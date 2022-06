Kirby and the Forgotten Land: ¿Cómo es que una bola rosa puede provocarnos tantas emociones?

En un año definido por Elden Ring, God of War: Ragnarok y Bayonetta 3, una de las cartas fuertes de Nintendo es Kirby en una aventura de plataforma 3D.

El legado de Kirby se ha definido principalmente por aventuras 2D. Salvo por algunos spin-offs, parecía que Kirby se iba a quedar para siempre avanzando en ejes X y Y... y los fans estuvieron contentos con eso. Entonces, sin embargo, llega ‘Kirby and the Forgotten Land’ a Nintendo Switch, una aventura de plataforma que lleva a esta bola rosada a un extraño mundo, lleno de enemigos adorables y momentos encantadores. ¿Es este el gran juego de Kirby que esperábamos o debió quedarse en 2D?

Super Kirby 3D World

Aunque se trata de una aventura en 3D, mantiene la estructura básica de los juegos de Kirby. Hay que ir del punto A al punto B, con algunas ligeras desviaciones y habitaciones secretas en el camino, sin límite de tiempo. Tú y otro jugador pueden divertirse en modo cooperativo. El jugador 1 será Kirby y el 2 será Bandana Dee (Waddle Dee Pañuelo, para la banda latinoamericana).

Kirby es el único que puede copiar habilidades, mientras que Dee tiene su poderosa lanza que le permite atacar de cerca y a distancia. Es un personaje más sencillo de controlar, lo que lo hace más apto para jugadores inexpertos. Imaginamos el potencial que tendría el juego si pudieran usarse dos Kirbys. Por ahora, esa oportunidad quedó desaprovechada.

El objetivo principal de la aventura es rescatar a todos los Waddle Dees de cada mundo, divididos en niveles. Cada nivel está repleto de tesoros y objetivos secretos que se resuelven con las habilidades que Kirby absorbe. Algunos Waddle Dees están escondidos, a otros los rescatas si cumples objetivos secretos y específicos del nivel. Si alguno de estos objetivos se te pasó, el juego tiene la amabilidad de revelarte qué debías hacer, por si estás dispuesto a intentarlo de nuevo.

Al progresar liberas niveles especiales diseñados para un solo jugador, en los que Kirby debe usar una habilidad única para superar la etapa. Al final te espera una Estrella y monedas, en proporción al tiempo que te tomó llegar a la meta. Son etapas que vale la pena superar no solo por las recompensas, también porque contienen retos que suman variedad a la experiencia completa del juego.

La comparación más apropiada para este juego sería con ‘Super Mario 3D World’. Una aventura de plataforma 3D con opción de multijugador, con niveles de punto A a B, que te permite adquirir habilidades especiales, las cuales sirven para derrotar enemigos y hallar secretos. ¿Es superior a Super Mario 3D World? Es difícil de decir, pero le da buena batalla. ‘Kirby and the Forgotten Land’ es un poco más lento, pero también más poderoso.

¿Qué tal se siente Kirby en un mundo tridimensional?

En sus aventuras tradicionales Kirby nunca ha sido muy rápido ni muy ágil, pero siempre ha sido muy poderoso. Aun con todo ese poder, los niveles están diseñados con fina inteligencia para que tampoco sea un paseo aburrido en el parque. Controlar a Kirby en 3D se siente como la primera vez que controlamos a Mario o Link en 3D, pero un poco más flotante por obvias razones. Puede correr, saltar, flotar y absorber tan bien como lo ha hecho en sus anteriores juegos.

El rango de absorción está ajustado para funcionar en espacios tridimensionales; no requieres ser tan preciso para meter en la boca de Kirby exactamente lo que quieres meter. La nueva habilidad, “transformosis”, es la joya del gameplay.

El coche es la transformación más divertida (y adorable) de todas. La velocidad y fuerza que Kirby obtiene con él se aprovechan en áreas extensas que exigen rapidez, brindando momentos que aceleran el ritmo del juego. En segundo lugar está el planeador (arco), que ofrece una experiencia tipo Star Fox. El globo de agua, el anillo, el coche de montaña rusa, la máquina expendedora, el tubo, el foco y las escaleras también son muy divertidas, y cada una brinda una experiencia única.

