El nuevo control para juego remoto en PlayStation: Backbone One

Backbone One es un control inspirado en el Dualsense para jugar remotamente tus consolas PS4 o PS5.

PlayStation ha anunciado el nuevo Backbone One, un controlador hecho en colaboración con Backbone. Este control para colocar un iPhone, el cual está hecho a semejanza del nuevo control de Sony para PS5, mejor conocido como “Dualsense”, no solo cuenta con el mismo diseño, sino con los mismos materiales y acabados del mencionado control.

Me complace presentar el Backbone One – PlayStation Edition, un control móvil con licencia oficial para usuarios de iPhone.

Nuestro equipo de diseño, en colaboración con las mentes brillantes de PlayStation, hizo realidad el aspecto y la sensación del Backbone One – PlayStation Edition. Los elegantes colores, materiales y acabados están inspirados en el diseño del control inalámbrico DualSense de la consola PS5, hasta los botones transparentes frontales y su apariencia visualmente distintiva y flotante. Funciona a la perfección con los demás productos de PS5, como los auriculares Pulse 3D, que se pueden conectar directamente al Backbone One – PlayStation Edition. Comenta; Maneet Khaira, CEO en Backbone.

Backbone es totalmente compatible con los audífonos “Pulse 3D” de PS5 para ofrecer una experiencia mas inmersiva, así mismo se confirma que es totalmente compatible con juegos que admitan el uso de controladores, como Genshin Impact, y Call of Duty: Mobile. Y consultando el sitio oficial del producto, me pude dar cuenta que la cosa no termina ahí, ya que tambien es compatible con los servicios de gaming por streaming como lo son; “Google Stadia, NVIDIA GFORCE NOW, Amazon Luna, Xbox Remote play y Xbox Cloud Gaming” y que este te da varios regalos como suscripciones para “Discord Nitro, stadia pro, Apple Arcade y Diablo Inmortal”.

Backbone One es el complemento esencial de juegos para PlayStation en iPhone. Si tienes acceso a Internet de banda ancha y una consola PS5 o PS4, conecta un iPhone al Backbone One y empieza a jugar al instante tus títulos de PS5 y PS4 con la potencia de la aplicación PS Remote Play, ya sea en el exterior o cualquier lugar de la casa.

Backbone también funciona maravillosamente con los juegos de App Store y otros servicios de juegos por streaming que admiten controles, incluidos Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile y muchos más. Los jugadores pueden descargar la aplicación de Backbone para obtener una experiencia de PlayStation personalizada. En la aplicación, verás varias integraciones de PlayStation, como símbolos personalizados que representan las emblemáticas PlayStation Shapes y la capacidad de explorar cientos de títulos de juegos.

Para jugar en PlayStation:

Si deseas usarlo para juegos de playstation, requieres la app “PS Remote Play” instalada en tu iPhone, tu consola PS4 o PS5, ya que harás streaming de la misma. Y que el juego que desees jugar esté instalado en tu consola.

Para jugar juegos en celular:

Para jugar juegos como CoD: Mobile. Es necesario que entres a la aplicación y dentro de la configuración actives la opción de jugar con control en caso de estar disponible y/o no esé activada.

Para jugar en Stadia u otros servicios de streaming:Aquí la cosa es mas fácil, solamente debes tener las correspondientes Apps instaladas y una suscripción activa, para poder jugar.

¿Qué beneficios tiene?

Los beneficios del Backbone es que puedes jugar todo tipo de juegos y en servicios de gaming, sin estar atado a solamente en la PS Remote App, así mismo este periférico no es necesario recargarse, ya que el mismo iPhone lo alimenta, otro aspecto bueno, es que cuenta con una entrada en uno de los mangos del control para poder conectar tu cargador y continuar jugando. Ademas de que puedes usar tus Pulse 3D para jugar y disfrutar de ellos, sin la necesidad de poner otros audífonos, aunque esto ya es muy a tu criterio.

¿Aspectos negativos?

Al no poder tener uno en mis manos, ya que tiene una fecha de lanzamiento, tentativa en noviembre de este año, no puedo opinar mucho al respecto, pero estos son algunos de los aspectos negativos que podrías encontrarte, así que toma este apartado como una precaución y simple especulación.

Modelo de iPhone y iOS requeridos: Al momento de mi consulta, el sitio no especifica si necesitas alguna versión de iOS especifica o un modelo de iPhone requerido. (De hecho, la pagina aun no estaba completamente traducida al español, ya que había campos de código sin llenar) pero las imágenes solo muestran un iPhone reciente, por lo que suponemos que necesitarías una de las versiones mas recientes de iOS y iPhone. No creo que se requiera un iPhone especifico, ya que el control de estira para poder amoldarse bien al iPhone, pero como digo, ten en cuenta esto.

Precio: El dispositivo será algo caro y es que en México costaría alrededor de $2990. ($99USD) así que si ves esta nota desde un país que no sea México haz la conversión a tu moneda correspondiente.

Forma de compra: De momento solo se venderá a través del sitio oficial de Backbone, por lo que solo podrás comprarlo digitalmente, pero no te preocupes. Ya que este se te será enviado por Fedex, y el envío será gratuito y no deberás pagar algún tipo de impuesto.

Internet: Es bien sabido que, para cualquier forma de juego anteriormente expuesta, es necesario una conexión a internet competente para mantener fluido en todo aspecto tu juego, así que ten esto muy en cuenta.

Estamos encantados de lanzar el Backbone One – PlayStation Edition y no podemos esperar a que los fans de PlayStation de todo el mundo lo tengan en sus manos. El Backbone One – PlayStation Edition estará disponible en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Países Bajos y el Reino Unido en el lanzamiento, y en otros países próximamente. Esperamos que lo disfrutes.

Bien, ahora ya conoces el nuevo Backbone de PlayStation, si deseas adquirirlo, puedes hacer la preventa aquí, y si quieres tener un backbone, sin la licencia de Playstation, no te preocupes, ya que existen otros Backbone para Android y iOS sin la licencia de PS, pero igual de funcionales, entra aquí, para ir a su tienda oficial. ¿Te comprarás un Backbone?

