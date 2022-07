El valor de CD Projekt Red se desploma: La historia de Cyberpunk 2077

Desde el desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ya no es la desarrolladora más valiosa en Europa.

No es ningún secreto que Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados de los últimos años, fue uno de los mas desastrosos para la historia del gaming y de CDPR. Pero, ¿qué diablos pasó? ¿Qué pudo ocasionar este desastre en su lanzamiento? Empecemos desde el principio.

Bullets: Anuncio de Cyberpunk 2077

Hace nueve años, en 2013, CDPR anunciaba con un pequeño teaser tráiler lo que seria su nuevo proyecto desde de The Witcher. Anunció que se trataría de Cyberpunk 2077, sin más detalles que una breve explicación y el teaser, CDPR nos prometio una experiencia inigualable en un mundo futurista y esto encendio el hype a todo, ya que CDPR estaba en su mejor momento, The Witcher había sido un total éxito y su tercera entrega “Wild Hunt” tuvo un gran recibimiento por parte de la critica y de los fans, valiéndole el premio del juego del año. Entonces el éxito del mencionado juego, un estudio talentoso que vivía su mejor momento y su nuevo proyecto ambientado en un mundo futurista, era la formula perfecta del éxito. Durante mucho tiempo no sabríamos más de Cyberpunk, más que unas pequeñas menciones en redes sociales de que el desarrollo aún continuaba.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Chippin’ in: E3 2018 y 2019

Durante las mencionadas conferencias volvimos a tener noticias, en 2018 nuevamente tuvimos un pequeño tráiler y poca información, pero durante la conferencia de Xbox en E3 de 2019 hubo otro vistazo un poco mas largo del juego y en él tuvimos la revelación de que Keanu Revees estaría dentro del juego en el papel del rebelde rockstar Jhonny Silverhand. De hecho, en dicha conferencia, el estuvo presente anunciando un poco mas sobre el juego y algo que todos esperábamos: la fecha de salida.

Pero lo que no imaginamos es que fue aquí donde nos daríamos cuenta del verdadero caos.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Black Dog: Los múltiples retrasos de Cyberpunk 2077

A partir de la conferencia de 2019, CDPR realizaba periódicamente streams en Twitch, donde mencionaban el estado del juego y lo que podríamos ver dentro del mismo. Eso no ayudaba en nada a calmar el hype que sentíamos por ya tener en nuestras manos el juego. Durante 2019, CD Projekt Red ya había abierto las preventas del juego en ambos formatos, digital y físico y así mismo la de una consola en edición especial del juego, me refiero a una consola Xbox One X, con un diseño alusivo a Cyberpunk, que vendría con una copia digital del juego y un control, de igualmente edición especial de Cyberpunk, pero este mas alusivo a Silverhand, el personaje de Keanu.

También durante esta temporada, la desarrolladora, mediante youtube y las plataformas de streaming de música, mostró las canciones que la banda de Silverhand, llamada “SAMURAI” que escucharías dentro del juego, las cuales contarían con la participación de la banda “Refused”. Acto que, en lugar de hacer la espera mas pasajera, se aumentó el hype. Para no hacer el cuento más largo, el juego no salió en 2020 como se había tenido previsto. Acto que se repitió durante varias ocasiones durante todo ese año, lo cual preocupó a Microsoft y decidió lanzar ya la consola de edición especial, la presión que Xbox sintió en ese momento no solo era por lanzar la consola al mismo tiempo que el juego, sino que la salida de la nueva generación que en este caso seria Xbox Series S y X ya estaba peligrosamente cerca.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Como ya mencioné, Xbox no pudo esperar mas y lanzó la consola junto con el contenido anteriormente descrito, el código del juego que vendría junto con la consola, serviría para otorgarte el juego como se tenia previsto, solo que por obvias razones esta seria como una preventa, por lo que las personas poseedoras de la consola ya contarían con la licencia del juego en sus cuentas, solo debían esperar a su lanzamiento.

Second Conflict: El primer juego GOLD en ser retrasado

Durante 2020 los memes sobre este juego no se harían esperar, el tema central era en torno a los múltiples retrasos del juego y que jamás saldría o que en realidad iba a salir en 2077. Pero, en fin, llegando a la recta final del 2020 y después de muchos retrasos, el juego se confirmó que ya era GOLD y que estaba listo para salir. Si no sabes que es un juego en estado GOLD, te explico brevemente, hay distintas etapas del desarrollo de un videojuego, pero hay 3 etapas principales y que son donde el público ya empieza a conocer mas del mismo, estas son: ALPHA, BETA y GOLD.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

En la ALPHA el desarrollo aun es muy temprano, pero ya puedes ver un gran avance del mismo, gráficos, música, y varios elementos del mismo ya los puedes ver presentes, en pocas palabras ya empieza a tener forma, la fase BETA podría decirse que es como la etapa intermedia, donde puedes ver un progreso mas grande y solido a comparación de la ALPHA, es aquí donde se ven mas cosas del juego y en ocasiones donde ya un gran numero de fans pueden probarlo, así mismo es la etapa critica donde el desarrollador espera un gran feedback mas critico para pulir aspectos negativos del juego de cara al lanzamiento del mismo. La fase GOLD es cuando el desarrollo de un juego está totalmente terminado y está listo para distribuirse, preinstalarse y que todo quede listo para su día de lanzamiento.

Lo sorprendente aquí es que poco tiempo después de que se anunciara que Cyberpunk 2077 ya era GOLD, CDPR confirmó que debía retrasarse nuevamente para pulir el juego aún mas, lo que desesperó aún mas a los fans. De hecho, si ya tenías preinstalado el juego e intentabas acceder, el juego te mostraba, una pantalla similar a la vista cuando se reveló a Jhonny, donde Silverhand te decía que volvieras a dormir, que el día del estreno aún no llegaba

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Never Fade Away: El desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077

De cara al 2021 y con la nueva generación de consolas, recién estrenada (de hecho, solo hay un mes exacto de diferencia, si mi memoria no me falla). Al fin, después de años, llegaba Cyberpunk 2077 las filas eran largas y el hype estaba en su máximo esplendor. De hecho, tu servidor estaba haciendo fila desde temprano para poder recibir su copia del juego.

Mientras las horas pasaban las alarmas se encendían mas y mas, por un lado, teníamos el hype por el lanzamiento y del otro, teníamos a los fans enfurecidos, ya que al probar el juego se encontraban con un sinfín de bugs que tendían a arruinar la experiencia de los jugadores, iniciando así un obscuro futuro para Cyberpunk 2077 y CD Projekt Red.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

The Ballad of the Buck Ravers: El alto costó que pagó y sigue pagando CDPR

Cyberpunk no solo hizo que las acciones de CPDR, se desplomaran, sino que, a palabras de ellos, les es mas importante haber perdido confianza y credibilidad en el estudio, ya que seria muy difícil, sino imposible, quitarse la mancha que dejó la salida de Cyberpunk. Mucho se ha dicho en torno a este suceso, como que un estudio fue contratado para revisar los bugs del juego, prácticamente les dio que no había o que ya estaban solucionados lo cual de sobra sabemos que es mentira. Otro factor que debemos considerar es que durante una etapa critica del desarrollo, y que afectó a todos sin excepción, fue la pandemia por Covid-19. Obligándonos a cambiar nuestro modus vivendi y con ello la forma en la que cumplíamos en nuestros trabajos y estudios. En el caso de los estudios, se vieron obligados a trabajar desde casa, privándoles del poder de muchas de las herramientas que contaban en sus oficinas, además de la comodidad que esta brinda al realizar la programación de un videojuego.

En fin, recientemente el estudio ha mencionado que volverá a desarrollar juegos de The Witcher, pero que primero se enfocarán en desarrollar la versión next-gen de “The Witcher 3: Wild Hunt” y en arreglar Cyberpunk, además de sus ya confirmadas expansiones. Lo bueno es que la versión next-gen de Cyberpunk ya llegó y debo decir que se ve muy bien, pero ya hablaré mas adelante sobre eso.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Otro aspecto a resaltar acerca de este fracaso y desplome del estudio, no es solamente el estado en el que el videojuego se lanzó bugeadisimo, sino que también se le recortó mucho contenido al mismo, seguramente para hacer mas fácil la tarea de tener listo el juego de cara al lanzamiento, contenido que a ciencia cierta no sabemos si lo obtendendremos en futuras actualizaciones o si jamás lo veremos. Otro problema a destacar es que, de hecho, el juego tuvo tantos problemas de lanzamiento que Xbox decidió poner una advertencia en la tienda para advertirte del problema antes de adquirirlo, PS hizo lo mismo, pero poco después lo retiró de la tienda, evitando así su compra y miles y miles de jugadores pedían su reembolso del juego, tanto en digital como físico, lo cual es entendible, por el estado tan deplorable en que el juego se lanzó. Y ambas tiendas (Xbox y PlayStation) te decían que si querías jugarlo, era preferible que lo hicieras en una de las versiones mas poderosas de las consolas (PS4 Pro y Xbox One X) o si podías en una Xbox Series o en una PS5.

Sorprendentemente. a pesar de todo, Xbox Series, era la que se llevaba la mejor forma de jugar en consolas en aquel entonces y sin sorpresa alguna PC el mejor lugar para jugar Cyberpunk ya que los bugs ahí eran mínimos. Aun así, los problemas estaban presentes en todos lados y era difícil pasarlos por alto.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Hace muy poco, un reporte de Business Insider Poland, vía VGC, compartió información que detalla la caída en el precio de las acciones de CD Projekt desde aquel lamentable diciembre de 2020, mismo en el cual se lanzó Cyberpunk. Antes de este suceso, CDPR, era la desarrolladora mas valiosa en Europa, superando a Ubisoft y a otros exponentes mas. Hoy en día quien ocupa el trono es Techland, otro estudio originario de Polonia al que puedes ubicar fácilmente por el juego “Dying Light. Solo esperemos que CD Projekt Red pueda redimirse de alguna forma.

