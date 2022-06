Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: ¡Un atracón de nostalgia!

Los 4 hermanos come pizza favoritos están de regreso en un espectacular juego que recuerda a sus primeros juegos.

Los Beat ‘em up y los juegos en “pixel art” están de regreso. Después de haber contemplado el buen regreso de Street’s of Rage con una cuarta entrega, las 4 tortugas favoritas de muchos están de regreso al mundo de los videojuegos después de mucho tiempo de no tener un videojuego propio. Si bien, tuvieron una breve aparición en Injustice 2 como personajes jugables se les extrañaba en el mundo de los videojuegos.

Pero, ¿es un buen juego?, ¿vale la pena jugarlo? ¿O será uno más del montón? Pues en esta pequeña reseña te diré si vale la pena.

De qué va Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Sin hacerte mucho spoiler, esta es una clásica historia de las Tortugas Ninja, el malvado Shredder y sus secuaces están de vuelta para apoderarse de Nueva York y derrotar a las tortugas de una vez por todas para que el Clan del Pie, puedan apoderarse del mundo de una vez por todas.

En el cual, los 4 hermanos, ahora con la ayuda de su fiel y querido padre y maestro “Splinter” la bella “Abril O’Neal” y el carismático “Casey Jones” lucharan juntos para derrotar a los emblemáticos enemigos de esta franquicia como el ya mencionado Shredder, a los alienígenas Krang, Bebop, Rocksteady, y muchos mas.

Si fuiste contemporáneo de las primeras caricaturas o los videojuegos de la Nintendo o si como yo, tuviste la oportunidad de jugarlos de pequeño a pesar de no haber sido contemporáneo, créeme cuando te digo que este juego te hará sentir como en casa, realmente puedes sentir la nostalgia desde que inicias el juego. Pero ahora sí, vamos con lo bueno y lo malo que tiene este nuevo videojuego.

Lo bueno:

Estilo gráfico:

TMNT: Shredder’s Revenge es un juego que emula a la perfección un estilo gráfico “pixel art” haciendo alusión a los juegos de la NES y sus contemporáneos, pero mas que nada a los juegos de TMNT de hace más o menos 30 décadas. Y no solo eso, la apariencia de los personajes son exactamente iguales a los de las caricaturas de antaño, con Abril luciendo un cabello corto y esponjado, su clásico traje amarillo con blanco, las tortugas con ese característico verde claro, en fin, todo se ve y se siente como en aquellas épocas y ademas también se escucha, lo cual me lleva al siguiente punto.

Audio:

Como ya mencioné en el punto anterior se ve, se siente y se escucha como un juego de principios de los 90, cuando las tortugas y sus juegos estaban en su pleno apogeo en la NES. En el apartado sonoro podemos escuchar esos pequeños efectos sonoros característicos de un juego del genero y en la música podremos escuchar muchos sintetizadores los cuales de verdad nos hacen creer que este no es un juego actual. Es un gran punto a favor que tiene el juego, cada golpe, salto, derribo, objeto, reacción, todo esta perfectamente acomodado y le dan mucha personalidad al juego.





Humor:

Desde el apartado gráfico y sonoro, le da un gran humor que refleja el característico humor de esta franquicia, pero también hay que destacar que la vestimenta, algunos “react” en el audio, movimientos, le dan un toque personal a cada personaje jugable y a los NPC.

Algunas veces que durante un buen escenario lleno de muchos enemigos al irlos golpeando estos reaccionan de tal manera que genuinamente me sacaron una que otra risa. Es cierto, algunos chistes que puedes ver en las pequeñas escenas estén mejor en ingles. También tengo que mencionar que los jefes tienen una forma muy característica de hacer sus ataques especiales, lo cual hacen lucir mucho su humor y dan un toque especial a las peleas contra ellos.





Modos de juego:

El juego nos presenta 2 modos de juego para poder disfrutar: El modo Historia y el modo Arcade, si bien lo que verás en ambos es prácticamente lo mismo, cada modalidad tiene características que los hacen únicos y que cambian la manera en que los disfrutas.

En el modo historia debes ir recorriendo los niveles uno a uno, en cada nivel podrás ir descubriendo a personajes secretos los cuales te darán misiones secundarias para enriquecer tus partidas con objetivos como encontrar cierto objeto en un nivel especifico, vencer enemigos de cierta forma, pasar un nivel sin recibir daño alguno otros. Además, cada personaje tiene progresión, con lo cual desbloquearás atributos como aumentos de vida.

El modo Arcade se siente más como un modo competitivo para hacer “SpeedRun” o algo por el estilo ya que muchos puntos del modo historia no están aquí, como por ejemplo la progresión de personajes, todos los niveles estarán desbloqueados y al final podrás encontrarte con una tabla de puntuación en la cual verás las puntuaciones de tus amigos y jugadores alrededor del mundo lo cual puede motivarte a darte una pasada más y vencer tantas puntuaciones quieras, entre otras diferencias que no haré mención para no quemarte todo lo que ofrece el juego.

