Ray Tracing: Qué es y por qué revolucionará los videojuegos

Esta tecnología permite que los juegos luzcan mas realistas y visualmente increíbles.

Seguramente, desde la llegada de la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series), has escuchado que si un juego tendrá Ray Tracing, que si no lo traerá, que se harán versiones de siguiente generación para juegos existentes, pero incluyendo esta tecnología. A todo esto, ¿qué es el Ray tracing? ¿Cómo funciona? Y, ¿cómo es que esta tecnología revolucionará los videojuegos? Bueno, en esta nota te diré lo que necesitas saber sobre el Ray Tracing.

A lo largo de la nota te dejaré imágenes y videos de videojuegos con Ray Tracing para que veas por ti mismo esta tecnología en acción. Solo ten en cuenta que la calidad de las imágenes no será la misma, pues estas pasan por una plataforma que limita el peso.

¿Qué es el Ray Tracing?

Ray Tracing o trazado de rayos es una tecnología que se encarga de mejorar las iluminaciones, sombras y reflejos de los videojuegos. Logrando un mejor cálculo de los reflejos y sombras creados por las iluminaciones del entorno. Con esta tecnología, las escenas en los videojuegos se acercan más a la realidad, pero también tienen sus desventajas, y es que el rendimiento en FPS se ve bastante castigado. En consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series. Podemos ver que la resolución máxima con Ray Tracing activado es de hasta 4K 60 FPS.

Cabe aclarar también que esta no es una tecnología nueva, desde hace ya algunos años se usaba para las películas de animación. Un gran exponente que usa esta tecnología sería Disney y también Pixar, estos estudios tienen ya en su portafolio una gran cantidad de películas con esta tecnología que hacen que estas luzcan visualmente increíbles.

“El Ray Tracing en tiempo real es el mayor salto en gráficos de computadora en años, brindando iluminación, sombras y efectos realistas a los juegos, mejorando la calidad de imagen, el juego y la inmersión. En la Conferenica de Desarrolladores de Games de este año, el ray tracing estuvo en todas partes: Unreal y Unity anunciaron y lanzaron integraciones de motores, los desarrolladores presentaron y atendieron paneles de ray tracing en masa, y los estudios demostraron sus últimas versiones de juegos con ray tracing, a la vez que compartieron información sobre cómo el ray tracing también puede ayudar con el desarrollo del juego”, menciona Andrew Burnes, desarrollador en NVIDIA.

Esta tecnología se apoya en el cálculo generado por los Tensor Cores, unas nuevas unidades de procesamiento en la GPU que están dedicadas a los cálculos de estas iluminaciones que generan sombras y reflejos mucho más realistas. Cabe aclarar que los videojuegos también deben ser compatibles con esta tecnología para que les sea posible desplegarla.

¿Cuál es el origen de dicha tecnología en los videojuegos?

Como ya te había dicho, esta tecnología viene desarrollándose desde hace años, pero no fue hasta 2018 cuando NVIDIA comenzó a sacar tarjetas graficas con el algoritmo que permite al Ray Tracing ser posible. Estas fueron las gráficas creadas bajo la arquitectura Turing que soportan Ray Tracing. Es fácil distinguir unas de otras, ya que NVIDIA cambió la nomenclatura de sus gráficas con la salida de las Turing, de manera que ahora comienzan por las siglas RTX en lugar de GTX. Dicho esto, todas las NVIDIA RTX soportan Ray Tracing. Es por eso que en los videos que te iré dejando (o quizá en tus propios videojuegos) puedes ver la leyenda “RTX On” o en su defecto “RTX Off”.

A pesar de que NVIDIA fue el pionero en implementar dicha tecnologia, AMD tambien le ha entrado a la implementación del Ray Tracing a sus tarjetas gráficas, especialmente a las que cuentan con la arquitectura RDNA 2, las cuales son las que tienes en tu Xbox Series X/S o en tu PlayStation 5.

¿Qué mejoras trae a los videojuegos?

Esto ya lo he mencionado a lo largo de esta nota, pero te lo explicaré un poco mejor y en otras palabras menos técnicas para que puedas entender mejor porque es algo importante en los videojuegos.

Para que entiendas mejor, el Ray Tracing, permite que la luz rebote en todo el entorno como lo haría en la vida real, anteriormente los desarrolladores usaban distintas técnicas para crear efectos realistas en la ambientación de sus videojuegos, como el rasterizado, la iluminación volumétrica, etc. Pero estos eran prácticamente más ilusorios. A pesar de que las técnicas fueron avanzando demasiado, estas involucraban muchos factores para lograr dar esa ilusión de realidad en el videojuego, es por eso que a veces podrías ver que muchos juegos a pesar de varios factores similares, podías notar diferencias en la iluminación, sombreado y reflejos en los entornos de tus videojuegos. Ahora con la llegada del Ray Tracing sí hace falta que se haga un arduo trabajo, este ya se ve disminuido ya que las sombras, luz y reflejos actúan como si de la vida real se tratase sin la necesidad de que el desarrollador aplique diferentes técnicas para lograr ese efecto de realismo.

Anteriormente, por temas de compatibilidad y de que es una tecnología nueva para los videojuegos, solamente podías ver el ray tracing en solo pequeños aspectos de los videojuegos y solamente en PC. Como, por ejemplo; En Battlefield V aquí lo veías en los reflejos, Shadow of The Tomb Raider para las sombras o Atomic Heart que se enfocaba en reflejos y sombras. Si bien desde antes hay juegos que aplican el Ray Tracing en muchos aspectos para lograr un gran impacto visual en sus juegos, y así mismo seguramente habrá mas juegos que solo deseen enfocar esta tecnología en un solo aspecto de sus juegos, hay que tomar en cuenta que este se volverá una tendencia a la hora del desarrollo y técnicas para el desarrollo del mismo. Brindan a los desarrolladores mas facilidades para implementarlas a los juegos y también sumémosle que el hecho de que las consolas puedan desplegar esta tecnología es un impacto positivo para esto, ya que permite que mas y mas desarrolladores que sean capaces lo implementen y hagan lucir a sus juegos mucho mas increíbles de lo que ya eran.

