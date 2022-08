Resumen de noticias: Opening Night Live Gamescom 2022

Otro año, otra edición de las conferencias mas fuertes en el mundo de los videojuegos. Aquí te digo qué cosas se vieron en la Gamescom de este año

Después de años de ausencia y un año que ha sido un poco atropellado por los repuntes en Covid y la guerra en Ucrania, tuvimos un pequeño respiro de todo eso que ya tiene bastante estresado al mundo. Los gamers nos dimos cita para uno de los eventos fuertes del año y, con la ausencia de la E3, todos los reflectores se posaron fijos sobre la Opening Night Live y Gamescom 2022, donde se hicieron varios anuncios, unos más sorprendentes que otros. Pero no dejó de ser un evento disfrutable, lleno de muchos juegos. Aquí te traigo los anuncios más relevantes de la Gamescom 2022.

Dune: Awakening

La franquicia de Dune está lista para dar el salto ahora a los videojuegos de parte del estudio “Funcom”, estudio detrás del juego Conan Exiles. Dune será un MMO de supervivencia que se encontrará disponible para la PS5, Xbox Series y PC. El juego aun está en desarrollo y no hay una fecha fija para el estreno del juego, pero si ya quieres aterrizar en Arrakis y comenzar tu aventura, puedes registrarte para una beta que llegará pronto en Steam. Si deseas registrarte, te dejo el link aquí.

Nueva actualización para Age of Empires 4

Age of Empires 4 sigue cosechando éxitos y nuevos jugadores, de hecho, se ha confirmado que pronto llegará una actualización gratuita que agregará nuevas civilizaciones y estará disponible para los poseedores del juego y/o jugadores de PC Gamepass/Xbox Gamepass Ultimate.

Nuevo control para PS5

Sony reveló que una nueva versión del Dual Sense, llamado; DualEdge, será el nuevo control Premium de PS5 el control contará con botones programables, y otros modos de personalización, tal y como el Control Elite de Xbox o los controles que Astro, Ryzen y TurtleBeach (Por mencionar algunos) hacen para las consolas y PC.

Nuevo vistazo a The Callisto Protocol

Durante la conferencia se nos presentó mas de The Callisto Protocol y en esta ocasión pudimos disfrutar del visceral y terrorífico gameplay del nuevo juego de Glen Schofield, Striking Distance y Krafton. En el gameplay vimos combate y la violencia grafica que caracterizó a Dead Space en su momento y que aquí será llevado a otro nivel. No se especificó en qué se capturó el gameplay, solo que fue en hardware de nueva generación.

Recuerda que el juego se lanzará el 2 de diciembre.

Dead Island 2

Sigue vivo y después de prácticamente una generación de consolas en silencio, se confirmó lo que las filtraciones mencionaban, Dead Island 2 continua su desarrollo de la mano de Deepsilver y Dambuster Studios y estará listo para lanzarse el 3 febrero del 2023.

Lies of P

Lies of P Será un juego “Soulslike” basado en Pinocho, este juego tomará la historia del famoso títere y lo convertirá en una historia obscura llena de combates, los cuales prometen ser sumamente memorables, el juego se lanzará para la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series) y PC y será día 1 en gamepass. Aun no hay fecha oficial de lanzamiento, pero llegará en algún punto del próximo año.

Goat Simulator 3

El irreverente y alocado pero divertido juego en donde serás una cabra haciendo todo tipo de locuras está de regreso y durante esta edicion de gamescom, nos trajo un nuevo trailer donde se dejaron ver las alocadas cosas que podremos hacer en este nuevo juego. Goat Simulator 3, llegará a PS4 y 5, Xbox One y Series y PC este 17 de noviembre.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy presentó un nuevo tráiler que deja ver lo que podremos hacer en esta nueva aventura basada en la famosa franquicia de Harry Potter, además se confirmo una edición especial del juego que incluirá varios regalos y entre ellos acceso anticipado de 72 horas al juego.

Lords of the fallen: Dare to Hope

Un juego que pasó un tanto desapercibido durante la generación pasada de consolas, pero aun así cosechó buenas criticas y el cariño de muchos fans, confirma que está de vuelta con una secuela para la nueva generación de consolas y PC, el juego se ubicará 1000 años después de los acontecimientos del primer juego. No se tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que salga en algún punto del 2023.

New tales from the borderlands

Los cazadores de bóvedas están de regreso en una nueva aventura en “New Tales From The Borderlands”. El juego tocara temas de borderlands 1 y 3, pero manteniendo la esencia característica del Spin-Off. El juego se lanzará el próximo 21 de octubre en consolas de nueva y pasada generación y PC.

Everywhere

Everywhere, es la nueva propuesta del ex presidente de Rockstar North, que será desarrollado por el estudio “Build a rocket boy” De acuerdo con lo dicho durante su presentación, Everywhere será un mundo novedoso y fuera de lo convencional pensado para una nueva generación de jugadores. A primera vista, parece que será una plataforma de juego con opciones diversas para todo tipo de experiencias. Queda esperar a conocer más sobre este juego.

