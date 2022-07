Game of Thrones: Ahora puedes aprender el idioma alto valyrio en Duolingo

Practica el famoso idioma de Westeros y prepárate para ‘House of the Dragon’.

Duolingo, la app de aprendizaje de idiomas preferida de muchos, anunció su alianza con HBO. Ahora podemos aprender a pronunciar frases del alto valyrio, el idioma utilizado en la famosa serie de TV ‘Game of Thrones’. Esta, a su vez, está basada en la aclamada novela ‘Canción de hielo y fuego’, escrita por George R.R. Martin.

Frases de la precuela ‘House of the Dragon’

El estreno de la precuela de ‘Game of Thrones’ está muy cerca, y es por eso que Duolingo te enseñará frases en el idioma alto valyrio. Algunas las podrás ver durante la serie que está por estrenarse en HBO Max y que se basará en la familia Targaryen.

Traducciones oficiales

Duolingo confirmó que trabajó directamente con David Peterson, el lingüista que desarrolló el alto valyrio en su totalidad a partir de la serie de libros ‘A Song of Ice and Fire’ de George R. R. Martin. Por lo que podrás esperar una gran fidelidad al idioma y pronunciarlo como se debe.

“Me emociona que nuevos y antiguos fans de la serie de ‘Game of Thrones’ puedan experimentar el alto valyrio. Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para ‘House of the Dragon’ y trabajar con el equipo de Duolingo para infundir nueva vida al curso”, dijo Peterson.

Duolingo lanzó una versión actualizada del curso de alto valyrio, que incluye más de 150 nuevas palabras y 700 nuevas oraciones.

¿Cuándo y dónde puedes ver la serie ‘House of the Dragon’?

Podrás ver la precuela basada en la casa Targaryen a partir de este 21 de Agosto en exclusiva por HBO Max, así que tienes poco más de un mes para comenzar a practicar tu alto valyrio.

