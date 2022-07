¿Puedes resolver esta complicada pregunta que Elon Musk hace a todos los que quieren trabajar para él?

Elon solía plantear este acertijo a todos los aspirantes a un puesto de trabajo para conocer su enfoque al momento de resolver problemas.

Elon Musk es conocido tanto por su extravagancia como por sus empresas que están dando forma al mundo. Coches eléctricos, energía solar y, por supuesto, su intento de llevar a la raza humana a Marte. Esta es una tarea sólo para aquellos que piensan fuera de la caja, por eso Elon Musk solía hacer una pregunta capciosa a todos los solicitantes de empleo antes de contratarlos.

Durante los primeros años de SpaceX, el empresario entrevistó personalmente a sus primeros mil trabajadores y no importaba el puesto de trabajo que buscaban, ya fuera un conserje o un ingeniero de cohetes, el propio CEO lo hacía, según una biografía autorizada por Ashlee Vance.

Pero al parecer, las entrevistas de trabajo que realizaba no incluían el típico “¿dónde te ves dentro de 5 años?”, sino un acertijo que podía decir mucho sobre los futuros empleados.

Elon les preguntaba: “Estás de pie en la superficie de la Tierra. Te diriges al norte y recorres 16 kilómetros en línea recta. Después de una rápida parada, vuelves a dirigirte al norte y recorres otros quince kilómetros en línea recta. Terminas exactamente donde empezaste. ¿Dónde estás?”.

La respuesta más común y que la mayoría de los ingenieros acertaron fue: Polo Norte. ¿Por qué? Bueno, si empiezas en el Polo Norte y vas una milla hacia el sur, luego una milla hacia el oeste y finalmente una milla hacia el norte, lo más probable es que hagas una trayectoria triangular y acabes de nuevo en el Polo Norte, tu punto de origen.

Una vez que el aspirante acertó la respuesta más común, Musk preguntó: “¿Dónde más podrías estar?”.

La segunda respuesta es cerca del Polo Sur, donde la Tierra tiene una circunferencia de una milla o 1.6 kilómetros. Si se camina una milla hacia el sur para llegar a esta circunferencia, se traza el camino de esa milla y se regresa una milla hacia el norte hasta el punto de partida. Según Vance, son menos los ingenieros que dan esta respuesta.

Pero no te preocupes si no acertaste la respuesta, según Vance, Musk no le daba demasiada importancia a tener una respuesta correcta, sino que era una forma de analizar sus respuestas y ver cómo procesaban la información y abordaban la resolución de problemas.

Artículo publicado originalmente en Cultura Colectiva Plus