Nuevo DLC para Dying Light 2

Aunque esto no fue sorpresa alguna, debido a que ya se había confirmado con anterioridad. En esta ocasión pudimos ver un poco mas de lo que traerá Bloody Ties, la nueva expansión del juego. Este nuevo DLC estará disponible el 21 de octubre para sus versiones de consolas y PC.

Sonic Frontiers

El erizo azul está de regreso en una nueva aventura y de acuerdo con lo visto durante la conferencia, esta será una aventura un tanto diferente. Pudimos ver momentos de drama, lo cual indica que será el juego mas serio que el buen Sonic haya tenido. Así mismo, SEGA ha confirmado que el juego llegará a consolas y PC este 8 de noviembre.

Under the weaves

Under the weaves es un juego que será editado por el estudio Quantic dream y desarrollado por Parallel Studio. El juego pinta para ser una buen juego narrativo que nos llevará a una aventura en las profundidades del mar. Se espera que llegue en algún punto de 2023.

Return to the monkey island

¿Recuerdas el divertido juego Monkey Island? Pues está de vuelta de la mano de Ron Gilbert. Durante la conferencia vimos su nuevo tráiler y la fecha confirmada de lanzamiento que será el 19 de septiembre y llegará a la Nintendo Switch y PC.

Atlas Fallen

Atlas Fallen, será un juego de acción y aventura al estilo de Horizon Zero Dawn y Darksiders, el juego pretende entregar una aventura de gran calidad y divertido para los fans, el juego está siendo desarrollado por el estudio “Deck13″ y será publicado por Focus Home Interactive. Atlas Fallen llegará a PS5, Xbox Series y PC en 2023.

The Outlast Trials

Red barrels nos mostró la nueva interacion de su franquicia Outlast, en donde tendremos el terror característico de la serie y ahora con un toque de acción, el tráiler mostrado nos confirma que habrá pruebas de beta cerrada del juego en el mejor momento posible para jugar un buen juego de terror y se llevarán a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre. El estudio nos sugiere a estar al pendiente de sus redes para más información del juego y cómo inscribirse a las pruebas beta.

Homeworld 3

Homeworld 3, un RTS en el espacio nos confirma su desarrollo y de igual manera nos mostró gameplay de la primera misión del juego, este juego llegará en 2023 en exclusiva para la PC y podrás adquirirlo desde Epic Games Store y Steam.

Hoyoverse

El pequeño y famoso estudio chino miHoyo reveló lo que estará por venir para el aclamado juego “Genshin Impact” y el tráiler Honkai: Star Rail.

High on Life

El juego desarrollado por el creador de Rick & Morty, se ha hecho presente y ahora nos muestra más gameplay en donde vemos una Boss Fight, y la irreverencia y humor que caracterizarán a este nuevo FPS, a pesar de haber sido atrasado en un principio, sus planes de estreno en este octubre siguen en pie y con día 1 en gamepass.

Killer Clowns from outer space

Si, un juego basado en la famosa película ochentera está por llegar y dejarnos sin dormir y aumentar la fobia por los payasos una vez mas, el juego será multijugador y llegará a principios del 2023 para consolas y PC.

Wyrdsong

Veteranos de Bethesda que trabajaron en varios de los mas queridos juegos de Fallout, y The Elder Scrolls se han juntado y han formado un nuevo estudio llamado; “Something Wicked Games” y confirman que se encuentran trabajando en su juego debut, llamado Wyrdsong un ambicioso RPG. Esperemos a tener más información sobre este juego y le deseamos lo mejor a este nuevo estudio, lleno de gente muy talentosa.

Gotham Knights

A pesar de que Warner está pasando por un cambio bastante turbulento y eso involucró la cancelación de una película de DC “Batgirl”, esto parece no haberle afectado al tan esperado Gotham Knights, el cual mostró el tráiler de KnightHood. Recuerda que podrás salvar a Gotham de la corte de los Búhos, el 21 de octubre en Xbox Series, PS5 y PC.

Where winds Meet

Una de las más grandes sorpresas de gamescom fue Where winds meet, un juego de acción y rol que toma inspiración de Ghosts of Tsushima. Y estará ambientado en la China de los 10 imperios.

Otros anuncios

De igual manera y aunque no son videojuegos como tal, MINI anunció una colaboración con The Pokemon Company, para el desarrollo de un nuevo automóvil, el MINI Aceman con temática de Pikachu. Y aunque todos esperábamos que anunciara mas sobre el nuevo juego que está creando de manera exclusiva para Xbox, Hideo Kojima se hizo presente, para anunciar su nuevo podcast en Spotify. El cual contará con varios invitados a lo largo de sus emisiones y se estrenará el 8 de septiembre en la mencionada plataforma.

¿Qué te parecieron los anuncios? ¿Omití alguna noticia que creas importante? Hubo sorpresas que se convirtieron en confirmaciones debido a filtraciones previas, pero aun así pudimos sorprendernos y ver lo que viene para el gaming en lo que queda de este año y lo que vendrá el próximo año, que pinta bueno para los amantes de los videojuegos.

