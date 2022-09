Neal Stephenson, el autor de ciencia ficción que está creando su propio “metaverso”

Él acuñó el término en su novela ‘Snow Crash’, ahora trabaja en su propia versión del metaverso que no tiene nada que ver con la de Mark Zuckerberg.

En 1992, Neal Stephenson publicó ‘Snow Crash’, una novela cyberpunk sobre un joven que divide su tiempo entre su trabajo mundano como trabajador de pizza y el que pasa en el Metaverso. Junto con ‘Ready Player One’ de Ernest Cline, esta es una de las obras que sentaron las bases en la idea del metaverso y los espacios virtuales que hoy son una realidad para las compañías de Big Tech (al menos en el discurso, claro). Ahora, Neal Stephenson tiene un plan que va más allá de la ficción: crear su propio metaverso.

Aunque ha sido Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y CEO de Meta, quien ha popularizado el término con su plan de crear su propio metaverso, el de Neal Stephenson no tiene nada que ver con él. Él mismo ha dicho que su proyecto no está relacionado con Zuckerberg ni nada parecido.

Lo que Neal Stephenson sí está haciendo es crear una plataforma abierta de metaverso de la mano del experto criptográfico Peter Vessenes, líder de la Bitcoin Foundation, que sea una versión menos centralizada que las que existen actualmente. Esto va de la mano de su trabajo como escritor que, según ha declarado él mismo, no piensa abandonar: seguirá publicando novelas al mismo tiempo que trabaja en su metaverso. No publicará nada en 2022, pero él asegura que en cuanto el calendario llegue a 2023 volverá a su trabajo usual, de lo contrario su publisher “enviará a un asesino a sueldo tras de mí si no cumplo con mis obligaciones”.

El metaverso de Snow Crash, y todo lo que ocurre en la novela, no es un escenario deseable: se trata de un espacio digital que sirve como escape a un mundo distópico y decadente. Pero la idea de Stephenson, a partir de la compañía Lamina1, es crear un espacio digital más abierto que los otros. Junto con Vessenes, el escritor opina que debería existir solamente un metaverso, pero que este debería ser suficientemente flexible para que quepan todas las experiencias y realidades.