Balance de personajes

El juego tiene un buen balance para tus personajes y para los enemigos, por ejemplo; Abril es la mas rápida para ejecutar sus ataques, pero no es la más fuerte. Rafa y Mike tienen ataques fuertes, pero sacrifican distancia, Donatello tiene buena distancia de ataque, pero es lento. Splinter tiene los ataques mas poderosos, pero sacrificando velocidad y rango, y Leonardo es el mas balanceado de todos, ideal para jugadores primerizos en el genero, y Casey es un caso especial, ya que es como una combinación de Donnie y Leo, ya que tiene el balance de Leo, pero un rango parecido al de Donnie, este personaje no estará disponible de inicio, tendrás que desbloquearlo conforme avances en el juego.

Los enemigos cambian su salud y daño dependiendo del nivel de dificultad en la que estes jugando y cuántos jugadores estén en la partida, esto aplica para los enemigos normales hasta los subjefes y jefes. El juego tiene un total de 7 personajes jugables, como ya comenté de inicio tendrás disponible a las 4 tortugas, a Abril y al maestro Splinter, siendo Casey el personaje especial a desbloquear.

Multijugador

El juego cuenta con 2 opciones multijugador, local y en línea, esto es algo que se agradece totalmente ya que no importa si no tienes a alguien que esté contigo en casa, puedes tener a alguien conectado en linea para jugar.

El juego te permitirá jugar con hasta 6 jugadores al mismo tiempo, lo que lo hace más entretenido puesto que puedes hacer ataques combinados, los cuales se ven bastante bien. Además, el juego desde su día de lanzamiento está totalmente disponible para los usuarios de Xbox Gamepass, así que no dudes en avisarle a tus amigos acreedores del servicio para que jueguen todos juntos.

Lo malo

Antes de empezar con este apartado, quiero mencionar que no todo lo que voy a describir aquí es necesariamente malo, pero son aspectos que a las personas que son totalmente ajenas a los juegos Beat em’ up pueden ver como desventajas. Me refiero a los aspectos clásicos en juegos del género. Si no te molestan porque eres fan del genero o algo, créeme no miento cuando dije que este juego te hará sentir como en casa.





Variedad de enemigos

Los enemigos que más predominan son los ninjas del clan del pie, en especial durante los primeros 5 niveles. Después eso cambiará, pero puede sentirse algo monótono. Caso común en los Beat em’ up. Sin embargo, aunque ya los conozcas, suelen cambiar un poquito dependiendo de la zona en la que te encuentres.

Zonas atascadas de enemigos:

Algunas zonas que se atascaran de enemigos (Otro aspecto clásico de los beat em’ up), dichas zonas son donde el juego piensa que tienes las habilidades especiales cargadas al máximo y si no las tienes, puedes frustrarte un poco, si bien esto no es algo necesariamente malo, puede ser un poco frustrante, por lo que recomiendo no abusar de las habilidades.





Pantallas negras:

Esto no me ocurrió siempre, pero algunas veces que al iniciar el juego, se quedaba en una pantalla negra y no avanzaba, haciéndome reiniciar el juego. Me ocurrió en una Xbox Series X, que fue donde jugué.

Trabas

Un amigo que jugaba en un Nintendo Switch me comentó que en las zonas donde había muchos enemigos y objetos en pantalla el juego se trababa un poco, lo cual no le permitía mover a su personaje apropiadamente. Su consola es una Nintendo Switch v1.1 y lo jugó mientras estaba conectado en el Dock, lo cual hace suponer que puede ser igual o peor en modo portátil o para una Switch Lite. Desconozco si también pase en la versión OLED. Pero no te apures, seguramente el estudio desarrollador esta al tanto y con un parche se corrija este error en algún momento.





Tiempo de juego

Otro aspecto clásico del genero, pero es necesario comentarlo.

El juego cuenta con una cantidad de niveles competente para el género: unos 16.

Son breves y no tardarás mucho en terminarlos. Claro que influye la dificultad y la cantidad de jugadores, pero sin duda, en una buena sentada de unas horas, puedes ver los créditos finales. Pero como comenté el juego te da razones para rejugarlo.

Conclusiones

TMNT Schredders Revenge provoca un ataque de nostalgia. Jugar este titulo de verdad me trajo buenos recuerdos de aquellas épocas y si fuiste contemporáneo de dichos juegos, no me quiero imaginar lo que vas a llegar a sentir.

Tribute Games y Dotemu hicieron un gran trabajo. El título tiene un costo aproximado de $25USD, unos $500MXN aproximadamente (recuerda que en Playstation el precio puede variar dependiendo en cuanto esté el precio del dólar en tu moneda nacional y el impuesto digital si este aplica para tu país, como es el caso de México).

En Switch tiene un precio de $233.99MXN. Y al momento de escribir la reseña tiene descuento del 10% quedando en un total de $210.59MXN. para los de la consola de Microsoft, está disponible en Xbox Game Pass, lo puedes disfrutar sin pagar ni un peso (Excepto el de la suscripción, claro está).