A diferencia de los poderes típicos de Kirby, estas transformaciones están en un área específica. No puedes andar con ellas por donde quieras ni cuando quieras. Existen solo cuando el juego requiere que las uses. No obstante, el diseño de esas áreas es lo suficientemente ingenioso para sacarles el mayor provecho. Otras transformaciones, como la cúpula y el casillero, son momentáneas. Están solo para abrir un camino y descubrir un tesoro.

¿Es demasiado fácil?

Hay dos dificultades: Normal y Fácil. En la segunda opción Kirby tiene más energía, y es ideal para niñas y niños pequeños o para la persona en tu familia que dice “es que yo no le sé a eso de los videojuegos”. La dificultad normal mantiene el mismo nivel de reto que la mayoría de los juegos de Kirby. Tus personajes tienen menos energía, pero hay monedas estrella que puedes obtener en cada nivel.

Si jugaste Kirby SuperStar, Return to DreamLand o Star Allies, espera desafíos semejantes. Llegar al final del nivel no es complicado; lo pesado es rescatar a todos los Waddle Dees. Desde los tiempos del Game Boy y NES, los juegos de Kirby están diseñados para ser amables con jugadores casuales y novatos. Así ha sido y así está bien. Si Nintendo algún día agrega una dificultad más elevada, qué bien, pero la verdad no le hace falta.

Ciudad Waddle Dee

La principal recompensa a lo largo de la aventura es extender la Ciudad de los Waddle Dees, que sirve de base y menú principal. Aunque al principio pareciera que la ciudad no tiene mucho por ofrecer, entre más Waddle Dees rescates, más crecerá y con ello habrá más contenido disponible; más actividades en las cuales puedes ocupar tu tiempo fuera de la aventura, o bien, hacerte más fuerte para enfrentarla.

Los principales lugares son la herrería (tomar y mejorar habilidades), el restaurante (recuperar energía y minijuego de atención al cliente), la casa de Kirby (descanso y museo), el lago (minijuego de pesca) y el coliseo (arena de lucha para obtener grandes recompensas). Esta ciudad es un fantástico incentivo para explorar los mundos de esquina a esquina, y hay muchas más de las que aparentan ser al inicio del juego.

The Last of Kirby

Desde que este juego se anunció este juego, las comparaciones con ‘The Last of Us’ se hicieron presentes. Ciudades en ruinas, abandonadas por quienes las construyeron, devoradas por vegetación y habitadas por criaturas peligrosas. Las aventuras de Kirby suelen transcurrir en reinvenciones del planeta Pop, con escenarios típicos de un juego de plataforma: bosques, playas, volcanes, montañas heladas y el ocasional mundo robótico/metálico.

“La tierra olvidada” ofrece estos escenarios, pero brinda la oportunidad a experimentar en el diseño artístico, llevando a Kirby a niveles memorables. Sí, hay que recorrer campos verdes, pero confinados en una ciudad decaída; un parque de diversiones abandonado, lleno de juegos mecánicos oxidados; una región helada que se parece mucho a una ciudad europea con un famoso reloj.

Aunque las tramas nunca han sido el fuerte de los juegos de Kirby, la historia de este extraño mundo se cuenta entre líneas y ligeras pistas. Las figuras de colección que puedes comprar o encontrar tienen un par de pistas que, junto con detalles en los escenarios, te invitan a deducir qué pasó aquí. No hay que omitir que la banda de enemigos, conocida como “La jauría”, se llevan el premio a los villanos más adorables en la historia de los videojuegos.

Los fans de Kirby se han preguntado desde la era del Nintendo 64 cómo sería una aventura tridimensional para esta bola rosa y ahora, por fin, lo pueden descubrir. ¿Valió la pena esperar? Totalmente. El juego respeta la estructura y gameplay clásicos de Kirby, y los adapta tan bien a un mundo tridimensional, que nos deja con el antojo de más y más aventuras como esta. ‘Kirby and the Forgotten Land’ es uno de los mejores videojuegos del año, uno de los mejores juegos en Nintendo Switch y uno de los mejores juegos de Kirby.

