Mario Strikers: Battle League, el mejor juego deportivo de Mario en Switch

Un gran juego para los fans de Mario... y del futbol.

Si hiciéramos una lista de Top 10 Mejores juegos de Nintendo Switch, esa lista estaría mal si no incluye Luigi’s Mansion 3. Los estudios Next Level Games excedieron las expectativas de los fans con ese juego, que es favorito entre quienes tuvieron la fortuna de jugarlo. Este mismo estudio ya tiene una amplia historia de colaboración con Nintendo y eso comenzó con Super Mario Strikers (2005) para GameCube. Ellos tuvieron la osadía de hacer que Mario y sus amigos se volvieran estrellas del deporte más popular del planeta y que además que lo hicieran con un estilo nunca antes visto en Nintendo.

Los gestos faciales, festejos, tiros especiales y golpes que marcarían una tarjeta roja al instante hicieron de Super Mario Strikers un hito en la generación del GameCube, y volvieron por la revancha con Mario Strikers Charged (2007) en Wii, con mayores dosis de contenido, demencia y agresión. Y entonces pasaron 15 años sin que Mario y compañía reventaran balones y porterías (a menos de que contemos Mario Sports Superstars para Nintendo 3DS).

Next Level Games ahora es propiedad de Nintendo y se les dio el deber de revivir la franquicia en Switch. Es así como una nueva generación de jugadores recibe Mario Strikers: Battle League pero ¿es digno sucesor de la saga? Empezamos con una advertencia: no es fácil aprender a jugar Mario Strikers, o al menos no tan fácil como otros juegos deportivos de Mario.

Esto no es FIFA

Battle League tiene un sistema más complejo que sus antecesores. Los tiros, los pases, los golpes y la defensa requieren de mucha práctica para dominarlos. Si juegas sin dedicar al menos una media hora al entrenamiento, vas a sufrir los partidos. El juego no es injusto, tramposo o imposible, solo debes habituarte a los controles.

Incluso para alguien como yo, que no tengo gusto por cierta saga de videojuegos de futbol con una nueva entrega cada año, Mario Strikers fue divertido porque el “factor Mario” que caracteriza a estos títulos lo volvió más divertido que frustrante.

Ármate para el futbol

Mario Strikers Charged para Nintendo Wii añadió peligros y obstáculos típicos del universo de Super Mario en los estadios, como arenas movedizas, Thwomps y Cheep Cheeps. Battle League limpia la cancha de todos estos elementos para que los jugadores se azoten unos a los otros a gusto, sin nada que les estorbe.

En esta ocasión tú armas al equipo completo. Eliges a tus cuatro personajes, cada uno con habilidades y debilidades distintas, las cuales puedes ajustar con la armadura que les pongas. Por ejemplo, Peach es muy ligera, rápida y táctica, pero si quieres que tu princesa sea tan fuerte como Donkey Kong, cómprale una armadura que la fortalezca. Bowser es muy poderoso y lento, pero si quieres que el rey de los Koopas se deslice sobre la cancha como un Yoshi, el uniforme que le pongas le brindará esa habilidad.

Las piezas de los uniformes/armaduras las puedes adquirir con las monedas que ganas al final de cada partido. Obviamente recibes más monedas si ganas los partidos y campeonatos. Cada personaje requiere su propia pieza, que pueden ser guantes, calzado, gorras y protección para el torso. Lo importante es que tengas la versión favorita de tu personaje, que tu equipo sea tan especial como lo eres tú, y que refleje tu propio estilo.

Mi mayor conflicto con el juego lo tengo desde que lo anunciaron: las canchas divididas en dos partes. Quizá me dejé llevar por mi imaginación, pero creía que iban a aprovechar esta dinámica para personalizar aún más la experiencia. La triste verdad es que el tipo de cancha que elijas no influye en el gameplay. Es meramente estético. Había muchísimo potencial en que cada equipo tuviera una mitad de cancha con sus propios peligros.

Solo visualiza: tu mitad de la cancha es de desierto y la de tus oponentes es de hielo, o una es de pasto y otra volcánica, cada una con sus características singulares, desde qué tanto rebota el balón, a qué velocidad se desplaza, o trampas particulares como remolinos o lodo.

Tal vez no lo hicieron porque hubiera sido demasiado caos pero, ¿no es ese el encanto de estos juegos de Mario? De verdad se siente como una oportunidad desperdiciada.

Al igual que los otros juegos deportivos de Nintendo para la actual generación (como Nintendo Switch Sports) Mario Strikers Battle League carece de contenido que los fans podrían considerar básico, al menos en su lanzamiento. Hace unas semanas llegaron Daisy y Shy Guy, junto con nuevas piezas de armadura (caballero) y un nuevo estadio desértico.

Nintendo ha dejado claro que habrá más contenido gratuito próximamente, pero aún así, aunque llegaron otros dos personajes, armadura y estadio, temo que no sea suficiente. Más modos de juego, desafíos y torneos o incluso (tal vez ya sea demasiado pedir) una campaña más robusta como la de Mario Tennis Aces.

No es un problema grave, pero tampoco es algo que pueda ignorar. Me cuesta trabajo mantenerme interesada en el juego si mis únicas opciones son jugar en línea, con amigos en mi casa y campeonatos tan cortos que puedo acabar en 20 minutos, y que la única diferencia entre uno y otro es un ligero incremento de dificultad. Sí, los partidos son muy divertidos y emocionantes, pero todos se sienten iguales.

Veredicto

Es el mejor título de deportes de Mario para Nintendo Switch hasta ahora. Eso es un hecho. Las mecánicas de juego son sólidas y suficientemente complejas como para decir que, aunque no contara con la locura que posee, es un juego de futbol muy bien hecho.

Si eres fan del futbol o de Mario, te va a gustar. Si tienes amigos que comparten ese gusto, te va a encantar y es una gran inversión para tu catálogo de juegos. Esperaremos a que haya más personajes y modos de juego. Ojalá que a finales de año, cuando el mundo entero esté concentrado en Qatar 2022, yo me pueda desquitar con Mario Strikers: Battle League.

