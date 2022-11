La versión next-gen de The Witcher 3 está por llegar y hubo conferencia al respecto

La desarrolladora polaca dio una conferencia para dar a conocer algunas mejoras que llegarán al aclamado RPG.

No es para nada desconocido que The Witcher 3: Wild Hunt es uno de los mas grandes juegos de la década pasada y quizá de todos los tiempos. Y de nueva cuenta es noticia, ya que hace unos meses CDPR dio a conocer que a finales de este año llegaría una versión para las nuevas generaciones de consolas; PS5 y las Xbox Series, además de que esta nueva versión llegaría a PC con más que solamente una mejor calidad grafica.

Hace tiempo solamente habíamos tenido una mejora para este juego que permitía que las mejores versiones de PS4 y Xbox one, Xbox One X y PS4 Pro, mejoraran tiempos de carga, y que estos tuvieran una mejor resolución y desempeño en estas consolas. Con esta actualización tendremos eso y mucho más. Recientemente CDPR ha dado una pequeña conferencia virtual en distintos medios como Twitch, para poder dar a conocer algunas de las mejoras que esta nueva versión tendrá.

Esta nueva versión del juego ya estaba confirmada y con ello se aseguró que sería gratis para todos aquellos que ya contaran con el juego, ya sea física o digitalmente (esto aplica para todas las versiones del juego, como la básica y la versión GOTY), sin importar si tienen consolas de nueva generación o una PC monstruosa para correr la nueva versión. Si tienen el juego tendrán las mejoras sin pagar un solo peso. Esta llegaría el próximo 14 de diciembre.

Mejoras gráficas

Entre las mejoras gráficas podemos ver que el juego correrá estable a 4K 60FPS, justo como ya lo hace, pero con la diferencia de que ahora contará con dos modos graficos, los de calidad y rendimiento. Dentro del modo de rendimiento podremos correr estable el juego a 60 FPS, mientras que en el modo de calidad la taza de FPS bajará a 30, pero con el detalle de que contará con Ray-tracing, para que la iluminación y las sombras se vean mucho mejor y más realistas.

Mejoras técnicas

El juego llegará con soporte para que las tecnologías de AMD y NVIDIA mejoren significativamente el rendimiento, del mismo modo se ha confirmado que el follaje del juego ha sido rehecho para darle un nuevo y mejor aspecto. También se confirmó que las texturas del juego han sido mejoradas y muchos bugs se verán solucionados, en especial en algunas de las “quests”, y el gameplay también ha recibido mejoras. Algo que le agradará saber a los usuarios de PS5 es que dentro de esta mejora también se han añadido funciones para poder aprovechar de los Dualsense.

Nuevo contenido

Llegará nuevo contenido como una nueva quest inspirada en la serie de Netflix, con la que llegarán nuevos aspectos visuales como la armadura que porta Henry Cavill en la temporada 2. De igual manera llegará un modo foto y vaya que esto es algo que los jugadores de The Witcher llevan pidiendo desde hace mucho. Este será similar al que el estudio utilizó en Cyberpunk 2077 y con la ayuda del feedback recibido se implementarán mejoras y funciones para el que se verá próximamente dentro de The Witcher

Más por confirmar

Esto fue lo que se confirmó durante la breve conferencia de apenas media hora de duración, pero al final mencionaron que hay más mejoras que esta versión tendrá. Estas se revelarán en un artículo dentro de su web oficial de cara al lanzamiento. Tendremos que esperar un poco más a conocer todas las mejoras, lo bueno es que es cada vez menor y no falta mucho para poder probarlo por nosotros mismos. De momento no se sabe si algunas de las mejoras y añadidos, como el modo foto, llegarán a las versiones de PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

¿Ya esperas esta versión? ¿Será tu primera vez en este juego o ya eres veterano de la saga? No está de mas recordarte que esta versión llegará totalmente gratis para aquellos jugadores que posean cualquier versión y formato del mismo, este 14 de diciembre. Actualmente tiene un descuento de hasta un 80% en plataformas digitales, por si no tienes el juego y quieres aprovechar la oferta y conseguir a muy buen precio el juego antes del lanzamiento de la nueva versión. En formato físico también tiene descuento, pero el precio no es tan jugoso y atractivo como en el formato digital. ¡Nos vemos pronto de nuevo en Skellige!

