Primero fueron contra las cuentas compartidas, ahora Netflix adelanta su versión con comerciales

Este año, la plataforma tomará medidas contra las cuentas compartidas... pero también tendrá una versión más barata que será como ver la televisión abierta.

Hace poco, Netflix anunció que estrenaría su versión barata con comerciales en un par de años. Sin embargo, todo indica que la plataforma la adelantará a este 2022, con tal de que usuarias y usuarios de todo el mundo tengan su propia cuenta y no la compartan con nadie.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, Netflix está pensando en activar las cuentas baratas con anuncios comerciales en el último trimestre de este año. El diario neoyorkino asegura que la compañía avisó a los empleados sobre este plan y aseguró que tenían que ejecutar “un movimiento más acelerado de lo planeado”. Al parecer, ahora ver Netflix será un poco como ver la televisión abierta.

En su último reporte financiero, Netflix anunció la pérdida de más de 200 mil suscriptores, pero además afirmó que encontraron más de 100 millones de hogares que usan cuentas compartidas. Por esta razón es que también serán más estrictos con esa situación: muy pronto no podrás seguir usando la cuenta que tan amablemente te comparten quienes no viven contigo.

Según The New York Times, Netflix implementará nuevas medidas para evitar que se compartan las cuentas con personas que viven fuera de la casa, aunque no especifica cuáles serán dichas medidas.

Hace unos meses, Netflix también realizó pruebas en Chile, Costa Rica y Perú para evitar a los que se cuelgan de las cuentas: les cobrará extra por cada usuario que no viva en la casa. ¿Será que esta misma medida es la que nos quieren aplicar?





