Jugar videojuegos es bueno para la salud de acuerdo a este estudio

Mucho se a dicho sobre los videojuegos y quienes los juegan, y este estudio habla sobre los beneficios de ser gamer.

Seguramente mas de una vez has oído discusiones sobre si los videojuegos esto, que si los videojuegos aquello, y en especial durante el confinamiento a consecuencia del COVID-19. Y aunque ya de sobra sabemos que hay pros y contras, hoy te traigo un estudio que afirma que jugar videojuegos trae beneficios.

Para este estudio fueron mas allá

De acuerdo con el estudio realizado por la universidad de Oxford en Inglaterra, afirma que para este estudio se han alejado de la tradicional encuesta de; cuánto tiempo juegan y prefirieron usar los datos en tiempo real de 2 de los videojuegos favoritos de los Gamers, los cuales son; Plantas vs. Zombies: Battle for neighborgville y Animal Crossing: New Horizons. De igual manera, el profesor Andrew Przybylski, quien es el autor de este estudio, ha confirmado que trabajó de la mano con Nintendo of America, y con Electronic Arts, para la realización de este estudio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Al trabajar con Electronic Arts y Nintendo of America, hemos podido combinar la experiencia académica y la industria. A través del acceso a los datos sobre el tiempo de juego de las personas, por primera vez hemos podido investigar la relación entre el comportamiento de juego real y el bienestar subjetivo, lo que nos permite ofrecer una plantilla para elaborar evidencia de alta calidad para apoyar a los responsables de la formulación de políticas de salud.” Comenta el profesor Andrew Przybylski.

Se confirma que a pesar de que se utilizaron solo dos videojuegos, mas de 3270 jugadores participaron en esta encuesta, diseñada especialmente para medir para medir su bienestar, el juego autoinformado y las experiencias motivacionales durante el mismo. Los resultados de la encuesta se combinaron con datos de comportamiento objetivos de los participantes de la encuesta, recopilados por las empresas de videojuegos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los hallazgos del estudio

Entre los diversos hallazgos que el estudio arrojó, es que los Gamers, tienen experiencias dentro de sus sesiones de juego que son totalmente gratificantes, inclusive estos momentos que llegan a experimentar, les causan un estado de alegría mas grande a comparación de la sesión de juego entera.

“Nuestros hallazgos muestran que los videojuegos no son necesariamente malos para la salud; hay otros factores psicológicos que tienen un efecto significativo en el bienestar de una persona. De hecho, el juego puede ser una actividad que se relacione positivamente con la salud mental de las personas, y la regulación de los videojuegos podría privar a los jugadores de esos beneficios.” Comenta El profesor Andrew Przybylski.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hallazgos clave.

En la siguiente lista, podrás ver los hallazgos clave del estudio, dados por el mismo profesor Przybylski y publicados en la pagina de Oxford.

• La cantidad real de tiempo dedicado a jugar fue un factor positivo pequeño pero significativo en el bienestar de las personas

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

• Las experiencias subjetivas de un jugador durante el juego pueden ser un factor más importante para el bienestar que el mero tiempo de juego.

• Los jugadores que experimentan un disfrute genuino de los juegos experimentan un bienestar más positivo

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

• Los hallazgos se alinean con investigaciones anteriores que sugieren que las personas cuyas necesidades psicológicas no se estaban satisfaciendo en el “mundo real” podrían reportar un bienestar negativo al jugar.

Como lo haz visto si hay muchos beneficios que pueden percibir los aficionados a los videojuegos, pero también recuerda que todo en exceso es malo. Aquí tienes una nota sobre un estudio de una universidad importante para que se los muestres a quienes te dicen que los videojuegos son malos y puedas expandir su panorama, si deseas conocer mas sobre este estudio, te dejo aquí el link a la entrevista completa que se le realizó al autor del estudio y da mas datos que esté le arrojó. Solo ten en cuenta que está escrito en ingles.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¡Diviértete mucho jugando tus juegos favoritos!

Podría interesarte