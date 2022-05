MLB 2022: Switch/PS5, ¿Vale la pena para un ignorante del béisbol?

¿Existe algo así como un “Fifero” para la franquicia de MLB en los videojuegos?, de ser así, definitivamente yo no soy el público objetivo, sin embargo, después de dedicarle unas cuantas horas a MLB The Show 2022 tengo una postura rotunda y clara: Si le divierte a una persona que no juega ni se interesa en demasía en el bésibol, seguro tendrá cosas muy buenas para aquellos que son fanáticos.

MLB The Show está disponible en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. Absolutamente todas las plataformas de videojuegos disponibles en el mercado reciben un título desarrollado por San Diego Studio, no mentiré que es realmente extraño ver el logo de la marca de SONY al jugar en Switch -por ejemplo-, pero son épocas extrañas, por lo que no ahondaré en eso.

La última vez que jugué un juego de béisbol en una consola fue en el NES, Bases Loaded. Un título que salió al mercado en 1987, por lo que efrentarme al juego que hoy estoy reseñando es un mundo aparte. 34 años de evoluciòn que me dieron en la cara inmediatamente.

Juego

Comencemos con lo importante, el sistema de juego se presta a distintos esquemas de control para cada acción relevante del deporte: Bateo, Pitcheo y cacheo tienen cada uno opciones de control separadas.

Mientras más complejo se elige, mayor control y detalle en las acciones de lo que ocurre en pantalla.

Esa posibilidad también hace que se pueda disfrutar de un sentimiento de progreso, y hasta que nos detengamos en el punto medio que consideremos necesario. Es extraño que un juego tenga posibilidades tanto para casuales como para expertos, pero aquí lo hay.

Se pueden jugar temporadas, partidas rápidas, un modo cooperativo con crossplay y hasta algo que me remitiò a lejana infancia: un modo clásico que peca de sencillo pero es un gesto que se agradece sobre todo para aquellos que tuvimos que reencontrarnos con el deporte en videojuegos tras decadas.

Modos destacados

El modo clásico tiene un esquema simplificado en el que parece que no se necesitan más de dos botones para progresar. Peca de sencillo, pero es un buen primer acercamiento para aquellos que puedan tener problemas de digerirlo todo de una vez.

También encontramos el modo “Memorias” Algo así como para revivir episodios que pasaron a la historia del deporte rey.

El modo Diamond Dinasty también nos ayuda a crear algo así como un dream team con el esquema de cartas. A esos modos no los toco por las microtransacciones, así que dejo a su ¿Vale la pena?

MLB The Show 2022 es un juego sólido que resulta una gran puerta de entrada para aquellos que tienen en mente si probar algún juego del deporte rey en sus consolas. Si logró divertirme es demasiado, sobre todo pensando lo complicado que es entrarle a un juego con intereses lejanos a lo que uno consume en la vida real.

No se convertirá en mi juego favorito pero definitivamente podré probarlo con amigos de vez en cuando.

Sobre las gráficas, me parece mejor el soundtrack (disculpen la broma), y eso que lo probé en Nintendo Switch y PS5.

La observación más rotunda que tengo es clara: sin ser un gran fan del deporte me hizo mucha diversión, al final, de eso se tratan los videojuegos, ¿cierto?

