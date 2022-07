Summer Game Fest: La E3 que no fue E3

Geoff Keighley con su evento “Summer Game Fest” nos dio un buen evento a falta de E3

Eventos que emocionen a los Gamers hay varios, pero ninguno como el E3, la convención de videojuegos por excelencia donde las principales desarrolladoras asisten para mostrar sus nuevos lanzamientos e inclusive dar a los asistentes al evento, pequeñas pruebas de los juegos con “Stands” súper llamativos.

Pero desafortunadamente, gracias a la pandemia ocasionada por el COVID-19 este evento se convirtió en algo virtual para después cancelarse. Aunque se prometió que el próximo año sí habrá E3. Este año tuvimos al conocido “Geoff Keighley” con su evento “Summer Game Fest” para suplir al E3 del 2022, en el cual los desarrolladores y fans nos dimos cita para conocer lo mejor que se estrenará este año y lo que vendrá a futuro. Y si no pudiste ver las múltiples conferencias o te gustaría revivir lo mejor de este evento, aquí te traigo un Top 10 de los mejores anuncios del “Summer Game Fest 2022″

No. 1; The Callisto Protocol

The Callisto Protocol es un juego de Shooter y Survival-Horror en tercera persona. Desarrollado por el nuevo estudio “Striking Distance Studios” encabezado por Glen Schofield, quien anteriormente estuviera en el desarrollo de Dead Space y posteriormente estuvo a la cabeza del estudio “Sledgehammer Games” en los cuales participó en el desarrollo de Call of Duty: Advanced Warfare y WWII.

The Callisto Protocol, promete una ambientación similar a la que Dead Space nos brindó hace ya varios años, con una Historia de terror y ciencia ficción bastante brutal y explícita. Glen, nos confirma que en este juego cada disparo y cada desmembramiento efectuado será único. Sólo se han liberado 2 trailers para dejarnos esperando este juego y prometen mostrarnos más de este juego en el futuro. Hasta entonces debemos sentarnos y esperar paciente o impacientemente por este juego que promete mucho.

The Callisto Protocol estará disponible en: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 y Playstation 5. Y contará con 2 ediciones; La edición Estándar y La edición Deluxe. Con una fecha de lanzamiento estimada en 1/12/2022. Ya puedes hacer la preventa de este juego para tu plataforma favorita si así lo deseas.

No. 2; Call of Duty: Modern Warfare II

Estamos por llegar a esa época del año donde tendremos en nuestras manos un nuevo Call of Duty. Este juego será una secuela directa de “Call of Duty: Modern Warfare” juego reboot de la saga original de Modern Warfare, ubicada unos pocos años después de la entrega del mencionado juego. En esta ocasión, Infinity Ward nos presentó gameplay de aproximadamente 10 minutos de la misión “Black Water” en donde nos pondremos en la piel de Jonh “Soap” McTavish una vez más (o por primera vez en este reboot) y en compañía de Ghost y el resto de la “Task Force 141″ para hacer una incursión en una estación petrolífera en medio del océano para detener los planes de “Al-Qatala” la facción rival que enfrentamos en el juego pasado de Modern Warfare. También se confirma que a pesar de que Activision/Blizzard esta siendo adquirida por Microsoft, se respetará el acuerdo ya establecido con Sony, por lo que ellos tendrán la publicidad del juego y posiblemente ciertas exclusividades como lo hemos estado viendo en años anteriores. Sin embargo, seguirá siendo multiplataforma. Recuerda también que de parte de Activision se ha mencionado que este Call of Duty seria el último en 2 años, ya que han cambiado el ciclo de desarrollo anual a uno más espaciado para mejorar la calidad de los mismos. También se confirma lo que se venía como rumor desde hace tiempo y es que los 9 estudios que actualmente son propiedad de Activision están apoyando a Infinity Ward en el desarrollo. También se ha dado el rumor de que este titulo se venderá para PC también en “Steam” después de varios años de solamente venderse por “Battle.net” pero esta información está por confirmarse.

Call of Duty: Modern Warfare II. Estará disponible en: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 y Playstation 5. Contará con 2 ediciones las cuales son: Edición “Cross-Gen Bundle” y “The Vault Edition” la última traerá el contenido de la edición Cross-Gen y algunos agregados más. La fecha de lanzamiento del juego es 28/10/2022.

