As Dusk Falls: Escapar del pasado jamás es fácil

Una novela gráfica de drama interactivo con una gran historia.

Después de una incómoda escasez de juegos exclusivos para Xbox llega “As Dusk Falls”, una novela gráfica e interactiva que nos muestra una historia desde el punto de vista de varios protagonistas y en tres tiempos diferentes. ¿As Dusk Falls llena el vacio de exclusivos para los fans de Xbox? ¿Vale la pena? Pues prepárate sigue leyendo para que te enteres, pero no sin antes activar una alerta de Spoilers.

¿De qué va As Dusk Falls?

As Dusk Falls es un videojuego desarrollado por el estudio INTERIOR/NIGHT y publicado por Xbox Game Studios. As Dusk Falls es una novela grafica e interactiva, en la cual nos trae una historia de drama y acción. En la cual podemos ver la historia desde el punto de vista de varios protagonistas en 3 tiempos diferentes principales “Pasado, Presente y Futuro” En dicha historia estarás veremos a nuestros personajes viéndose involucrados en un robo y posteriormente en una situación de toma de rehenes en un motel de paso en medio del desierto en Arizona, USA, lo cual sale mal y vemos a los protagonistas luchar por escapar de la ley y encontrar nuevas vidas en otro país.

En el lado de los flashback veremos a nuestros protagonistas antes del robo, el cual nos pondrá en contexto en el cual sabremos porque estuvieron en el momento del robo y la toma de rehenes. En el presente veremos cómo estos están al momento del robo, la toma de rehenes y sus intentos por escapar. Y el futuro, este último tenemos pequeños vistazos al principio, donde no se nos revela mucho de lo que pasó antes. Esta cobra más fuerza en la parte final del juego a manera de darle un buen cierre a los dos tiempos anteriores y a la trama de los personajes.

Ahora que ya sabes mas o menos de qué va la historia de este juego vamos con lo bueno y lo malo de As Dusk Falls.

Lo bueno

Una historia, tres tiempos

Como mencioné anteriormente tenemos 3 tiempos y cada esta nos cuenta la historia de nuestros protagonistas, desarrollando muy bien su trama, pero esto solo es de una forma muy mínima, lo cual explicaré mas adelante. En el juego tenemos diversos personajes “Jugables” (El porqué de las comillas lo explicare también mas adelante) Los cuales son: Jay; un chico de buen corazón, que vive en una familia con muy mala fama y que por malas decisiones, se ven forzados a cometer un robo para tener una buena cantidad de dinero y alivianar sus problemas, después tenemos a Vince; un padre de familia que se ve envuelto en un escandalo con una aereolínea, por lo cual se ve forzado a llevarse a su familia a vivir a otro estado y en el futuro tenemos a Zoe, la hija de Vince, la cual vive atormentada por haber presenciado la toma de rehenes desde muy joven.

La historia de esta ultima es un tanto compleja de contar, ya que esta se construirá dependiendo de todas y cada una de las decisiones que hayas tomado a lo largo de los dos tiempos anteriormente mencionados. Lo cual sirve para darle una buena conclusión a las historias de nuestros personajes y a la trama del juego, haciendo que el cierre se sienta satisfactorio, insípido o hasta injusto, todo depende de tus elecciones.

Antes de continuar, debo comentar que la historia se basa en dos familias, la de Jay y la de Vince, pero esto no lo quiero hacer mención tan fuertemente, ya que después te involucraras con personas ajenas a las familias, que formarán parte de la historia de las familias, y que podrías controlar, algo que se debe comentar, pero el desarrollo de todos es lo mas humano posible y se desarrolla bien. Es fácil empatizar con tus personajes y también es difícil tomar bando.

Gameplay

No hace falta que te rompas mucho la cabeza para entender el esquema de controles, prácticamente, dada la naturaleza de estos juegos, As Dusk Falls se juega solo. Solo basta con completar una secuencia de botones que se te indicaran en pantalla, como mueve tu dedo o joystick a la izquierda, aprieta una zona de la pantalla, dirigiendo tu cursor allá, etc. Pero no te dejes engañar, el gameplay es simple. Sí, admitámoslo, solo debes hacer una que otra acción indicada en momentos indicados, lo interesante de aquí es que falles o hagas exitosamente la acción impacta mucho en la historia de tus personajes, es decir digamos que durante el robo rompiste algo mientras te escabullías ya que fallaste la secuencia de botones a apretar, pues esto ocasionará que alertes a alguien y te descubra, abriendo otro camino del juego. Aquí cada decisión que tomes y cada acción que hagas impacta mucho en el desarrollo de la historia. Y lo que lo hace mas atractivo es que puedes reemplazar tu control con tu celular (¿Jugaste Erika, para PS4? Pues es la misma idea), pasa usarlo como tu dispositivo de juego, y para serte honesto, se me hizo mas cómodo jugar con mi celular que mi control.

