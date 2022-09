Roberto Cortázar: De las estructuras clásicas a una colección de NFT’s

Roberto Cortázar creó una singular relación de estructuras clásicas y con las evolucionadas formas del lenguaje plástico del siglo XXI.

La tecnología nos está rebasando y superando las expectativas en el arte, tal es el caso de los NFT’s que en estos últimos años están tomando gran relevancia, evolucionando el lenguaje plástico del siglo XXI.

En este mundo, el pintor mexicano Roberto Cortázar presentó su colección de NFT’s con el que busca conjuntar en forma precisa, asertiva y simple el mundo del blockchain y la creación artística.

Al tanto, pudimos platicar con él para indagar un poco sobre la disruptiva colección que tiene sello mexicano, así como de lo que es en sí un NFT: “Yo le explicaba a la gente en general que en realidad se trata de producciones acusmáticas, estamos hablando de que la generación de las composiciones de la obra van a ser en medios electrónicos”.

“Todo tu material con el que vas a construir una obra de arte es visual, en un NFT es un material que surge desde lo electrónico, no desde lo acústico”, explicó sobre el concepto de los NFT’s.

“Esta es una larga historia, de alguna manera el arte en medios electrónicos se produce en los últimos 100 años, yo creo que las investigaciones de música electrónica, hablando de la música clásica contemporánea, empezaron por ahí de los años 30 y tuvieron un auge durante los 50, lo primero que debemos ver es que estamos generando obra con medios electrónicos, ese es el punto técnico”, señaló.

Sobre su primer encuentro con los medios electrónicos: “Con los blockchains yo trabajé la primera vez en mi vida con un dibujo electrónico porque mi formación es muy clásica yo estudio en nuestro país, México es una potencia productora en artes visuales”.

Roberto Cortázar y los NFT’s

Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, Roberto Cortázar nos contó que después de estudiar en diversas áreas de producción de artes visuales clásicas desde el muralista clásico mexicano, el modernismo clásico del siglo XX así como el neoclasisismo del siglo XIX:

“Un día en un centro de postproducción de una televisora muy grande en México, me llamaron por el año 85 para que probara una serie de elementos de tecnología de postproducción, no tenía ni la menor idea de cómo aplicarlos y fue fascinante porque resulta que un Photoshop o un InDesign era dentro de un display, dentro de una habitación con tres metros de fondo, cuatro de ancho y cinco metros de alto”, comentó.

Roberto Cortazar comenzó con las estructuras clásicas: “En resumen, el NFT, el blockchain hace un par de años fue un milagro, el segundo porque el primero fue dibujar electrónicamente en mi propio estudio pero el segundo es que tenías la posibilidad de propiedad privada dentro el metaverso, ese es el blockchain”.

“Yo tenía cientos de estudios, bocetos, reflexiones digitalmente porque la digitalización era muy rápida para registrar porciones neurológicas que también son electrónicas porque las neuronas también se comunican igual que los ordenadores pero no la podía mostrar porque automáticamente no son propias, no tienen una firma, una pintura la realizo, la hago, la firmo e indiscutiblemente es mía”, recordó.

“Por lo tanto el gran lío que teníamos en la web del metatarso es que no tenías autoría y el blockchain medio le dio la autoría y le dio la oportunidad al espectador de ser un coleccionista privado tuyo. Lo que realmente importa en el NFT es que cualquier persona por 5 dólares pueda tener una obra, ya si esa obra se vendió o creció el precio es algo que no nos importa porque nosotros estamos en el mundo de la generación de ideas”, puntualizó.

¿Cómo fue el acercamiento de Roberto Cortázar a los NFT’s?

Al tanto de su colección de NFT’s, Roberto Cortázar mencionó: Esta colección de piezas son las primeras que estamos convirtiendo en blockchain, no son los primeros dibujos digitales que genero, en realidad es una colección muy larga y grande de obras digitales. En arte tu trabajas en forma de series, cuando uno va trabajando una obra, generalmente la va trabajando en forma de serie, en este caso es la autorreferencia”.

Señaló: “Cuando tú en una obra de arte trabajas una figura humana, el fenómeno es distinto a cuando trabajas una extracción donde no hay figuras reconocibles. Cuando tu pones un elemento humano tienes realmente una referencia de ti mismo inmediata, el cuadro va a funcionar como espejo por eso la primera parte la hicimos a partir de lo que son los estudios anatómicos, cómo funciona la maquina anatómica humana y cuáles son sus resultados”.

“La maquina humana es interesantísima porque tiene una referencia automática en su ingeniería anatómica tiene una referencia con mundos emocionales o de percepción que son distintas, si tu piensas en la piel, la piel te va a referir a otro contexto”, agregó.

La colección de NFT’s de Roberto Cortázar está dividida en tres composiciones: sistema circulatorio, sistema linfático y sistema nervioso.

“En el caso del sistema circulatorio es fascinante descubrir al personaje expresionista que por lo demás está editada en el ritmo de diástole y sístole. En ese punto medular del valor de la obra que también la hace única”, explicó.

El ritmo con el que la obra se desarrolla sigue los parámetros del ritmo cardíaco humano y de la irrigación sanguínea a lo largo del cuerpo. Su naturaleza corresponde a la estética del neoexpresionismo retomando el dibujo de Matisse enfatizando el lirismo de Emil Nolde o José Clemente Orozco y subrayando la fluidez lineal de Picasso, resulta especialmente interesante, que sus líneas y pinceladas fluyen como fluye el sistema circulatorio.

Sobre el tiempo que conllevó, mencionó: “El tiempo de producción está ligado a un elemento concreto como es que la pintura se seque y una vez seca cambia el tono, hablando de una pintura clásica. En lo digital es con base al tiempo, tú haces un trazo y lo que tardas en empezarlo y terminarlo, no hay proceso de secado, la realización de un cuadro digital básicamente tiene como factor importante que te vuelve en segundo lo que en un pintura clásica son horas”.

En lo digital: “Estas más preocupado en el desarrollo de ideas que en la resolución formal que ya está dada, nosotros preferimos trabajarlo por sus complejidades de la idea y de la forma, decidimos trabajar cada obra a mano. Una de las cosas complicadas y que sí te llevan más tiempo en el mundo de lo digital es la realización de programas para que pueda correr la obra en esos programas; la limitación es que es muy caro, por lo tanto los programas no son tantos y no son tan comerciales”.

Así como comentó: “El espectador va a poder percibir el carácter simbólico de qué significa sistema musculatorio, significa dinámica, fuerza, movimiento, identidad. Gracias a estas milagrosas tecnologías, el espectador lo va percibir en segundos como una especie de invitación a disfrutar la belleza de los colores en un screen o los contenidos del movimiento en un dibujo, cómo se hace el dibujo”.

“La idea es que venga el espectador y que sea participe co-creativo”, concluyó. Esta colección refiere a los estudios anatómicos del Renacimiento, como las disecciones de Da Vinci o los grabados en buril de Vesalius humanis corporis fabrica. Para más información puedes visitar la página oficial de Roberto Cortazar.

