quedaron otras cosas más de las que se hablaron en la Duocon de este año, pero ya te he resumido lo más destacado de la conferencia. Recuerda que mas arriba te dejo el enlace que te llevará al resumen de las diversas charlas dadas en la mencionada conferencia y resúmenes de conferencias pasadas. A continuación te dejo el video de YouTube de la conferencia de este año.