No. 3; Persona en Xbox

Durante la conferencia de Xbox, el querido “Phill Spencer” CEO de Xbox, salió a hablar para dar varios anuncios entre ellos que Xbox a formado una alianza con el estudio desarrollador japones propiedad de SEGA “Atlus” y se a confirmado que 3 titulos de Persona, siendo “Persona 5 Royal, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable” llegarán a Xbox One y a Xbox Series X/S siendo Persona 5 Royal el primero en llegar este 21 de octubre. El juego no solo contará con mejoras gráficas para las consolas Xbox Series, sino que también llegaran con textos en español y no solo eso, también se confirmo que estará el desde el día 1 en GamePass. Aun no se sabe cuando llegarán los otros dos títulos de Persona, si también incluirán textos al español, dia 1 en gamepass, pero se estima de que lleguen a principios de 2023. Si no conoces La saga Persona, esta es una saga de RPG Japones, y como ya dije es desarrollado por Atlus, quienes nos han dado grandes títulos como Catherine y Shin Megami Tensei, de esta ultima es de la cual se deriva la saga de Persona. La saga Persona es de temática de fantasía utilizando temas como los dioses arcanos, el metaverso y el misticismo, cuyo objetivo es entrar al metaverso y estando en el entrar a la mente de las personas Malvadas para “Robarles” su posesión mas preciada y con esto tengan un cambio de mentalidad con el cual mejoren su actitud y el curso de sus vidas. Persona hace uso de combate por turnos en el cual enfrentaras a demonios, también cuenta con un pequeño mundo abierto en el cual exploraras la ciudad de Tokio y a parte de realizar tus incursiones al metaverso, podrás realizar actividades de la vida diaria de un joven estudiante al cual encarnaremos y estas enriquecerán a tu personaje y te permitirán formar vínculos con tus compañeros de equipo. Si aun no lo haz hecho te recomiendo que le des una probada a estos juegos los cuales son muy divertidos e interesantes que te dejaran enganchado y te darán aproximadamente 100 horas de diversión.

Persona 5 Royal o Persona 5R, es una expansión del juego base “Persona 5″ en la versión encontraremos nuevos Palacios (Que es la mente de los villanos) mas áreas de Tokio para explorar, así como nuevas actividades a realizar y un nuevo personaje jugable llamada “Kazumi”.

Persona 5R, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable, actualmente se encuentran disponibles en Playstation 4 (La versión base de Persona 5 también la puedes encontrar en Playstation 3) y en Steam para PC. De momento una opción de preventa o de precarga para usuarios gamepass no se encuentra disponible, pero les traeremos la información correspondiente en cuanto Atlus o Xbox den un anuncio oficial.

No. 4; Kojima Productions en Xbox





Otro de los bombazos de la conferencia de Xbox, y que también dio a conocer Phill Spencer en persona, es que Kojima Productions, se unió con Xbox para hacer un juego exclusivo para la plataforma. El gran Hideo Kojima en un video, confirmó que están trabajando en un titulo exclusivo para xbox y aprovechará todo el poder de la nube de Xbox para entregar un juego increíble, no se brindó más información al respecto pero no podemos esperar para saber más sobre el proyecto, según rumores y filtraciones, podría tratarse de “Overdose” un supuesto juego de terror y nueva IP de Kojima Productions y Xbox.

No. 5; Resident Evil 4 Remake





El anuncio más grande, (Que ni tanto por todas las filtraciones) fue la confirmación de Resident Evil 4 Remake. Juego que polarizó a la comunidad, ya que aunque muchos al verlo creemos que será un gran juego y una nueva forma para ver la historia de la entrega original, otros creían que aun es muy pronto para un remake del juego y más porque es uno de los favoritos y los mejores Resident Evil, sin contar también que muchos fanáticos (yo incluido) esperamos un remake de Resident Evil: Code Veronica X (también a cargo de la actriz y modelo Ella Freya quien interpretará a Ashley Graham). El se ve prometedor, está confirmado que correrá a 2 modos gráficos; los clásicos de “calidad y rendimiento”, en el primero podremos jugar el juego a 4K 60 fps y en el segundo sacrificando la resolución para jugar a 1080p pero con una taza de hasta 120fps. Ambos modos con la opción de Ray Tracing y HDR10.