¿Qué necesito para apreciar el Ray Tracing?

Como ya te habrás dado cuenta, el Ray Tracing básicamente está para explotar visualmente los juegos y apreciarlos de mejor manera. Pero con todo esto seguramente ya te entró la pregunta: ¿Qué necesito para apreciar el Ray Tracing? Y bueno, esta sí es una pregunta con una respuesta un tanto difícil, al menos para tus bolsillos. Ya que estamos hablando de una tecnología relativamente nueva en el gaming. Es lógico pensar que necesitarías algo “Premium” o “Nuevo” para apreciarlo. Pero vamos por partes. En primera instancia necesitarías con qué desplegarla y como ya mencioné anteriormente, las consolas de actual generación las cuales son; PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Son compatibles con esta tecnología, si no dispones de mucho dinero o no quieres gastar tanto, porque admitámoslo, elijas lo que elijas, es un gasto fuerte que no a diario se puede permitir.

Si nos vamos por el lado económico, te recomendaría la Xbox Series S, aunque no sea una consola tan poderosa si la comparamos con su hermana mas poderosa la Xbox Series X, es compatible con el ray tracing y a una buena calidad de imagen, si te puedes permitir gastar un poco mas, vete a la segura, y compra una PS5 o una Series X, ahora que si te puedes permitir hacer un gasto muy fuerte, una PC es la mejor opción por obvias razones, solo que toma en cuenta que debes comprar tarjetas graficas compatibles con el Ray Tracing, fíjate que tu grafica sea “RTX” en el caso de envidia y en el caso de AMD que tengan arquitectura “RDNA 2″ esto facilitará mucho tu búsqueda, te sugiero hacer la compra en tiendas físicas enfocadas a la tecnología para que te asesoren un poco mas y te ayuden a escoger la grafica mas adecuada para ti. Yo no soy muy experto en la tecnología de Intel, pero me parece que la grafica Intel Arc A350M es compatible con Ray Tracing.

¿Que juegos actualmente puedo disfrutar con Ray Tracing?

Enlistarlos todos sería difícil, además de que sería una lista bastante extensa. Por eso aquí te enlisto solo unos cuantos de ellos y que también puedes disfrutar tanto en consolas (PS5 y Xbox Series) como PC.

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard.

Resident Evil 7: Biohazard.

Resident Evil 8: Village.

Resident Evil 2 y 3.

Cyberpunk 2077.

Devil May Cry 5.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Marvel’s Guardians of The Galaxy.

Gears 5.

Forza Horizon 5.

Shadow of The Tomb Raider

Doom: Eternal.

Minecraft.

Control Ultimate Edition.

Chorus: Rise as One.

Stray.

Ahora vámonos para el otro lado, dónde vas a ver tus juegos

Aquí no tendrás mucho problema, hay de donde escoger. Obviamente la mejor opción (y la mas cara) es un Monitor enfocado al Gaming que pueda desplegar una calidad de imagen a 4K y una taza de refresco a 120hz o 240hz. O una televisión similar, que despliegue 4K a 120hz (que es lo máximo que una pantalla despliega) Y HDR10. Ahora pensemos que tu tirada es adquirir una consola, la que quieras. PS5 o una de las Xbox Series, mi consejo sería una pantalla 4K 60hz, la cual te permitirá correr bien tus juegos a 4K a 60 FPS de una buena manera (de hecho yo tengo una pantalla Polaroid con estas especificaciones y de verdad te digo que se ve bastante bien a pesar de no ser lo mejor de lo mejor).

Digamos que me dices que estas cómodo con tu vieja pantalla porque aún funciona bien, la imagen es muy nítida, tiene buena calidad, etc. Está bien, puedes hacerlo. Te platico; Yo he llegado a conectar mi Xbox Series X a pantallas que solo corren a 1080p (No me preguntes por los hz, porque esos sí los desconozco) y obviamente al hacer esto mi Series X dice que la calidad de imagen ahora será de 1080p, o sea que bajamos de UHD a FHD, pero esto al menos de momento no me a impedido activar el ray tracing, por lo que corro juegos en FHD con el ray tracing activado a 60FPS.

Obviamente no se aprecia de la mejor manera, pero claro que puedes notar la diferencia. Ahora sí que en definitiva tienes de donde escoger, lo inicio que debes tener en cuenta es cuanto te puedes permitir gastar. Si de algo te sirve en cuestión de consolas y marcas de televisiones, para Xbox te recomiendo más Samsung, ya que estas marcas tienen convenio y las pantallas Samsung del 2020 para acá sacan un gran provecho de las Xbox, si te inclinas por Playstation, está de mas recomendarte los televisores Sony Bravia, por obvias razones estas ya vienen mas que listas para el poder visual de una PlayStation, y para el caso de una PC, mis amigos que juegan en PC me han dicho que monitores de marca Asus e inclusive los de Xiaomi y Huawei tienen una buena calidad.

Espero que mis pequeñas recomendaciones te hayan ayudado y que ahora sepas por qué el Ray Tracing es el futuro del gaming y cómo hace que tus juegos luzcan cada vez mejor.

El video que te dejo a continuación te da una mayor explicación del Ray Tracing, dada por un experto.