Emparejar tu celular o tablet muy fácil:

Primero debes descargar la app “As Dusk Falls Companion App” a tu Tablet o Smart-Phone. iniciar tu partida Habilitar la conexión para la app (No te preocupes, el mismo juego te preguntará esto) Abrir la aplicación Anotar el código en pantalla.

Y listo, ahora tu controlador, es tu celular. Aquí te dejo los links a las apps: Android y iOS.

Reitero que el gameplay es simple, pero al continuar con la historia no te va a importar. Además, esto no es muy ajeno al gameplay de juegos similares, como “Late Shift” “Erika” y más. Te recomiendo tener papel y lápiz junto a ti en todo momento, ya que habrá situaciones donde se te presenten datos que deberás memorizar. Esto ya depende de ti, y tus aptitudes, pero como estos pasan rápido, y no necesariamente el porque de estos datos aparecerá inmediatamente después, por eso recomiendo que tengas dónde anotarlos.

Otro aspecto a comentar es que al final de cada capitulo el juego te mostrará aspectos de tu personalidad en base a la toma de decisiones durante tu partida, lo cual te hará que te preguntes: ¿Estas afirmaciones decisiones van conmigo?

Tres tiempos muy bien desarrollados

Como ya dije antes, el juego nos presenta una historia contada a través de tres tiempos y es que algo que me impresionó es que al combinar los tres tiempos en un solo capítulo, puede hacerte spoiler la misma naturaleza de esto, pero aquí no. Los flashbacks solo sirven para darte contexto, y además lo mejor es que las decisiones que tomes aquí impactan mucho en los otros dos tiempos y aunque esta toma de decisiones su desenlace o mención aparezca tiempo después, estas no caen en saco roto y sí impactan, haciéndose notar en el momento indicado. Y como ya dije todas las decisiones que tomes en el pasado y presente tienen desenlace en el futuro que determinarán cómo Zoe se ve afectada por los acontecimientos pasados. Y cómo afectó a Jay y compañía en el futuro. No miento cuando digo que cada acción, cada dialogo y decisión cobran mucha fuerza a la hora de construir tu historia. De hecho, si toma una mala decisión y esto ocasiona que maten a un personaje esto repercutirá mucho en el futuro, en especial con Zoe, que vive traumatizada por este evento.

Una trama para maratonear

Como ya dije anteriormente los tiempos están muy bien desarrollados e implementados, pero a esto súmale que la historia es interesante, que te hace preguntarte que mas pasará con los personajes y habrá momentos en los que te mantendrás al filo de tu asiento, también habrá una ocasión donde te advertirá que la historia tiene una parte donde incluirá temas fuertes, como el suicidio, pero esto está bien justificado, no obstante al saltarte la advertencia el juego te preguntará si deseas omitir esta escena, si decides hacerlo obtendrás un desenlace positivo, para el resto de tu historia, yo opté por no omitirla, pero la verdad es que la escena no está muy fuerte, y ser partícipe de este momento es intenso y muy interesante. Por lo que te sugiero no omitirla (claro que si tú tienes tus razones para omitirlas, puedes hacerlo). Pero repito, no es muy fuerte, funciona bien para el desarrollo de los personajes involucrados y dada la naturaleza del juego es presentada muy levemente, pero es intensa en historia, dale una oportunidad a esta escena, vale la pena.

Gráficos

El juego presenta un apartado grafico un tanto extraño, combinando entornos 3D con personajes en 2D estáticos, el estilo grafico parece ser el de una fotografía combinado con un estilo de arte de dibujo, dándole un aspecto de cómic bastante bueno. Los escenarios están bien hechos y las fotografías de los personajes donde se ven bastante bien detallados a pesar de que todo parezca un dibujo, de hecho, aquí tenemos actores reales, así que quizás reconozcas a mas de uno.

Audio

La música va muy bien con el contexto en el que te encuentres, las actuaciones de voz son excelentes y van perfecto con los personajes y los efectos de sonido se escuchan bastante bien. No tengo quejas aquí. Además de que el juego tiene voces y subtítulos en distintos idiomas, estos debes instalarlos por aparte si así lo deseas, pero el juego por default descarga el paquete de textos e idioma de voz acorde al de tu consola, por ejemplo yo tengo mi Xbox en Español latino, así que ese fue el idioma predeterminado, pero yo disfruto mas jugar en Ingles con subtítulos en español, por lo que tuve que bajar el paquete de idioma de voces en ingles, si bien no es muy pesado, toma en cuenta que perderás un poco de tiempo.

Lo malo

Y bien, ahora vámonos con lo malo de este “pelijuego”.

