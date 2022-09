¿Es posible tener un embarazo en el espacio? Esto dice la ciencia

Los científicos estudian cómo afectaría el campo gravitacional en procesos como el embarazo, el parto y la lactancia, además del papel de la microgravedad en el ciclo reproductivo.

Solo millonarios como Jeff Bezos y Richard Branson, junto con celebridades y otros pequeños grupos de personas selectas, han viajado al espacio (o, al menos, han rebasado la línea de Kárman). Sin embargo, es cosa de tiempo antes de que las personas comunes comencemos a ocupar cada vez más ese espacio hostil. Lo anterior, por supuesto, viene con sus propios problemas y complicaciones: ya hablamos de lo que ocurre si alguien muere en el espacio, por ejemplo. Esta es otra cuestión que viene con los viajes espaciales: ¿Es posible el embarazo en el espacio?

Lamentablemente, aún es incierto. Antes de considerar siquiera la posiblidad de reproducirse en la Estación Espacial Internacional o en otro planeta, como parte de futuras colonias espaciales, los científicos necesitan comprender los peligros del espacio para nuestras células, tejidos y órganos. Es bien sabido que la radiación produce daño al ADN de nuestras células, pero poco se sabe sobre cómo los cambios en la gravedad afectarían a su funcionamiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los científicos comienzan a realizar experimentos en células madre embrionarias y a crear modelos que muestren el desarrollo de los embriones durante las primeras semanas en el espacio. Dependiendo de los resultados de esas y otras pruebas, puede que podamos conocer más si es posible o no tener un embarazo las futuras colonias más allá de nuestro planeta.

Los mamíferos y la Mecanobiología

Las pruebas han mostrado que es posible para animales como peces, ranas o geckos producir huevos fertilizados en el espacio, que pueden vivir y volver a reproducirse en la Tierra. Sin embargo, no es así para los mamíferos (al menos no hasta ahora). De acuerdo con The Conversation, un estudio encontró que el ciclo reproductivo de los ratones se veía interrumpido por la exposición a la microgravedad. Otro también halló que esa misma exposición puede causar alteraciones neurológicas en ellos: efectos que pueden ser transmitidos a futuras generaciones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La microgravedad juega un papel importante porque nuestros organismos evolucionaron, a través de millones de años, en el ambiente terrestre. No evolucionamos en gravedad cero. La gravedad de la Tierra nos “ancla” y produce ciertas fuerzas en nuestros tejidos, células y en lo que hay dentro de ellas, algo que ha sido estudiado a través de la Mecanobiología.

Otro problema a considerar está en la posición que toman los fetos dentro del vientre materno para prepararse para el nacimiento, además del papel que la gravedad juega a la hora del desarrollo embrionario: esta ayuda a que las células correctas se coloquen en los lugares correctos. También está el campo gravitacional, que aún no se sabe cómo afectaría procesos como la fertilización, la producción de hormonas, la lactancia y el nacimiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte