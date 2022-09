The Last of US: Parte 1 ¿Vale la pena?

El aclamado videojuego de Naughty Dog llega una vez mas a nosotros, ahora con un buen lavado de cara para la nueva generación.

Una generación mas y una versión mas de The Last of Us ha llegado y cargado de mucha controversia y no es para menos, los remakes, los remasters, reboot, etc. Siempre son muy polémicos, y ninguno se salva, por mas esperado o bueno que esté, siempre va a haber algo de polémica en torno a ellos, para esta ocasión no vamos a reseñar el juego como tal, ya que seguramente sabes de sobra que el juego es buenísimo, así que lo único que tocaremos aquí es únicamente los cambios gráficos y técnicos en general, que esta versión tiene en comparación con la versión original del juego y la versión remasterizada de 2014.

Antes de continuar, quiero referirme a este juego como Rebuild, ya que no se si sea del todo correcto en llamarla Remake, ya que el juego es exactamente igual al visto en la versión original y el remaster, y las imágenes que verás aquí son capturas del juego, pero que por obvias razones la calidad al subirlas bajará y no le harán justicia a lo que puedes ver en el juego, pero aun así, se nota que son de la nueva versión de este juego, aun así a lo largo de la nota te dejaré algunos videos de comparativas. Esta reseña está hecha en un PS5, para que tengas en cuenta el desarrollo del desempeño.

Gráficos

Esta nueva versión del juego utiliza una versión mejorada del motor gráfico que Naughty Dog usó en The Last of Us Parte 2. Y vaya, debo decir que el cambio gráfico es aplastante, un trabajo excelente se ha hecho aquí. Las texturas se ven increíbles, la iluminación es buena, la ambientación sigue siendo despampanante y admito que se hizo un trabajo solido, pero no todo es bueno, lamentablemente.

Iluminación

En los aspectos negativos encontramos que el juego no cuenta con ray tracing, algo que en verdad podrá enojar y entristecer a muchos, porque este juego se ve que le quedaría increíble, y mas si tenemos en cuenta que la PS5 es mas que capaz de desplegarla (De PC ni hablo porque la master race ya tiene buenos años de poderla desplegar), y no me mal entiendan, el rasterizado usado aquí es impecable y está muy bien hecho, se nota mucho el gran trabajo de los desarrolladores, pero a veces este se cae cuando al momento de explorar, ya que hay veces que la iluminación en ciertos escenarios es demasiada o a veces los personajes se ven mas iluminados que todo su entorno, lo cual si bien no es como que haga el juego injugable ni mucho menos, pero si es algo notorio.

Resolución

El juego como ya es costumbre en la nueva generación y que los jugadores de PC ya están mas que acostumbrados, es que tenemos 2 tipos de calidad gráfica aquí; la del modo resolución y el modo rendimiento.

Modo de resolución

En este modo se puede correr el juego en 4K nativo a 30FPS con su buen toque de HDR, que este ultimo hasta donde yo se el HDR está en ambos modos. Pero bueno, volviendo al tema de este modo de resolución es que para este modo es donde en verdad se siente la ausencia del ray tracing, repito, no es que sea indispensable, pero si tomamos en cuenta otros juegos de la actual generación que lo traen incluido, como Stray, Cyberpunk, Call of Duty, etc. Y tomando en cuenta lo increíble que se ve el juego, si es algo que te hace pensar en que le vendría muy bien al juego, ojalá se agregue mas adelante mediante una actualización. Esto ya es cuestión de gustos e inclusive de donde estés viendo el juego, pero creo que esta es la mejor forma de jugar este juego, en especial por el punto que detallaré mas adelante, pero para concluir, este juego en 4K a 30FPS se ve impecable y corre como mantequilla, resalta totalmente lo que el juego visualmente te ofrece. Y la verdad disfruté mucho el jugar en este modo.

Modo de rendimiento

Este es el modo un poco mas castigado, ya que aquí es cuando son mas notorios los pequeños fallos que te comenté anteriormente, ya que este modo cuenta con una resolución dinámica que oscila entre 1080p y 1440p a 60FPS. Aunque los cambios entre los cambios de resolución son notorios y mas en situaciones de combate, no interrumpen para nada la experiencia, si vas a sentir ese pequeño tirón mientras juegas con los cambios, pero si puedes llegar a notarlo, mientras jugaba me puse a investigar un poco mas y e visto a quienes el juego llega a correr a 80FPS que si bien no es algo que sea indispensable y/o muy notorio si no cuentas con la pantalla o monitor adecuados, además de que no son nada despreciables los 80FPS, ni por asomo llega a los increíbles 120FPS, desconozco si esto ocurra de igual modo en PC.

Dicho esto, creo que este modo es el mas castigado, ya que aquí es el mas cambiante, si bien el juego se adapta bien a lo que está ocurriendo, son notorios los cambios si lo comparo con el otro modo de resolución. Ya que ese es el que va muy fluido. Así que, si me preguntas, yo te recomiendo en jugar con el modo de resolución y mejor dejar el modo de rendimiento a un lado, créeme que se le saca mejor partido a este juego en este modo, pero como dije anteriormente, esto ya es muy cuestión de tus gustos y en donde estés viendo/jugando este juego.

Apartado técnico

Quiero recalcar aquí nuevamente el buen trabajo que se hizo en el juego, esto es mas notorio en el agua, ya que esta actúa de forma mas natural, y es en todo, reflejos, movimientos, etc. Si estas en el agua, lo notas, si arrojas o disparas al agua, lo notas, si un NPC interactúa con el agua, lo notas. De igual forma el viento interactúa bien con los elementos, como los arboles o las hojas y elementos que estén programados para interactuar con el viento, se mueve bien y se sienten naturales.

Los personajes se ven bien y creo que el cambio mas notorio es que se ven envejecidos, pero algo que quiero resaltar es que hay personajes que se ve que se pasan de realistas, ya que se ven un poco raros a la hora de gesticular conforme a la situación, no es que sea algo malo, pero si se ve un poco raro.

Dualsense

Otro aspecto que quiero resaltar es en torno al Dualsense y es que igualmente para nada es algo que sorprenda, y eso es algo que al menos a mi si me desilusionó, ya que esperaba ver como este juego aprovecharía el poder del nuevo control de Sony, pero no. Todo es igual a lo que vimos anteriormente con los Dualshock 3 y 4 respectivamente. En especial con el dualshock 4. Si bien si se siente la mejoría por obvias razones, no es nada fuera de lo común y tampoco es muy destacable. Así mismo, no hay mejoras en el control, las mejoras como el tumbarte y disparar como en TLOU P2. No están presentes, todo esquema de controles aquí es el mismo que en la versión original y remasterizada.

Audio

Tengo entendido de que los diálogos también se pueden escuchar en la bocinita del control, pero la verdad no se si tenga mucha utilidad y la verdad admito que no pelé mucho este aspecto, ya que casi siempre tuve mis audífonos puestos. Eso si, yo usé mi Headset de siempre (Astro A10) no los pude probar con los Pulse 3D porque no los tengo, pero si alguien a probado este juego con estos audífonos, cuénteme su experiencia, ya que es algo que si me da curiosidad saber.

Para el resto del apartado sonoro, tampoco es que haya mejoras muy significativas, si bien, si se trabajó en este aspecto, no encontré una diferencia que hiciera este aspecto infinitamente superior a sus versiones anteriores como con los gráficos. Además de que recordemos que las voces y las actuaciones no se volvieron a rehacer y esto se confirmo por parte de Troy Baker, quien hace el papel de Joel. Si el juego se escucha muy bien, pero lo que brilla (Literalmente) en este juego son los gráficos. Eso si, se escucha todo mucho mejor, honestamente no sabría decir si el juego usa la tecnología de dolby atmos u otra similar para el audio, pero aun así el juego se escucha bien. Puedes sentir cada disparo y cada grito. (Nuevamente los clickers me sacaron uno que otro susto al escuchar sus gritos)

Mejoras en la IA

Ya para terminar con este apartado, y como ya dije antes, no se regrabó nada, actuaciones, movimientos, etc. Todo sigue intacto, pero si se mejoró un poco la IA de los NPC tanto aliados como enemigos y se nota, no es una maravilla, pero si lo comparamos con las versiones anteriores e inclusive con la Parte 2, si hay mejora. No lo niego.

En conclusión ¿Vale la pena?

Esto es muy difícil para mi contestar, ya que yo digo que The last of us es un juego que siempre vale la pena darle una primera oportunidad como una segunda vuelta, es un agasajo este juego, pero tomando en cuenta que se nos está cobrando un precio completo de $70 USD por un juego de hace 2 generaciones, donde el verdadero y casi único cambio son las gráficas, la verdad no lo vale. Sí, el juego se ve increíble y supera a la versión original, y a la remasterizada e inclusive a la segunda parte. Pero de ahí en fuera, es un juego que ya conoces de sobra, no hay ningún cambio o un valor agregado mas allá de lo que comento con los gráficos, además de que no tenemos un multijugador, el cual fue bien recibido en la versión original y remasterizada. Si este juego agregará un poco mas de valor como por ejemplo Resident Evil 2 Remake, que cambiaba un poco la historia, nuevos graficos, etc. Y que además nos dio de forma gratuita nuevos modos de juego y con ellos un poco mas de historia, como la de Hunk y los Ghost Survivors. Creo que con algo así y con el multijugador, justificaría con creces el valor de 70 USD, en especial si tomamos en cuenta los impuestos si se compra digitalmente, que te vendría saliendo en $73USDmas o menos. De momento si se me hace caro.

Así que el juego vale la pena a medias, lo vale por que, se ve increíble, pero hasta ahí, y no lo vale por su precio ya que es exactamente el mismo juego de 2013, pero con mejores gráficas. Muy seguramente en las siguientes temporadas de ofertas y, si lo ves en una oferta, cómpralo, tanto si es tu primera vez jugando este juego o si ya le vas a dar otra vuelta por millonésima ves.

Aunque si eres muy fan, a ti que te digo, quizás ya lo tienes y muy seguramente lo estas disfrutando, pero si no lo tienes aun, aguántate a una oferta, no hay mucho problema.

