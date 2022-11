¿Qué significa reacondicionado? Pros y contras de comprar productos así

Los productos refurbished son una opción para comprar dispositivos a precios más bajos, pero tienen sus ventajas y desventajas.

Si estás en busca de un smartphone, una computadora o una consola de videojuegos, seguramente has visto que en el mercado hay versiones del mismo producto, pero en versión “reacondicionada”. Su precio suele ser más reducido que el del producto completamente nuevo y por esa razón puede ser más atractivo para los compradores... pero también da un poco de desconfianza si no le sabes. No te preocupes, aquí te explicamos qué significa y si te conviene o no hacerte de un gadget reacondicionado.

Un producto reacondicionado (en inglés: refurbished) es uno que originalmente salió a la venta, pero tuvo alguna falla. Si compras un iPhone reacondicionado directamente de Apple, por ejemplo, la compañía asegura que te vende un dispositivo que se limpió e inspeccionó a fondo, con baterías y carcasas nuevas y todos los componentes necesarios.

Es lo mismo con las consolas de videojuegos. Digamos que una consola Nintendo Switch estuvo en el mercado y fue comprada, pero el usuario detectó que no servía correctamente y la devolvió. En ese caso, el fabricante toma la consola de vuelta, repara las fallas y vuelve a ponerla en venta. Ahora es una consola reacondicionada, por lo que su precio puede ser más bajo que cuando se vendió la primera vez.

La diferencia entre usado y reacondicionado es muy importante: mientras que un producto usado es uno que ya pasó por uno o varios usuarios, los productos reacondicionados fueron probados y certificados.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un producto reacondicionado?

Como ya dijimos, la primera ventaja de comprar algo reacondicionado está en el precio. No es un producto totalmente nuevo, por lo que el costo tiende a bajar considerablemente. De esa manera puedes hacerte de un producto de alta gama, por ejemplo, con un descuento que valga la pena.

Otro pro está en la calidad del producto. Quizá pienses que, al ser un producto de segunda mano, este sea más propenso a fallar (si falló la primera vez quizá ocurra de nuevo, ¿no?). Pero en realidad puede que pase lo contrario: cuando es un gadget que la compañía recogió, reacondicionó y volvió a poner a la venta, es más probable que el fabricante haya revisado cada una de las posibles fallas y usado piezas de repuesto originales. Es como tener una doble garantía (pero eso sí, revisa muy bien las condiciones de garantía cuando compres cualquier cosa).

Y, ¿cuáles son las desventajas de comprar reacondicionados?

Una gran desventaja es que no estás comprando algo nuevo. Es un producto de segunda mano y, siempre que compres algo refurbished o reacondicionado, tienes que asumirlo así. Puede que el gadget haya sido utilizado durante semanas o meses y algunos componentes, como las baterías, pueden tener un desgaste mayor que si lo compraras nuevo.

Para evitar cualquier problema, una vez más, revisa exhaustivamente las condiciones de garantía (que sea mínimo de 12 meses) y asegúrate de dónde viene el producto. Si era un objeto en exhibición, si fue devuelto por un comprador anterior o si lo único que sufrió daños fue el empaque, por ejemplo.

