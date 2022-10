Nintendo Pictures: así será la productora que pasará de los videojuegos al cine

La empresa japonesa apostará por las producciones cinematográficas.

Hace unos meses, nos sorprendió la noticia de que Mario Bros tendría una nueva película, esto con el fin de reivindicar la que se hizo en 1993, a la cual no le fue nada bien, ni con la crítica, ni con los espectadores ya que fue un fracaso en taquilla.

Nintendo, la empresa creadora de este icónico videojuego, tiene los derechos de todos sus personajes, y tal parece que por fin se decidió a expandir sus productos audiovisuales a la industria del cine, ya que no solo se viene una película de este entrañable personaje, sino que tendremos todo un universo de las creaciones de la compañía japonesa.

La empresa nipona acaba de anunciar de manera oficial, lo que ya se conocía desde hace meses y fue a través del sitio web que lanzó Nintendo Pictures.

La compañía al fin se dio cuenta con el éxito de videojuegos que se convirtieron en películas como Sonic o Resident Evil, o la esperada Last of Us, que llevar sus producciones a la pantalla grande podría traer sumas millonarias a su cuenta.

Nace Nintendo Pictures

Aún no hay suficiente información para saber cuántas películas producirá esta nueva empresa, pero el anuncio del sitio web que está enfocado principalmente para reclutar personar que se una a esta productora, nos da una idea de que el proyecto aún está tomando forma.

Según Nintendo, el propósito de esta nueva rama de su negocio es la producción de “contenido visual” de distintas propiedades de la compañía.

Su plan existe desde 2011, ya que comenzó con Dynamo Pictures, una compañía que la empresa japonesa adquirió hace unos meses y en cuyo curriculum se encuentran series como Yuri! on Ice, y dentro de los videojuegos, títulos como Death Stranding.

También indicaron que tienen el objetivo de “que los consumidores de todo el mundo aprendan sobre los personajes de Nintendo” y crear contenidos únicos “que permanecerán en sus recuerdos para siempre”.

En la misma página también se indica que tienen 105 empleados, que la empresa fue fundada en 2011 y que tiene un capital de 34,5 millones de yenes.

Por el momento lo único confirmado es la película de Super Mario Bros en 2023, la cual tendrá como voz principal al actor Chris Pratt, pero teniendo en cuenta el catálogo extenso de la compañía, sin duda apostarán por llevar a la pantalla grande sus exitosos videojuegos como Zelda, Metroid, Splatoon, e incluso una propia entrega de personajes como Donkey Kong.