Tiene una fecha de lanzamiento del 26/03/2023 pero sin ediciones o preventas confirmadas de momento. ¿Ya estas listo para ver a “Los Iluminados” y sobre todo a los “Regeneradores” una vez mas y en 4K?

No. 6 Street Fighter 6





Otra de las sorpresas que nos dio CAPCOM en este Summer Game Fest, fue la revelación de “Street Fighter 6″, la famosa saga de peleas está de regreso y esta vez no será exclusiva de Playstation 5 como lo fue su predecesor.

CAPCOM aprendió de los bastos errores que cometió con la entrega pasada, y promete no repetir la historia, brindándonos un modo historia, diversos escenarios y peleadores al momento del lanzamiento, cosa que no vimos en Street Fighter 5. El juego estará corriendo con el RE Engine, que mencioné anteriormente, contando con gráficos mejorados y físicas especialmente refinadas para las peleas y movimientos especiales de los peleadores, tiene hasta ahora confirmados 3 modos de juego los cuales son “Fighting ground, Battle hub y World Tour” y los personajes más queridos de la saga como Chun-Li, Ryu, Guille y más regresando para asestar grandes cadenas de combos. El juego de momento no cuenta con fecha de salida, se confirmó que saldrá en algún punto de 2023 para la pasada y actual generación de consolas y PC.

No. 7; Nuevo contenido de Resident Evil 8; Village





CAPCOM confirmo nuevo contenido para Resident Evil 8: Village, contaremos con nuevos personajes para el modo mercenarios, los cuales son; “Lady Dimitrescu, Heisenberg y el gran Chris Redfield”, también un modo en tercera persona para el juego. Lo más destacado fue la expansión de historia llamada “Shadows of Rose”. En esta expansión controlaremos a “Rose Winters” la querida hija de “Ethan Winters” Los eventos del juego tendrán lugar varios años después de los eventos de Village. La expansión promete contarnos más sobre Rose y sobre los personajes que vimos en la historia de Ethan como “The Duke” y también se confirma que tendrá una dificultad mayor a la del juego base. El DLC y lo ya mencionado serán parte del DLC titulado “Winters Expansion” que se venderá por separado o también se incluirá en la nueva y confirmada “Gold Edition” de Resident Evil: Village. Su fecha de lanzamiento está confirmada para el 28 de octubre del presente año, para todas las plataformas donde Village esté disponible actualmente.

No. 8 Versiones de nueva generación para Resident Evil 2 y 3 Remake y Resident Evil 7: Biohazard





¡Nunca es suficiente de Resident Evil! Durante la conferencia de CAPCOM confirmaron que Resident Evil 2 y 3 Remake y Resident Evil 7: Biohazard cuentan con versiones para la actual generación. Entre las mejoras incluyen los modos gráficos de rendimiento y calidad, Ray tracing y la opción de llegar hasta los 120fps. Si cuentas con estos juegos ya sea en físico o digital, y tienes una consola de nueva generación o una PC monstruosa, ya puedes disfrutar de estas mejoras de forma gratuita, si ya tienes los juegos o alguno de ellos instalado, sólo será cuestión de que actualices tu juego.

No. 9 Final Fantasy XVI





Por fin, después de mucho silencio se mostró mas de la dieciseisava entrega de Final Fantasy. Aunque no se dijo mucho, se confirmó que el desarrollo va bastante bien y espera ver la luz durante el verano de 2023. Debutando primero en Playstation 5 y PC, y posteriormente llegando a consolas Xbox Series. SquareEnix promete que este juego será épico.

No. 10: The last of Us: Parte 1





No sólo nunca es suficiente de Resident Evil, pasa lo mismo con The Last Of Us. Volveremos a encarnar a Joel para llevar a Ellie a con las luciérnagas para encontrar una posible cura a los horrores del mundo. Aunque el juego ya contaba anteriormente con una versión remasterizada, esta revisión del juego incluye mejoras gráficas totales, nuevas texturas, modelado de personajes mejorado, Ray tracing y mejoras para aprovechar el nuevo “Dualsense” el control de la Playstation 5, cabe recalcar que si cuentas con alguna de las versiones anteriores de este juego, no podrás actualizar a la nueva versión. Sus precios confirmados son de $69.99USD y $79.99USD según la versión y tiene una fecha confirmada para el 02/09/22.

