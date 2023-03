El truco que todo stalker necesita: cómo ver una foto de perfil más grande en Instagram

Instagram tiene unos truquitos bien escondidos.

Instagram es, probablemente, la aplicación más utilizada de las redes sociales, sin embargo, sus funciones van mucho más lejos que publicar fotos. Como todas las apps, tiene sus truquitos bien escondidos que nos podrían facilitar la vida virtual un poco más.

Instagram, y Meta en general, siempre está en constantes actualizaciones para que la navegación para los usuarios sea mucho más cómoda y divertida, aunque algunas veces nos ponga los nervios de puntas como los anuncios de capturas de pantallas (ningún stalker profesional quiere eso).

Y precisamente, como Mark Zuckerberg siempre está viendo por nuestras necesidades internautas, pensó que era gran idea que podamos ver la foto de perfil de cualquier usuario de Instagram.

Truco para ver más grande la foto de perfil de Instagram

Instagram nos sorprendió con la noticia de que ya podemos ver la foto de perfil de algún usuarios (y que también pueden ver la nuestra) justo como en Facebook y WhatsApp, lo que nos presiona un poco en cuidar con más detalles esa parte de nuestra presentación… o alimentar nuestro espíritu stalker.

Ver las fotos de perfil de Instagram no es nada complicado aunque, claro, no se descarta la posibilidad de cometer un error, como ver una historia indeseada, por ejemplo. Por eso, IG tiene un truco que no quiere que sepas para ser más precavido y ver la foto en mejor tamaño.

Ingresa a tu Instagram, ok, ésta es demasiado obvia pero es el primer paso y es importante no saltarlo.

Luego ve a la sección de historias y da clic en Texto (en casi todos los dispositivos es la segunda opción).

(en casi todos los dispositivos es la segunda opción). Escribe el nombre del usuario de la foto que quieres ver.

Cuando lo tengas, en cuanto aparezca la imagen sólo deberás ampliarla.

Otra opción a la que puedes recurrir es por medio de una aplicación extra:

Descarga Big Profile Photo en tu tienda de aplicaciones.

Al abrir la app, automáticamente te aparecerá un buscador en el que escribirás el nombre del usuario que tenga esa foto de perfil que quieras ver.

Una vez que ya hayas ingresado el username, en automático aparecerá su foto en grande.

Con estos trucos ya no tendrás que esperar a que las stories de algún usuario se borren para ver su foto de perfil, o que te llegue algún seguidor nuevo y no lo puedas reconocer con la foto en miniatura.

