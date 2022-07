Stray: Si amas los gatos, amarás este juego

¿Quién iba a pensar que un simple juego de un gatito causaría tanto impacto en la comunidad gamer?

Después de una temporada caótica en cuestiones sociales, y medioambientales que afectan a la población mundial, qué mejor manera de escapar unos momentos de la realidad con un relajante y divertido videojuego. En esta ocasión te traigo la reseña de “Stray”, un divertido juego de exploración, puzles y sigilo. ¿Quieres Saber si vale la pena? Pues presiona círculo para Meow y sigue leyendo para enterarte.

Stray donde la simplicidad y la diversión se encuentran

Stray a simple vista puede parecerte algo raro y un tanto absurdo, ya que no es muy usual que digamos el ponernos en las patitas de un gatito y vivir sus aventuras. Pero déjame decirte que es algo divertido y enternecedor. Este podrá ser un juego bastante sencillo, pero muy divertido. Amarás cada minuto que estés jugándolo. Así que procederé a explicarte lo bueno y lo malo que este juego ofrece.

Lo bueno:

Historia

Si bien aquí la historia es bastante simple y hasta cierto punto puede llegar a ser predecible. Esto no es del todo malo, ya que es un juego pensado para todo miembro de la familia pueda entrar y divertirse sin preocuparse mucho por no entender la historia.

En Stray, nos pondremos en las patitas de un gatito, el cual, por una razón, se vio separado de su grupo y ahora está perdido en una ciudad de estilo cyberpunk, la cual está habitada por robots, y es bastante vistosa por sus brillantes anuncios neón. Una vez aquí tu labor será descubrir los misterios de esta ciudad y cómo regresar con los tuyos. Pero no estás solo, un pequeño drone, llamado B12.

Gráficos:

Tuve la oportunidad de jugar Stray en un PS4 (Slim) y me llevé una grata sorpresa, ya que el juego luce y corre bastante bien, para no quedarme con la duda consulté el canal de YouTube “El analista de bits” para ver una comparativa de este apartado del juego y déjame decirte que aparte de confirmar lo que yo ya sabia, es que el juego si bien no es la versión mas “vistosa” por así decirlo, comparado con las otras versiones que aparecen en el video (PC,Steam Deck,PS4,PS4Pro y PS5 son las versiones comparadas) esta versión no le pide nada a las sus versiones mas poderosas, y sí.

Obvio las demás le ganan, pero solo por pequeños detalles que la verdad no son la gran cosa, sí hacen que el juego se vea mejor, pero no cambia o arruina la experiencia. El juego corre como mantequilla a una resolución sorprendentemente estable a 1080p y 30FPS, no experimenté bajones de resolución o trabas durante mi experiencia de juego, a pesar de que hay momentos en que la pantalla se llena de elementos y si los llegó a haber me fueron totalmente imperceptibles. En verdad aplaudo a Annapurna Interactive por este logro, ya que por lo menos en consolas y en especial PS4 que fue donde jugué tuve una experiencia totalmente placentera, sin tirones ni nada. Un gran punto a favor.

Si vas a jugar Stray en un PS4 quédate totalmente tranquilo, el juego es un deleite en esta consola.

Música:

Aquí las melodías épicas y súper ruidosas y dramáticas, brillan por su ausencia, teniendo en cambio un soundtrack mas tranquilo que acompañan tu exploración y los momentos de misterio que rodean al juego pero que entonan bastante bien con el juego y hacen de esta una experiencia mucho mas tranquila y llevadera.

Exploración y acertijos:

Podemos explorar muchas áreas del juego y hacerlo desde el punto de vista de un gatito es totalmente placentero y los acertijos no son lo más difíciles, pero entretienen. Lo que mas resalta en la exploración son los robots, ya que muchos parecen ser muy interesantes y te revelan información sobre su vida en esta ciudad, además de que puedes explorar y encontrar coleccionables que te revelaran mas información sobre el mundo en el que nuestro gatito se encuentra.

Físicas impresionantes y gatitos bien detallados

Otra cosa que le aplaudo a este juego es que a pesar de que es algo bastante simple, Annapurna logró capturar la esencia de los gatos, su personalidad y sus movimientos, haciendo que cada aspecto del gato se vea tierna, cada que persigue un pequeño insecto, duerme, o rasca muebles, se ven y se sienten como si viéramos a un gatito real, sus maullidos también suenan bastante reales (quizás por esto los gatos se sientan atraídos a ver el juego) se nota que el estudio se tomó su tiempo para hacer que el gatito se viera y sintiera bastante real.

Lo malo:

Como no todo podía ser felicidad, hay algunos aspectos negativos, si bien no son tantos, y no arruinan tu experiencia, hay que tomarlos a consideración.

Duración

Stray puedes acabarlo en una sentada de seis horas. Aproximadamente, admito que pasé el juego sin completar el 100% ósea que hubo coleccionables que no encontré, así que si te dedicas a explorar bien el mundo de Stray, y te pones a buscar los coleccionables, puedes sacarle unas horas extras al juego, pero si te vas a echar solamente la historia, unas 6 horas mas o menos son necesarias para completar la campaña del juego.

Bugs

Aquí si me topé con varios, uno que rompió un poco mi experiencia, no la arruina del todo, pero si es molesto, es que, al momento de interactuar con un objeto necesario para poder continuar, este se ocultaba dentro de algún objeto del mapa, como un mueble, una pila de objetos, etc. Esto se solucionaba con el simple hecho de reiniciar el checkpoint, pero esto puede resultar molesto, ya que al menos a mi me ocurrió varias veces.

Otro problema que me ocurrió es que, por el ángulo de la cámara, varios diálogos se ocultaban, esto era fácil de solucionar, solo debías de mover el joystick y listo, pero al igual que el bug anteriormente mencionado, es recurrente, y si bien es en extremo sencillo arreglarlo por ti mismo, a veces puede ser un fastidio, pero lo bueno es que los cuadros de dialogo tu los haces avanzar, así que no te preocupes, no te perderás ningún dialogo por esto.

Y por ultimo, me encontré con bugs donde el gatito podría atorarse en zonas del entorno, haciendo que este se deformara y parpadeara, fue solo en muy determinadas áreas y no fue muy recurrente como los otros, pero a veces era molesto porque me impedía avanzar hasta que se corrigiera el error, o algo. Aunque admito que a veces esto era bastante gracioso de ver.

Los objetos clave se anuncian: si bien este es un aspecto entendible, ya que el juego no pretende ser difícil, el juego te mete a locaciones donde es necesario encontrar objetos para recoger o interactuar y resolver un puzzle para poder avanzar, no necesitas quebrarte mucho la cabeza, solo muévete por ahí y espera a que el icono del botón de acción aparesca, con ello podrás continuar fácilmente, si bien como ya menciono no es un aspecto que sea de mucha importancia, si rompe un poquito la experiencia de la resolución de acertijos y exploración.

¿Stray vale la pena?

Sí, totalmente. Stray promete ser una experiencia fácil y divertida. Apta para que todo publico pueda disfrutar del juego, Stray también demuestra que los juegos sencillos, pueden ser muy divertidos y entretenidos, en verdad vale la pena. Actualmente puedes obtener Stray para PC, PS4, PS5 y próximamente para consolas Xbox. A un precio de $30USD en PlayStation y $299 en Steam.





