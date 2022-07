Talasofobia: El miedo que abunda en TikTok a las profundidades del mar abierto

No es solo miedo al agua: es el temor a lo que pueda esconderse en ella.

Si alguna vez viste ‘Tiburón’, la película de 1975 y sus secuelas, probablemente no volviste a ver el mar de la misma forma. La idea de nadar en el océano, sabiendo que en sus profundidades se esconden criaturas peligrosas, gigantescas o ambas, es aterradora para muchos. Puede que en las tranquilas aguas de Acapulco no haya megalodontes ni monstruos acuáticos, pero nada te asegura que no llegará un tiburón como los de Steven Spielberg a morderte los pies. Si a ti también te horroriza la idea, seguramente tienes talasofobia: un miedo del que se habla bastante en TikTok.

En Wikipedia, la talasofobia se describe como “el miedo intenso y persistente a cuerpos de agua profundos como el mar, océanos, piscinas o lagos. Aunque están relacionadas, no debe confundirse con la acuafobia, que es el miedo al agua por sí misma”. Así, la talasofobia no es el simple temor al agua, sino al agua en grandes cantidades y lo que podría encontrarse en ella. En el siguiente TikTok de @afroditi.pdt, por ejemplo, ella enlista lo que la gente cree cuando dice que tiene talasofobia y lo que realmente le asusta:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En el siguiente video hay más imágenes que sirven de ejemplo de situaciones que provocan ese miedo intenso en algunas personas. La mayoría son ilustraciones, pero no está de más aconsejarte que, si tú también tienes talasofobia, procedas con cuidado:

Y, finalmente, un video que muestra que la talasofobia no es exclusiva del mar. La alberca más profunda del mundo, que se encuentra en Dubai, alcanza los 60 metros y no es apta para talasofóbicos (la música tétrica de Colm R. McGuinness tampoco ayuda, es cierto):

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte