High on Life, el juego de los creadores de Rick & Morty: ¿Vale la pena?

High on Life por fin llegó. Ya lo jugamos y aquí te digo si vale la pena comprarlo... o es mejor esperar a encontrarlo en rebaja.

High on Life es un FPS realizado en conjunto con Squanch Games y Justin Roiland, conocido por su participación en la creación de la caricatura para adultos de comedia y ciencia ficción ‘Rick & Morty’. Como ya te lo puedes imaginar, este juego está cargado de humor negro, sarcasmo, ciencia ficción y muchas otras cosas más.

Pero, ¿vale la pena? ¿O será otro juego del montón? Bueno, colócate tu traje de cazarrecompensas y vamos a ver si High on life vale tu tiempo y dinero.

¿De qué va High on life?

High On Life es un es un juego FPS metroidvania de acción, comedia y ciencia ficción. En este juego serás un chico o chica que se la pasa jugando videojuegos en su casa, hasta que tu hermana decide hacer una gran fiesta en ausencia de sus padres y te pide que la acompañes a comprar drogas y más cosas para la fiesta.

Todo marchaba relativamente bien... hasta que empezó a ir relativamente mal: al salir descubres que un peligroso cartel de alienígenas llega a la tierra, con el objetivo de usar a los humanos como drogas. Por azares del destino encuentras un arma alienígena parlante que te ayudará a ti y a tu hermana a escapar a otro planeta, donde deberás convertirte en un cazarrecompensas, cazar miembros del cartel y salvar a tu especie.

Gráficos

Este juego se jugó en un Xbox Series X.

El apartado gráfico de este juego no es para nada sobresaliente. No me malinterpretes, el mundo se ve bien, con buenos detalles y ambientación, pero podría ser mejor. Hay algunos bajones de FPS y a veces el juego puede verse más como una versión de Xbox One, que un juego intergeneracional.

Se ve bien detallado en cuanto a entornos, en especial con las armas, que es donde el juego realmente resalta. Es muy disfrutable, sobre todo viendo el planeta alienígena en el que se desarrolla la historia. Pero si eres amante de los gráficos vanguardistas este juego te quedará a deber.

Audio

Este apartado del juego es bastante bueno, una buena mezcla de audio con efectos de sonido dignos de una serie de ciencia ficción. Algo que debes saber es que el juego no viene doblado a múltiples idiomas como el español. Solamente puedes tener las voces en inglés, pero el juego viene apropiadamente subtitulado al español latino, así que por este lado no hay problema.

De hecho es mejor porque, si has visto Rick & Morty en su idioma original, te alegrará saber que las voces que aparecen en la serie tienen un papel aquí. Por ejemplo y como ya lo habrás visto en los trailers y gameplays que se han publicado, la pistola que usarás desde el principio es la voz de Justin Roiland.

¡No es para niños!

Como mencioné anteriormente y seguramente ya te habrás imaginado, este juego viene cargadísimo de humor negro, sarcástico y un tanto bobo, justo como el de Rick & Morty. Así que no está de más recordarte que este juego no es para niños, en especial porque en la escena inicial hay consumo de drogas. Así que si pensabas regalárselo a un menor, pues no sería lo ideal. Pero si eres fan de Rick & Morty, vas a quedar más que complacido con las referencias y el humor del juego.

Rendimiento

Este juego sí tiene un rendimiento que deja mucho que desear. Sobre todo en los combates, ya que los jefes suelen hacer muchos ataques y dispararte varias ráfagas. Cuando estás cerca de algunos personajes, como el de tu hermana, se nota que el juego pudo haber dado más de sí.

Para el apartado de los bugs me alegra reportar que, al menos en mi caso, no me topé con muchos. El único que me encontré fue que algunos personajes se movían de forma extraña cuando los mataba y sus cuerpos caían al suelo. De ahí en fuera el juego va bien.

Como ya dije, este juego no es muy vanguardista gráficamente hablando, pero no es injugable. Va bastante bien en consolas de nueva generación y quizá sea la misma historia para consolas de pasada generación.

Los tiempos de carga también son satisfactorios y no hay muchas pantallas de carga que mermen tu experiencia. Quizá sea innecesario mencionar los tiempos de carga por las especificaciones técnicas de una Xbox Series X, pero aun así se ve que el juego aprovecha bien esto.

Duración

Este juego te tomará entre ocho y 12 horas para completarlo al 100%, si tomamos en cuenta que tenemos un mundo abierto, hay tesoros para encontrar y objetivos por cumplir.

También el juego tiene elementos RPG, por lo que deberás utilizar bien tu dinero y recursos para mejorar tu traje. Además podrás comprar coleccionables en las tiendas que hay en Blim City (que es donde se desarrolla el juego). Si juntamos todo esto puede ofrecerte varias horas de juego, así que la duración no sería un problema.

¿Vale la pena?

High on Life no es un juego AAA inmenso como lo puede ser CoD, Battlefield u otro FPS, pero cumple con lo que promete. Su punto fuerte es el humor y estilo que maneja.

Ha recibido opiniones divididas por parte de la crítica y fans, por lo que decir que vale la pena es un tanto complicado. Es un juego divertido, con un humor característico y una historia que, si bien es simple, es lo suficientemente entretenida.

El precio es de unos $60USD y si eres usuario de Gamepass estás de suerte, porque el juego está desde su día de lanzamiento en el catálogo. Si eres usuario de este servicio, eres fan de Rick & Morty o simplemente buscas un juego para pasar un rato divertido, High On Life vale la pena.

Por otro lado, si quieres comprarlo o eres usuario de Playstation o PC, quizá sea mejor esperar a comprarlo en una rebaja.