A Like Supreme: Mi experiencia con Cyberpunk 2077

Como ya te enteraste, yo obtuve el juego desde el primer día y lo jugué en una Xbox One fat. Por lo que mientras instalaba el juego y veía los reportes de los numerosos bugs, pensaba que mi pobre consola explotaría de no poder con tanto, pero bueno, las horas pasaron (Tampoco es que hayan sido tantas) y pude poner el juego y sorpresivamente, en verdad disfrutarlo. Ya que, una vez instalado, no demoré en ponerme a jugar, descargué el paquete de idiomas en inglés, mientras este se descargaba fui por botanas y bebidas, una vez de vuelta en casa y con el pack de inglés instalado, configuré el juego, con voces en ingles y subtítulos en español, seleccioné mi life path el cual fue “Street Kid”, posteriormente me puse a crear a mi avatar. Mi versión de V que me acompañaría a lo largo de la aventura.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Aquí se me medio encendió una alarma y es que el juego se veía un poco … “Borroso” pero te soy honesto, esto ni me importó, al ser una One Fat ya todos los juegos nuevos se veian de este modo, así que la verdad ya estaba acostumbrado y no me importó mucho este hecho, una vez iniciado el juego me encontré que en efecto las graficas no se veían bien, pero repito, no era nada que no me esperara, tanto por lo que pasó con el juego, como por mi consola. Pero de momento solo era eso.

Avanzando en la historia, llegando a la parte donde debes salvar a Sandra Dorsett, la cual es la primer misión después del intro y el tutorial. Al momento de tomar a Sandra en mis brazos para ponerla a salvo, su cuerpo se empezó a contorsionar de una forma extraña lo cual me hizo suponer lo peor, pero mientras más avanzaba y me clavaba en el juego me encontré con una historia genial y un buen juego y es porque no tuve mas bugs que arruinaran mi experiencia, si acaso a veces el HUD no aparecía, pero bastaba con pausar y reanudar el juego y el error desaparecía, así mismo en escenas de batalla, los FPS se caían un poco, pero repito, no es que no me haya pasado antes, con CoD me pasaba, con Jedi: Fallen Order me pasaba, con Resident Evil 7, Halo. En fin.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Tuve una experiencia bastante agradable en el juego, seguramente hay más personas que también corrieron con la misma suerte que yo. Pero a manera personal, me sentía afortunado de no haberme topado con tantos bugs y poder disfrutar de Cyberpunk 2077. Posteriormente, como un año después, me regalaron el juego para PS4, lo jugué en mi PS4 Slim y aquí la experiencia fue mas agridulce, ya que aquí me encontré con varios bugs, y yo pensaba que aquí el juego correría mejor, ya que se de sobra que PS4 era mas poderoso que One, aparte de que yo tenia una PS4 Slim, una versión que era mucho mejor que mi querido y viejo One Fat. Aun así, también pude jugarlo sin muchos problemas, pero admito que la experiencia me fue mas placentera en el One.

Archangel: ¿Vale la pena Cyberpunk 2077 hoy en día?

Después de muchos parches, la versión next-gen y un poco de contenido extra, creo que sí. ya vale la pena entrarle, si bien aun presenta bugs, el panorama es en extremo diferente al que tuvimos en 2020, con un juego mas sólido. La historia es buena y entretenida que te brindará unas buenas horas de diversión. Si tienes aún un poco de duda ve gameplays y análisis actuales, como ya sabes de sobra, tengo el juego en Xbox y PlayStation, en Play sigue un poco caótica la cosa, pero es disfrutable, aunque no puedo negarte que ya tiene que no juego en Play, así que quizás la situación es diferente.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Ahora que he podido probar tanto la versión de One como la de Series X, me permito decir que es una experiencia muy agradable si lo ves en oferta o alguien puede prestártelo si es que no quieres pagar el precio completo del juego, hazlo y pruébalo por ti mismo, quizás no sea el juego que todos esperábamos, pero es sin duda un buen juego y muy entretenido, ya es muy diferente a como era hace dos años. Si lo pruebas, ¡nos vemos en Night City! Ah, sí. Recuerda que pronto de estrenará “Edgerunners” el anime que expande el mundo de Cyberpunk 2077 y que puedes encontrar los cómics “Where is Jhonny?” en comixology. (Estos se regalaron mediante códigos en las tapas de la bebida Rockstar Energy de cara al lanzamiento del juego, pero aun hay medios para que los adquieras y puedas leerlos)

Podría interesarte