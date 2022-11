Mastodon, la red social que busca tumbar el reinado de Elon Musk en Twitter

Miles de personas están huyendo a Mastodon, una red que podría ser la alternativa para quienes no están dispuestos a tolerar a Musk como el nuevo dueño de Twitter.

Elon Musk formalizó por fin su compra de Twitter y no perdió tiempo antes de comenzar con el caos y la destrucción que tanto había prometido. Despidió a varios ejecutivos de la compañía, incluido Paraj Agrawal, y disolvió la junta directiva para ser el único. También inició un recorte masivo que sembró el pánico entre los trabajadores de Twitter, que comenzaron a trabajar durante más de ocho horas al día e incluso duermen en las oficinas por temor a ser despedidos. En cuanto a Twitter y sus usuarios, Musk anunció que la palomita azul pasaría a ser una característica de pago, a unos ocho dólares mensuales (en lugar de un sello que se otorga a los usuarios verificados sin costo), entre otras medidas pesadillescas.

Ante la situación en Twitter, mucha gente que solía ser activa en la plataforma y acumular miles de seguidores ya anunció su decisión de abandonar esa red social definitivamente. Claro que no es lo mismo irse de Twitter en 2022 que unos 10 años antes cuando era una de las más usadas en todo el mundo, pero you get the idea. Y la cuestión es que realmente no había otra plataforma de microblogging igual de famosa... hasta que el mundo se enteró de la existencia de Mastodon.

¿Qué es Mastodon?

Mastodon (no confundir con la banda de metal) es una red social de código abierto y descentralizada que existe desde 2016. Fue creada por el alemán Eugene Rochko y es muy parecida a Twitter: tiene un límite de caracteres (500) y ahí no se escriben tuits sino “toots”. Es parte de plataformas alternativas a otras como Facebook, Instagram y YouTube conocido como “Fediverso”.

Hasta mediados de la década pasada, el timeline de Twitter mostraba los tuits en orden cronológico: podías ver todos los tuits de todos tus seguidos, sin importar qué tan popular fuera el tuit o la cuenta. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó: en 2016, Twitter comenzó a mostrar los tuits de forma similar a la de Facebook, y eso molestó a mucha gente que no tuvo otra alternativa, al menos no ahí dentro. Así nació Mastodon, una red social que se parece más al Twitter “primitivo” que muchos conocieron y amaron.

Un día después de la compra de Elon Musk de Twitter, Mastodon ganó unos 70 mil usuarios nuevos. Hasta ahora son más de 200 mil y actualmente alcanza un total de casi 650 mil usuarios.

Todo muy bien, pero no sabemos cuánto durará el auge de Mastodon ni cuánto tardarán las cuentas grandes en volver a Twitter, con todo y Elon Musk. Aquí queremos pensar que es posible tener más redes sociales descentralizadas y democráticas a las que todo el mundo pueda acceder, pero solo el tiempo lo dirá. Por ahora, si quieresa hacerte una cuenta en Mastodon, puedes empezar aquí.

