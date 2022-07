Ya jugamos Multiversus: ¿Qué tal está?

El multiverso de Warner llega para intentar quitarle el trono a Super Smash Bros.

Hace poco se empezaron las pruebas de Multiversus, que es desarrollado por Player First Games y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment. Multiversus es un juego free-to-play de género Brawl o, en otras palabras, como Smash Bros. Y después de un buen rato de juego, ya tenemos nuestras primeras impresiones. Sí, aparece Shaggy con el “Ultra Instinto”. Bueno, tiene otro nombre en el juego porque licencias, pero la idea está aquí. Sin más por el momento te decimos qué tal está Multiversus.

Gráficos

Multiversus se ven bien y se siente bien. Jugué la versión de Xbox Series X y el juego corre bastante bien en la consola de Microsoft, no tuve caídas de FPS o alguna otra cosa negativa en este apartado. Quizá la experiencia varíe de consola a consola, pero de momento no he visto muchas quejas negativas. El estilo grafico se ve un tanto caricaturesco, pero sin modificar mucho la esencia de los personajes, salvo por su adaptación al estilo artístico del juego. De hecho estuvo a cargo del director artístico Jon Iesta, quien anteriormente trabajó para Disney Infinity, por lo que puedes estar tranquilo: cuenta con buena experiencia en adaptar personajes de distintos universos en un solo lugar.

Personajes

De momento podemos tener un catalogo de personajes un tanto reducido. Al principio tendrás muy pocos desbloqueados, siendo la primera la Mujer Maravilla que se te da al terminar el tutorial, pero puedes desbloquear mas personajes cumpliendo los requisitos de los mismos. También irán llegando más personajes a lo largo de las actualizaciones de contenido, seguramente con los pases de batalla en las distintas temporadas que irán llegando mas adelante.

De momento podemos ver a Arya Stark, Bugs Bunny, Batman, El gigante de Hierro, Tom & Jerry, y muchos mas. Recuerda que TODO lo de Warner puede entrar al juego, sin importar si son películas, series o caricaturas, tanto de Warner Bros o HBO, así que podrías ver a algún personaje que aprecies en el futuro, por ejemplo, Rick & Morty llegarán en cuestión de pocos meses. ¿Cuál te gustaría ver? A mi, me gustaría ver a Neo de Matrix.

Gameplay

Si jugaste Smash o algún otro brawl te sentirás como en casa, con buenos esquemas de controles, combos e inclusive el balance de los personajes, ya que aquí puedes ver que hay distintas clases, como matón o tanque, con los cuales puedes balancear las peleas a tu favor y también entregan mas dinamismo a las mismas. Cada personaje tiene una habilidad especial que puede servir como táctica ofensiva como defensiva, por lo que tú y tu compañero deberán escoger bien a sus personajes para lograr sacar la mayor ventaja posible sobre los que solo escogen sus personajes por gusto, claro que esto es mas para los mas competitivos.

Si por ejemplo tu personaje favorito es Batman y como aquí lo puedes escoger como personaje jugable, el aprender a usar sus movimientos y así mismo sus fortalezas y debilidades te va a otorgar una buena ventaja sobre tus rivales. A pesar de que no haya un gran balance en el equipo, tu habilidad con los personajes es bastante importante, además de que cada personaje cuenta con progresión propia, por lo que deberás jugar con cada personaje, subir su nivel y de ahí encontrar a el personaje con el que mas te acomodas.

El único pero que encontré es que los controles son un tanto lentos, ya que durante el tutorial y los combates en línea que jugué los movimientos se sentían lentos y pesados, y eso que probé diferentes personajes, y también configuré mis controles y aún los sentí lentos y pesados, pero no fue algo que me impidiera disfrutar del juego. Así mismo los personajes tienen un sistema de perks los cuales equipas antes de cada partida y estos te otorgan una mejora con la cual fortalecer a tu personaje y sacar mas ventaja en la partida.

Los escenarios se ven bien, pero un poco planos a comparación de Smash. A pesar de que hay ítems, no se sienten muy útiles y pues sueles pensar de que solo están ahí porque sí, además de que los mapas no tienen algo interactivo, aun así no es algo que afecte la experiencia y que si los fans no les gusta esto, seguramente los desarrolladores tomarán nota y harán los cambios correspondientes (o no).

Modos de juego y calidad de servidores

Dentro del juego podemos encontrarnos tres modos principales para jugar en línea el que es 1 vs. 1, 2 vs. 2 y 2 vs. IA. También hay un modo individual donde juegas con puros bots, pero los modos de juego son prácticamente los mismos, nada especial en este apartado. El modo de juego estelar y mas divertido es el 2vs.2 y es que jugar con un amigo o con gente en línea, es bastante divertido, y no tuve problemas para encontrar partidas, todo fue muy rápido y no tuve lag o alguna otra cosa que estropeara la conexión y me sacara de la partida. Al momento de escribir la nota, se ha confirmado que en steam el juego la está rompiendo, volviendo el juego de Warner mas popular.

Audio

En este apartado no hay queja alguna, hay música que acompaña de fondo tus peleas y son divertidas y acompañan bien los combates, también los demás efectos de sonido son muy buenos y bien hechos. Lo que mas quiero destacar es que las voces, tanto en el doblaje al español latino, como en inglés. Las voces de los personajes, son las de sus respectivos actores y esto aplica para todos, si bien no son diálogos no son muy complejos y extensos, están bien implementados y acompañan bien a los combates.

Multiversus ofrece una experiencia de brawl bastante interesante y divertida, y creo que con el tiempo puede llegar a ser un gran juego, de hecho, Warner ha confirmado que Multiversus aparecerá en EVO por lo que nos esperan grandes torneos y partidas de por medio, además de mucho contenido, y espero que así sea y que esta nota no envejezca mal. Pero bueno, a ver qué nos depara el futuro. Recuerda que Multiversus es un juego Free-to-play con paquetes de pago que te otorgarán distintas cosas para el juego. También puedes encontrar el juego en PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. ¡Nos vemos en línea!