Gráficos

Si, debo contradecirme aquí, y es que el combinar el 3D y 2D y que los personajes sean estáticos, se ven bastante mal, por ejemplo, en una ocasión verás una persecución de autos y este está hecho en 3D, pero los personajes se ven en 2D, y además el auto se mueve, pero los personajes son estáticos y mientras ves un auto en 3D y los personajes en 2D y que no se muevan, pues si, se ve raro. No me mal entiendan te acostumbras a esto y el juego luce bien, pero a veces preferirías que esto no fuera así, haciéndote querer que los personajes no fueran estáticos y estos se movieran, además de que hubo varias ocasiones en las que la calidad del juego se caía, y se caía mal. Yo jugué en Xbox Series X, instalando el juego en mi consola, este error sería entendible si lo jugara en Xcloud, ya que es como si estuviera viendo un video en YouTube o una peli en Netflix y todo estuviera en 4K o 1080p y de repente por x o y, se cayera el juego a 240p. Y reitero, entendería que esto pasara en Xcloud, pero como ya dije el juego estaba instalado, ocupando espacio en mi SSD, no es algo que no se pueda arreglar en un parche, pero si es un tanto molesto si tomamos en cuenta de que estamos tratando con una película interactiva.

Controles, en ocasiones, poco responsivos

Me encontré con varios errores en donde el juego no registraba mis acciones a pesar de hacerlas correctamente y en tiempo. Y esto pone algo de presión al jugador porque las secuencias son por tiempo y si este no registra tus acciones y no tienes tiempo de volverlas a hacer, esto puede impactar negativamente en tu historia.

Multijugador

Esto no es nada malo, de hecho el concepto es muy divertido, y con ello puedes ver el desastre o la genialidad que puedes hacer con las decisiones y acciones con varios jugadores, hasta puedes hacerlo con tus espectadores en Twitch, pero lo malo es que hay errores en los cuales no podrás ingresar gente a tu sala de juego, lo cual es frustrante, yo quería probar esto con un amigo y ver que podíamos lograr, pero este error nos resultó constante tanto a el como a mi y no pudimos jugar juntos, imposibilitándome apreciar este aspecto, el juego cuenta con multijugador local y en línea, supongo que el local funciona mejor, en especial con el vincular los celulares, pero no tuve con quien jugar, así que no puedo comentar mucho al respecto. Al momento de escribir esta reseña se lanzó un comunicado de que el estudio desarrollador, está al tanto de este tema, y están trabajando en ello, así que si quieres probar este aspecto del juego, deberás ser paciente por un poco mas. Puedes realizar la historia con hasta 8 jugadores ya sea en linea o local, ademas de como ya mencioné; hacer partícipes a tus seguidores de Twitch, para que jueguen con tigo y de igual manera el limite son 8 jugadores.

La historia se cae

Esto también es un tanto contradictorio, ya que la trama es buenísima, pero si puedes sentir que la primera parte del juego es la mas fuerte y la segunda la más floja, recalco la historia no deja de ser buena, pero si siente que llegada la segunda mitad del juego ya se siente un poco forzada y se apresura por darte una conclusión. Pero ojo, no por esto se le debe quitar el mérito de que es un buen pelijuego.

¿”As Dusk Falls” vale la pena?

La respuesta es que sí, sí lo vale. A pesar de que el estilo gráfico no sea del agrado de muchos y que un gameplay tan simple, el cual aclaro que no es para nada extraño en esta clase de juegos, a quién sea ajeno, no le va a terminar encantando, pero hay que recalcar que la historia es muy buena, algo que quiero comentarte y que no quería incluir en lo bueno y lo malo ya que es algo en extremo clásico del genero es la duración, la historia se divide en dos partes como ya dije y cada una tiene varios capítulos, los cuales pueden durar de 60 a 70 minutos cada uno, lo normal para algo del genero, por lo que se me hace mas prudente mencionarlo aquí ya que esto es bueno para los fans del genero, pero malo para alguien ajeno, esto ya depende de ti, pero a mi parecer tiene una duración justa. No importa si eres fan o no del genero, de verdad te recomiendo que le des una oportunidad, y cheques esta interesante historia, la cual tiene un buen valor de rejugabilidad, pero también, gracias al árbol de decisiones puedes retomar el juego desde un punto para tomar otra decisión. A Dusk Falls, vale la pena. Felicito a INTERIOR/NIGHT por un primer buen juego.

As Dusk Falls, es exclusivo de las consolas Xbox One y Xbox Series, también disponible en PC, si cuentas con una suscripción a Xbox Gamepass para consola o PC (O Xbox Gamepass Ultimate) puedes probar el juego sin problema alguno, en cambio si decides comprarlo, el juego cuenta con “Smart Delivery” por lo que podrás jugar, sin afectar tu progreso en ambas generaciones ya que puedes usar tu mismo archivo de guardado

