Acosadores usan dispositivos de Apple para obtener tu ubicación

Se crearon, originalmente, para encontrar objetos perdidos. Sin embargo, ahora los stalkers los usan para conocer la ubicación de sus víctimas en tiempo real.

En abril de 2021 Apple lanzó los AirTags, unos dispositivos Bluetooth del tamaño de una moneda que sirven para localizar cualquier objeto al que se le coloquen: las llaves, la cartera, un automóvil o cualquier cosa susceptible de perderse o ser robada. Aunque en un inicio parecía una idea inofensiva que ayudaría a los usuarios a localizar sus pertenencias, pronto fue utilizada para el mal: las exparejas tóxicas y los acosadores encontraron en los AirTags un arma para monitorear a sus víctimas.

En una pieza para The Guardian, Anna Moore entrevistó a varias víctimas de violencia y expertas en ciberseguridad que señalan el peligro de los AirTags: “Encontramos que es un grave problema”, dice Violet Alvarez del Suzy Lamplugh Trust, que ayuda a víctimas de acoso. “Es muy pequeño, difícil de encontrar y muy fácil de usar. No requiere ningún conocimiento técnico y es relativamente barato”. Y es que uno de esos dispositivos ronda solamente los 33 dólares.

¿Cómo saber si alguien te está stalkeando con un AirTag?

Como relata Moore, las exparejas de varias mujeres les “sembraron” un AirTag en las mochilas de sus hijos preescolares. Otros las escondieron en sus bolsos o las ocultaron debajo de los asientos de su auto. En otras ocasiones, el AirTag nunca pudo ser encontrado. Sin embargo, sabían que su ubicación estaba siendo monitoreada porque recibieron una notificación en su teléfono.

Después del lanzamiento de los AirTags, Apple diseñó un sistema de alertas que aparece en tu iPhone si un AirTag que no registraste se mueve contigo conforme pasa el tiempo. La compañía añade que es una herramienta para colaborar con la policía si hay algún incidente, aunque aclara que el mal uso de sus dispositivos es “raro”. Sin embargo, hay varios problemas con esa solución: las alertas solo te llegan si tienes un iPhone (un problema al menos en América Latina, donde la mayoría usa teléfonos Android).

En diciembre del año pasado, ocho meses después del lanzamiento de los AirTags, Apple lanzó una aplicación llamada Tracker Detect para dispositivos Android, que te avisa si detecta un AirTag sospechoso cerca de ti. No obstante, obviamente requiere que la instales con antelación y la mantengas activa en caso de que alguien te esté acosando.

Las nuevas tecnologías pueden ser creadas con buenas intenciones, como ayudarnos a no perder objetos valiosos, pero pueden ser aprovechadas por personas abusivas para seguir ejerciendo violencia. Respecto a ese problema, Anna Moore cita al experto en ciberseguridad Rory Innes, fundador de Cyber Helpline:

“El enfoque es: ‘Lánzalo, haz que llegue al mundo y al mercado, monetízalo y después resolvemos los problemas’ Eso no pasa en ninguna otra industria. No lanzas un automóvil y arreglas los cinturones de seguridad después de varios meses, y eso es porque existen estrictas reglas y regulaciones, estándares de seguridad y otras pruebas. Eso no existe en la industria tecnológica y es un gran problema”.





