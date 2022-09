Nintendo anuncia el nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild por fin tiene fecha de estreno y hasta tráiler de gameplay.

En un repentino Nintendo Direct, la compañía trajo nuevos anuncios de títulos que eran esperados desde hace mucho, mucho tiempo. Entre el regreso de GoldenEye 007 a Nintendo Switch Online y los anuncios de Pikmin 4 y Fire Emblen Engage, por fin se reveló el título de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

No solo hay título y fecha de lanzamiento confirmada, también hay tráiler de gameplay:

“Además de las amplias tierras de Hyrule, ¡la última entrega en la amplia saga The Legend of Zelda te llevará hasta los cielos y al mundo ampliado que va más allá!”, menciona el comunicado de Nintendo. “Espera el comienzo de nuevo de la enorme aventura de Link cuando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aterrice en Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023″.

El anuncio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se retrasó varias veces por la pandemia y Nintendo pidió disculpas varias veces por no traer novedades del nuevo título en previos eventos de Nintendo Direct. Sin embargo, este martes 13 fue el día y ya hay una fecha de lanzamiento confirmada: llega a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.

