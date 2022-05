Motorola, la marca con inclusión digital que admite dos idiomas indígenas y el Cherokee

Todos los dispositivos norteamericanos y globales que Motorola lanzará con Android 12 en abril, admitirán el idioma de interfaz de usuario Cherokee.

Si te apasiona la tecnología, debes saber que Motorola es el primer fabricante de teléfonos con inclusión digital. Desde el año pasado, anunciaron un proyecto de revitalización de idiomas, convirtiéndose así en el primer OEM (Fabricante de equipos originales) que admite por completo dos idiomas indígenas en peligro de extinción (del Amazonas y del sur de Brasil) en sus dispositivos móviles.

Esta innovación ya es posible vivirla con la familia Moto G (moto g200, moto g100, moto g 71 5G, moto g60, moto g51 5G, moto g41 y moto g31) y la nueva familia Motorola Edge.

Además, con la finalidad de conservar los idiomas y culturas indígenas y en alianza con Lenovo Foundation, la compañía anunció la incorporación del idioma Cherokee (lengua americana de la familia iroquesa, hablada por el pueblo cheroqui) a la interfaz de usuario en dispositivos Motorola que admiten Android 12, comenzando con el recientemente lanzado a nivel global Motorola Edge 30 Pro.

Al decidir qué idioma se incorporaría a la siguiente fase del proyecto de inclusión, Motorola decidió el Cherokee luego de analizar varios factores como: El porcentaje de hablantes para indicar la pérdida del idioma, el acceso a tecnologías y la disponibilidad de conocimientos lingüísticos e intelectuales. Descubrieron que si bien hay más de 400 mil personas Cherokee en los Estados Unidos (la mayor de las 567 organizaciones tribales reconocidas a nivel federal en el país), menos del 2% hablan la lengua materna.

Con ello, al admitir el idioma Cherokee en los dispositivos Motorola, por primera vez los ciudadanos tendrán acceso a una interfaz de usuario en teléfonos móviles totalmente localizada.

Según el erudito Cherokee Benjamin E. Frey de la University of North Carolina-Chapel Hill, uno de los puntos importantes sobre esta iniciativa es que ayudará a acortar la brecha entre las personas mayores que pueden no tener un gran uso de la tecnología pero que conocen el idioma y los jóvenes que de otro modo podrían ver al idioma como una reliquia del pasado. Al combinar idioma con tecnología, se demuestra la continua vitalidad y viabilidad del idioma para ser parte del futuro Cherokee. Así no sólo se ayuda a preservar el idioma sino también la historia, la cultura y la identidad de quienes lo hablan.

“En el futuro, nuestra meta es continuar investigando y cumpliendo con este proyecto de revitalización, incluyendo otros idiomas indígenas en extinción, así como trabajar para aportar datos del idioma Cherokee al código abierto a través de motorola.com y compartir nuestro proceso de digitalización con otros profesionales de la globalización... Esperamos que este hito promueva más acciones por la revitalización en nuestra industria, con más tecnología digital inclusiva”, dijo Janine Oliveira, Directora Ejecutiva de Software de Globalización de Motorola Mobility.

Con este nuevo proyecto, los expertos en lingüística de la Nación Cherokee y EBCI seguirán investigando de la mano de comunidades indígenas para enriquecer las experiencias de usuario con Motorola.